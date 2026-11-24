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Pro TV a anunţat în urmă cu câteva zile că a luat decizia de a nu mai difuza emisiunea „Pe muchie de cuţit”, adaptarea românească a formatului internaţional „Kitchen Nightmares”. Gazda show-ului urma să fie Paul Nicolau, mai cunoscut sub numele de Pescobar, iar Mitică Dragomir, bun prieten al acestuia, a dezvăluit care a fost cauza opririi filmărilor.

Mitică Dragomir crede că emisiunea de la Pro Tv îi punea piedici lui Pescobar

Deşi în aparenţă anularea show-ului pare o lovitură pentru Pescobar, pentru Mitică Dragomir lucrurile sunt mult mai simple. „Nu are aspect comercial”, este verdictul dat de fostul şef al LPF. „L-au încercat. N-a dat randament. Pentru asta trebuie să condamni un om? N-a trecut sticla”, a adăugat acesta.

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Dragomir i-a găsit însă alte calităţi lui Pescobar: „El este un foarte bun businessman. Nu e artist. Chiar dacă la comunicare nu stă prost, e chiar diabolic la comunicare”.

„Oracolul de la Bălceşti” susţine că Pescobar nu este afectat deloc de faptul că . Ba mai mult, Dragomir este de părere că emisiunea de la Pro TV mai mult l-ar fi încurcat în afaceri. „Îi punea piedici emisiunea. Pentru că atunci toate afacerile lui erau moarte. Nu mai avea el timp de așa ceva. Foarte bine a făcut Pro TV, i-a făcut un bine. Îl detesta lumea dacă rămânea acolo”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Pescobar are hoteluri şi apartamente de milioane de euro

Fostul şef al LPF a vorbit şi despre şi a dezminţit zvonurile că n-ar mai avea bani. „E multimilionar. A cumpărat două vapoare de la mine, pe care trebuie să le plătească în nu știu câți ani. Și a întârziat vreo două-trei luni, atât s-a întâmplat. Cu acceptul meu a întârziat, că dacă nu eram de acord, îți dai seama că îl executam pe loc. La vapoare are într-adevăr o datorie mică de tot”, a lămurit situaţia Mitică Dragomir.

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Pe de altă parte, acesta a dezvăluit că Pescobar are proprietăţi care valorează zeci de milioane de euro. „De exemplu, dacă își vinde apartamentele de la Timișoara, Craiova și Cluj şi pe astea din Bucureşti, face 15 milioane. De la mine a cumpărat de aproape patru milioane, vă arăt pe documente.

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A cumpărat un hotel acuma, a dat 1,2 milioane într-o zonă în Moldova, pe lângă Bacău, mai în munte. Are la Eforie Nord, pe malul lacului Techirghiol, un hotel de 60 de camere. El vrea să câștige milioane în fiecare lună. Nu merge”, avertizează Mitică Dragomir.