Sport

De ce a renunțat CFR Cluj la momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu la meciul cu Braga

La meciul dintre CFR Cluj și Sporting Braga va exista un moment de reculegere, dar nu în memoria lui Ion Iliescu. Care este motivul invocat de Cristi Balaj.
Daniel Işvanca
07.08.2025 | 17:30
De ce a renuntat CFR Cluj la momentul de reculegere in memoria lui Ion Iliescu la meciul cu Braga
ULTIMA ORĂ
Decizia luată de CFR Cluj pentru meciul cu Sporting Braga. Explicația lui Cristi Balaj FOTO: Colaj Fanatik

CFR Cluj o va întâlni în această seară pe Sporting Braga, în turul trei preliminar al UEFA Europa League. Partida din Gruia va fi precedată de un moment de reculegere, dar nu în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Care a fost explicația dată de Cristi Balaj

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a făcut anunțul! Fără moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu la CFR Cluj – Braga

CFR Cluj va avea o misiune dificilă pentru calificarea în play-off-ul UEFA Europa League. Fără mai mulți titulari, formația antrenată de Dan Petrescu va primi joi vizita celor de la Sporting Braga.

Partida tur se va disputa în Gruia, iar conducerea ardelenilor a anunțat că a cerut acordul UEFA pentru ca înaintea jocului să se țină un moment de reculegere, în memoria fostului antrenor Jorge Costa.

ADVERTISEMENT

Inițial, oficialii CFR-ului au transmis că se va ține un moment de reculegere și în memoria fostului președinte Ion Iliescu, dar aceștia au revenit asupra deciziei. Cristi Balaj a explicat care a fost motivul.

„Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

ADVERTISEMENT
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de...
Digisport.ro
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri”, a declarat Cristi Balaj, potrivit iamsport.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a recunoscut superioritatea adversarului la conferința de presă

Dan Petrescu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei cu Braga despre singurul avantaj pe care l-ar putea avea CFR Cluj la confruntarea de joi seară.

„Avantajul nostru este că jucăm acasă, dar și faptul că ei nu au jucat prea multe meciuri. În Europa am arătat bine acasă. Să fim realiști, favorită clară este Braga.

Dacă aveam tot lotul la dispoziție, era și mai ușor. Ei nu au probleme de lot, noi avem în continuare. Eram cum eram și s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer. N-am zis că cedăm, dar în condițiile astea ne este mult mai greu. Sunt convins că jucătorii vor da tot ce au mai bun, numai să și putem.

Simao nu a făcut niciun antrenament cu echipa. Pe listă sunt și Păun și Cordea. Cordea a venit de o săptămână, a stat două luni”, a precizat antrenorul din Gruia.

Dennis Man, transfer șoc anunțat de Fabrizio Romano! Care este stadiul negocierilor dintre...
Fanatik
Dennis Man, transfer șoc anunțat de Fabrizio Romano! Care este stadiul negocierilor dintre cele două părți. Update
E „regina” șahului european la doar 9 ani! Eliza Bădescu, aur la sportul...
Fanatik
E „regina” șahului european la doar 9 ani! Eliza Bădescu, aur la sportul minții
Transferul lui Andrei Rațiu e oficial! Rămâne tot în Spania
Fanatik
Transferul lui Andrei Rațiu e oficial! Rămâne tot în Spania
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Ciocnirea durilor! Probabil singurul fotbalist român în fața căruia Ionel Ganea 'și-a dat...
iamsport.ro
Ciocnirea durilor! Probabil singurul fotbalist român în fața căruia Ionel Ganea 'și-a dat seama că e cazul să se oprească'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!