De ce a refuzat-o Boloni pe Universitatea Craiova și cum a ajuns, de fapt, la Steaua. Ce implicare a avut Mircea Lucescu în transfer

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni este un nume emblematic pentru fotbalul românesc. Tehnicianul a vorbit despre cum a refuzat-o pe Universitatea Craiova când era jucător și cum a ajuns, de fapt, la Steaua.

De ce s-a opus Ladislau Boloni transferului la Universitatea Craiova

Boloni este o figură importantă în istoria fotbalului românesc. Câștigător în calitate de jucător al Cupei Campionilor Europeni, dar și al Supercupei Europei cu Steaua, el a pregătit multe echipe, inclusiv naționala României.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul antrenor, , a vorbit despre legătura dintre numele său și Universitatea Craiova. El i-a refuzat pe olteni, motivând că își dorea să își termine cu bine studiile.

„Oamenii au venit să dau examen la facultate la Craiova. Eu a trebuit să termin o facultate, trebuia să termin Medicina. Eu eram târgumureşean, m-am pregătit aici pentru facultate, mi-am clădit un nume aici. A venit doctorul Frânculescu, la mine acolo unde locuiam, la bloc. Eram în ghips, pentru că-mi rupsesem piciorul cu vreo două luni înainte de examene, și mi-a propus ‘Vii şi intri la facultate’.

ADVERTISEMENT

Pe urmă Păunescu, poetul, scriitorul, care m-a invitat la el la Casa Scânteii, mi-a vorbit de condiții financiare, însă până la urmă am spus că rămân la Târgu Mureș, încerc la Târgu Mureș și pe urmă vom vedea. Se întâmpla la începutul anilor 70.

ADVERTISEMENT

(n.r. – A fost dorit de Craiova lui Oblemenco şi a lui Deselnicu, apoi de a lui Balaci) Ilie a apărut foarte devreme. Eu în ’72 am intrat la facultate la Târgu Mureş, în ’80 am terminat facultatea, deci opt ani de zile am făcut. Nu m-a dus Lucescu la Craiova niciodată! Pe asta nu ştiu de unde să o iau!”, a spus Ladislau Boloni

Cum a ajuns Ladislau Boloni, de fapt, la Steaua

Boloni, a spus că nu a putut să refuze mutarea la Steaua și că cel care l-a dus acolo a fost chiar Florin Halagian, cunoscut drept „Armeanul”, ci nu Mircea Lucescu, așa cum actualul selecționer al României declarase în urmă cu 2 ani. „Halagian, el m-a convins. Cum să spun? s-a creat o situație în care nu mai puteam să renunț, să refuz!”, a mai spus Boloni, conform sursei precizate.

ADVERTISEMENT