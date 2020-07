De ce a refuzat Simona Halep să danseze la Wimbledon. Cu ce nume mare trebuia să facă pereche

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și-a adus aminte de unul dintre cele mai frumoase momente din cariera sa, cucerirea titlului de la Wimbledon în 2019. Era al doilea succes într-o finală dfe Grand Slam, după cel de la Roland Garros 2018.

În finala turneului, Simona Halep a învins–o clar pe Serena Williams, cu 6-2, 6-2. Pe lângă cele două turnee de Mare Șlem, românca mai are în palmares alte 18 competiții câștigate în circuitul WTA.

Sportiva din România spune că a avut emoții mult mai mari la petrecerea organizată în cinstea învingătorilor la finalul turneului.

Motivul pentru care Simona Halep a refuzat să danseze la Wimbledon

La petrcerea de după terminarea Wimbledonulu, jucătoarea noastră trebuia să danseze cu Novak Djokovic, care a câștigat în proba masculină, dar Simo nu a refuzat, de frică să nu cadă.

”A fost specială petrecerea, am avut emoții, pe tocuri, cu trofeul în mână, am avut emoții, trebuie să recunosc. Am fost foarte stresată. Nu, nu am dansat, am întrebat dacă trebuie neapărat să dansez și mi-au spus că depinde de mine, așa că am refuzat, nu am vrut să cad”, a spus Simona Halep, conform BBC.

La Wimbledon, Halep și-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam din carieră după cel de la Roland Garros din 2018. Sportiva din România a reușit până acum să câștige 20 de turnee WTA.

Ar putea reveni în circuit la Palermo



Turneul de la Palermo va fi prima competiție oficială după ce pandemia de coronavirus a oprit sportul din aproape întreaga lume. Competiția din Sicilia va debuta pe 3 august, iar organizatorii speră să aibă și spectatori în tribune, deoarece insula nu a fost așa afectată de pandemie. Ar putea fi primul concurs la care va lua parte și Simona Halep.

”Îmi este dor să joc și îmi face mare plăcere să particip la acest turneu. Abia aștept să ne întâlnim pe teren împreună cu toți ceilalți jucători și sper să fie distractiv. Momentan nu o să joc nimic.

În pandemie, am petrecut ca toată lumea. Am stat protejată cât s-a putut de mult. M-am odihnit și sper să treacă toată nebunia.

S-a schimbat viața mea. Totul e diferit. Faptul că nu mai călătoresc a fost și un lucru bun, pentru că m-am odihnit mult, mi-am dorit acest lucru. E greu fără turnee, simt lipsa lor, sper ca în curând să putem călători în liniște și fără teamă, pentru că este un pic îngrijorător. Nu am luat încă o decizie clară, dar eu sper să încep cu Palermo”, a mai zis Halep.