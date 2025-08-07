De ce a renunțat CFR Cluj la momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu la meciul cu Braga

, în turul trei preliminar al UEFA Europa League. Partida din Gruia va fi precedată de un moment de reculegere, dar nu în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Care a fost explicația dată de Cristi Balaj

Cristi Balaj a făcut anunțul! Fără moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu la CFR Cluj – Braga

CFR Cluj va avea o misiune dificilă pentru calificarea în play-off-ul UEFA Europa League. , formația antrenată de Dan Petrescu .

Partida tur se va disputa în Gruia, iar conducerea ardelenilor a anunțat că a cerut acordul UEFA pentru ca înaintea jocului să se țină un moment de reculegere, .

Inițial, oficialii CFR-ului au transmis că se va ține un moment de reculegere și î , dar aceștia au revenit asupra deciziei. Cristi Balaj a explicat care a fost motivul.

„Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri”, a declarat Cristi Balaj, potrivit .

Dan Petrescu a recunoscut superioritatea adversarului la conferința de presă

Dan Petrescu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei cu Braga despre singurul avantaj pe care l-ar putea avea CFR Cluj la confruntarea de joi seară.

„Avantajul nostru este că jucăm acasă, dar și faptul că ei nu au jucat prea multe meciuri. În Europa am arătat bine acasă. Să fim realiști, favorită clară este Braga.

Dacă aveam tot lotul la dispoziție, era și mai ușor. Ei nu au probleme de lot, noi avem în continuare. Eram cum eram și s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer. N-am zis că cedăm, dar în condițiile astea ne este mult mai greu. Sunt convins că jucătorii vor da tot ce au mai bun, numai să și putem.

Simao nu a făcut niciun antrenament cu echipa. Pe listă sunt și Păun și Cordea. Cordea a venit de o săptămână, a stat două luni”, a precizat antrenorul din Gruia.