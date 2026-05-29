De ce a refuzat Dragomir 50.000 de euro de la televiziuni să-şi facă ziua în studio? Câte kilograme are la 80 de ani: „Beau apă multă!” Exclusiv

Dumitru Dragomir împlineşte sâmbătă vârsta de 80 de ani şi în ciuda mai multor oferte primite de la televiziuni de a petrece fastuos şi a-şi face ziua în studio el a ales să sărbătorească în cadru intim, alături de familie. Fostul şef al LPF a povestit la „Profeţiile lui Mitică” ce l-a determinat să refuze ofertele generoase.

Dragomir a fost ofertat de trei televiziuni pentru a-şi face ziua în studio

Mitică Dragomir a dezvăluit că a primit oferte de la trei televiziuni pentru a-şi serba ziua în direct, în prime-time. El a refuzat, chiar dacă una dintre ele i-a oferit bani pentru a-l avea ca invitat. „Dacă voiam să fac panaramă luam bani mulţi. Am refuzat o sumă bună de bani”, a spus el, cifra vehiculată fiind în jur de 50.000 de euro.

El a făcut public şi numele a două dintre cele trei televiziuni care l-au ofertat. „Şi România TV şi Realitatea au fost nişte drăguţi, cel puţin în ceea ce mă priveşte pe mine. Dacă mă duceam la unii, se supărau ceilalţi doi. Fiindcă pe lângă România TV şi Realitatea a mai fost unul care este foarte tare pe piaţa media, tare de tot”, a mai spus Dragomir, care a mai dezvăluit că toate cele trei televiziuni i-au propus să stea trei ore în studio, în prime-time.

Mitică Dragomir face două petreceri de ziua de naştere

El a punctat şi un alt motiv pentru care a refuzat oferta televiziunilor. „M-am gândit că lumea e amărâtă şi o duce greu în ţara asta. Nu toată lumea a reuşit. Eu sunt caz special, să plec de la coada vacii şi să conduc, să fiu preşedinte 41 de ani, să fiu deputat două legislaturi…”, a mai spus fostul politician şi om de fotbal.

În aceste condiţii, , însă şi-a propus să facă două petreceri: „Pe 30 mai, numai în familie, dar peste 10-15 zile am să fac numai cu băieţii, fără doamne”. El a explicat şi de ce va lăsa să treacă atâta timp între cele două petreceri: „Pentru că tata a venit din război şi s-a dus la primărie să mă înscrie în registru după 12 zile, dar cu data reală a naşterii. În tot timpul ăsta de 12 zile nu s-a născut niciun copil acolo, în Bălceşti”.

Mitică Dragomir şi-a propus să slăbească 5-6 kg în următoarele două săptămâni

În acelaşi timp, după petrecerea aniversară. El şi-a propus să slăbească, fiindcă în ultima vreme a pus pe el mai multe kilograme decât şi-ar fi dorit. „Mă îngraş pe zi ce trece, fără să mănânc. M-am apucat de băutură. Mă duc cu gaşca aia a mea şi beau 100 de grame de şpriţ, mai mult nu. Am 103 kg, înainte aveam 100. De vreo cinci ani n-am mai avut greutatea asta”, a povestit Mitică Dragomir. „Şi beau apă multă. Eu nu beam apă multă. Asta mă balonează. Dimineaţa beau un ceai de ghimbir şi nu ştiu ce îmi mai pun ăştia de pe la hotel în el, iar asta mă balonează”, a adăugat el.

Cu toate acestea, Dragomir e convins că nu va avea probleme să dea jos surplusul de kilograme. „O să slăbesc, nu e niciun fel de problemă. În două săptămâni slăbesc 5-6 kg. Fac în fiecare zi cel puţin 6.000 de paşi. În fiecare zi plec pe jos de-acasă până la hotel, dus-întors”, a mai povestit Mitică Dragomir.