Sport

De ce a refuzat-o Boloni pe Universitatea Craiova și cum a ajuns, de fapt, la Steaua. Ce implicare a avut Mircea Lucescu în transfer

Cum a ajuns Ladislau Boloni la Steaua și de ce a refuzat-o, de fapt, pe Universitatea Craiova.
Mihai Dragomir
28.12.2025 | 20:19
De ce a refuzato Boloni pe Universitatea Craiova si cum a ajuns de fapt la Steaua Ce implicare a avut Mircea Lucescu in transfer
ULTIMA ORĂ
Boloni a vorbit despre refuzul de a merge la Universitatea Craiova. Cum a ajuns, însă, la Steaua. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni este un nume emblematic pentru fotbalul românesc. Tehnicianul a vorbit despre cum a refuzat-o pe Universitatea Craiova când era jucător și cum a ajuns, de fapt, la Steaua.

De ce s-a opus Ladislau Boloni transferului la Universitatea Craiova

Boloni este o figură importantă în istoria fotbalului românesc. Câștigător în calitate de jucător al Cupei Campionilor Europeni, dar și al Supercupei Europei cu Steaua, el a pregătit multe echipe, inclusiv naționala României.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul antrenor, care a realizat top 5 jucători români, a vorbit despre legătura dintre numele său și Universitatea Craiova. El i-a refuzat pe olteni, motivând că își dorea să își termine cu bine studiile.

„Oamenii au venit să dau examen la facultate la Craiova. Eu a trebuit să termin o facultate, trebuia să termin Medicina.  Eu eram târgumureşean, m-am pregătit aici pentru facultate, mi-am clădit un nume aici. A venit doctorul Frânculescu, la mine acolo unde locuiam, la bloc. Eram în ghips, pentru că-mi rupsesem piciorul cu vreo două luni înainte de examene, și mi-a propus ‘Vii şi intri la facultate’.

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Pe urmă Păunescu, poetul, scriitorul, care m-a invitat la el la Casa Scânteii, mi-a vorbit de condiții financiare, însă până la urmă am spus că rămân la Târgu Mureș, încerc la Târgu Mureș și pe urmă vom vedea. Se întâmpla la începutul anilor 70. 

ADVERTISEMENT
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 €...
Digisport.ro
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără

(n.r. – A fost dorit de Craiova lui Oblemenco şi a lui Deselnicu, apoi de a lui Balaci) Ilie a apărut foarte devreme. Eu în ’72 am intrat la facultate la Târgu Mureş, în ’80 am terminat facultatea, deci opt ani de zile am făcut. Nu m-a dus Lucescu la Craiova niciodată! Pe asta nu ştiu de unde să o iau!”, a spus Ladislau Boloni pentru iAM SPORT.

Cum a ajuns Ladislau Boloni, de fapt, la Steaua

Boloni, bănuit alături de răposatul Emeric Ienei de trădare la meciul istoric Steaua – Honved din Cupa Campionilor, a spus că nu a putut să refuze mutarea la Steaua și că cel care l-a dus acolo a fost chiar Florin Halagian, cunoscut drept „Armeanul”, ci nu Mircea Lucescu, așa cum actualul selecționer al României declarase în urmă cu 2 ani. „Halagian, el m-a convins. Cum să spun? s-a creat o situație în care nu mai puteam să renunț, să refuz!”, a mai spus Boloni, conform sursei precizate.

ADVERTISEMENT
  • 7 este numărul trofeelor cucerite de Boloni în cariera sa de antrenor
Fosta mare handbalistă a României a semnat cu CSM București! Echipa campioană a...
Fanatik
Fosta mare handbalistă a României a semnat cu CSM București! Echipa campioană a făcut anunţul oficial. Update exclusiv
Ea este noua iubită a lui Cole Palmer! Olivia s-a aflat în tribune...
Fanatik
Ea este noua iubită a lui Cole Palmer! Olivia s-a aflat în tribune pe Stamford Bridge weekend-ul acesta
Cupa Africii 2025. Eșec dramatic pentru fotbalistul din Superliga! Echipa sa este aproape...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Eșec dramatic pentru fotbalistul din Superliga! Echipa sa este aproape eliminată
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Îl acuză direct pe Giovanni Becali că aranja meciuri și decidea ce jucători...
iamsport.ro
Îl acuză direct pe Giovanni Becali că aranja meciuri și decidea ce jucători sunt convocați la națională! Cum i-ar fi influențat pe selecționeri: 'Mi-e frică, nu știu mulți oameni!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!