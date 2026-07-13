De ce a refuzat, de fapt, Adrian Ilie oferta lui Gigi Becali. Motivul pentru care nu a mai ajuns la FCSB

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Gigi Becali (68 de ani) avea foarte multe planuri cu Adrian Ilie (52 de ani), ba chiar voia să înființeze un departament de scouting special pentru el la FCSB, pe care să-l conducă. Omul de afaceri spera că fostul atacant îi va aduce cele mai mari talente la echipă, însă discuțiile au picat în cele din urmă. „Cobra” a dezvăluit care a fost adevăratul motiv.

De ce a refuzat Adrian Ilie să meargă la FCSB

Adrian Ilie nu a fost întâmplător un mare fotbalist al României. „Cobra” cunoaște toate tainele fenomenului, are ochi la jucătorii talentați și deține relații prin toată lumea, datorită carierei sale de jucător, cu meciuri în Turcia (la Galatasaray și Beșiktaș), în Spania (la Valencia și Deportivo Alaves), dar și în Elveția (la Zurich).

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Toate aceste date l-au făcut pe Gigi Becali să fie încrezător că Adi Ilie este exact piesa de care stafful echipei sale are nevoie, iar la un moment dat părea că cele două părți vor ajunge la un acord, însă La câteva luni distanță de la aceste negocieri, „Cobra” a dezvăluit care a fost adevăratul motiv pentru care l-a refuzat pe patronul lui FCSB:

„Eu mă ocup de afaceri în prezent. Am foarte multe lucruri de făcut. Cred că în momentul de față mi-ar fi ocupat foarte mult timp să lucrez pentru FCSB, pentru domnul Becali. Nu cred că puteam să dau 100%”, a declarat Adrian Ilie, conform

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Ce planuri avea Gigi Becali la FCSB? Vedetele echipei erau Mirel Rădoi și Adrian Ilie

În timpul stagiunii precedente, când Mirel Rădoi venise în ajutorul lui Gigi Becali la FCSB, patronul roș-albaștrilor deja își făcea planuri mari. El spera ca finul său să aleagă să rămână la FCSB și în sezonul următor și că va putea colabora cu Adrian Ilie pentru a aduce cei mai buni fotbaliști.

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Din păcate pentru el, Mirel Rădoi a părăsit echipa încă dinainte de finalul play-out-ului, pentru a li se alătura celor de la Gaziantep, iar Adrian Ilie a refuzat să vină la FCSB: „O să fac un birou de scouteri: Adrian Ilie. O să vrea și Rădoi. O să fac un departament de scouting cu cei care sunt prietenii mei: Adrian Ilie, om cuminte, care niciodată nu m-a deranjat în viață. Om de calitate, om liniștit.

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Nu a supărat pe nimeni, nu se ceartă cu nimeni niciodată. Facem un birou de scouteri care să mă ajute și gata. Vedem ce pretenții aveți. Voi și cu Mirel facem și punem la analiză. ‘Ăsta, ăsta, ăsta’. Avem nevoie de 5-6 jucători și îi cumpărăm. Să-ți spun ceva. Sunt vreo 5-6 jucători cărora nu ai ce să le faci. Au contract. Vor pleca când vor vrea sau vor sta pe bară că nu-i vor băga în lot”, spunea Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.