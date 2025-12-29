De ce a refuzat-o Ladislau Boloni pe FCSB. Ce i-a cerut Mihai Stoica și cum ar fi arătat colaborarea cu Gigi Becali

ADVERTISEMENT

FCSB a fost la doar un pas de a fi preluată de Ladislau Boloni. Celebrul antrenor român a spus totul despre negocierile cu echipa bucureșteană. De ce nu a mai ajuns, de fapt, pe banca tehnică a echipei conduse de Gigi Becali.

Ladislau Boloni, în negocieri cu FCSB

FCSB a avut mai mulți antrenori de-a lungul anilor, unii mai cunoscuți decât alții. Bucureștenii au fost la doar un pas să fie preluați de marele Ladislau Boloni, cel care a scris istorie ca jucător pentru Steaua și care a antrenat o sumedenie de echipe din străinătate.

Boloni, a dezvăluit că a discutat la un moment dat cu cei de la FCSB și că le-ar fi impus anumite condiții pentru a merge la echipa din SuperLiga.

„Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat odată, dar, cum să spun?, deja era Gigi Becali, cu care știți că nu am neapărat un contact pozitiv. Totuși, pe mine asta nu m-ar deranja, ca să pot să lucrez, mi-aș fi creat anumite condiții, indiferent ce se întâmplă în tribună sau pe telefoane, eu aș fi putut să lucrez cu treburile astea, în asemenea condiții.

În acea perioadă Stoica m-a sunat, echipa încă se numea Steaua, era demult. Marca încă nu se pierduse, de fapt nici nu știu cui aparține, dar nu are importanță. Răspunsul trebuia să îl dau, tipic românesc, poimâine. Iar eu, ca să mă duc la Steaua (n.r. FCSB), ar fi trebuit să mă asigur din mai multe locuri, ca să fie clar ce se întâmplă acolo, când vin sau când trebuie să plec. Cred că eram în țările arabe. Nu-mi amintesc exact”, a spus Ladislau Boloni pentru

Obstacolul întâmpinat de Boloni în drumul către FCSB. Ce a spus despre eventuala colaborare cu Gigi Becali

Ulterior, tehnicianul român, , a spus și marele obstacol din drumul său către FCSB. Boloni a dezvăluit că „o greșeală urâtă” față de Mihai Stoica a compromis totul. Deși auzise cât de dificilă e colaborarea cu Gigi Becali, antrenorul român a spus că nu s-ar fi lăsat mai prejos.

„Eu am făcut odată o greșeală urâtă față de MM Stoica, i-am cerut scuze pentru treaba asta. De atunci nu avem relații deosebite, dar respect reciproc. A fost înaintea acestui lucru. După aceea eu nu am mai primit niciun telefon. Mi se vorbea de Craiova…

(n.r. – dacă MM Stoica a mai sunat să întrebe dacă s-a mai gândit) Păi, nu am ajuns până acolo, pentru că a treia zi deja era anunțat noul antrenor. Iar eu, ardelean fiind, am mestecat bine vinul, nu doream să am probleme. Aud că e greu să lucrezi cu Gigi Becali. Nici cu mine nu e ușor!”, a mai spus antrenorul român, conform sursei.