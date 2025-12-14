Sport

De ce a renunțat Ilie Dumitrescu la paharul de vin roșu băut seara. Când preferă să se bucure de el în schimb

Motivul pentru care Ilie Dumitrescu nu mai consumă vin roșu înainte de ora de somn. Care este perioada ideală din zi când adoră să-l consume, în realitate.
Alexa Serdan
14.12.2025
De ce a renuntat Ilie Dumitrescu la paharul de vin rosu baut seara Cand prefera sa se bucure de el in schimb
Ilie Dumitrescu preferă vinul roșu. Sursa foto: captură video Youtube
Ilie Dumitrescu are obiceiuri stricte, însă la un moment dat a oprit unul dintre ele. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu rutina zilnică în care consuma un pahar cu vin roșu seara. Când preferă acum să se bucure de această licoare.

Ilie Dumitrescu nu mai bea vin roșu seara

Fotbalistul care a cunoscut consacrarea la Steaua București este renumit pentru stilul său de viață. Ajuns la 56 de ani, Ilie Dumitrescu are o dietă de la care nu se abate. E atent la siluetă, concentrându-se pe o alimentație sănătoasă și pe mișcare.

Își începe ziua cu sală, în fiecare dimineață, sportul fiind prioritar pentru el. O perioadă lungă consuma seara un pahar de vin roșu, însă a renunțat la acest lucru. Acum, a dezvăluit care este motivul pentru care a pus pe pauză acest obicei.

„După emisiunile de la Digi, în funcție de oră, aveam chestia asta pentru că există o stare de surescitare și de concentrare specifică live-ului și aveam nevoie de un pahar cu vin roșu.

Făceam un duș și stăteam să beau un pahar de vin roșu înainte de culcare. Dar am renunțat fiindcă muncesc foarte mult la sală și nu e ok. 

Pe lângă paharul ăla cu vin mai mâncam o chestie discretă, așa, un fistic, și nu dădea bine, nu era în greutate (râde). Acum sunt sub greutate. Am mai puține kilograme decât aveam la Mondialul din ’94.

În America am jucat cu 72,5, acum am între 71 și 72 de kilograme. Nu o să trec de 72, aici vreau să mă mențin!”, a mărturisit Ilie Dumitrescu, pentru iamsport.ro. Analistul sportiv este extrem de atent la felul în care arată.

Unde consumă Ilie Dumitrescu vinul roșu

Ilie Dumitrescu nu a renunțat definitiv la consumul de vin roșu, mai ales că este ambasador al unui brand de renume din România. Fostul membru al Generației de Aur care va fi prezent la meciul dintre Turcia și România ține foarte mult la atmosfera din jurul său când savurează o anumită licoare.

Chiar dacă nu mai bea seara, înainte de somn, asta nu înseamnă că nu are momente preferate. Adoră un loc unde se simte cel mai bine și acesta este în propria sa locuință, alături de partenera de viață. Cei doi se simt foarte bine împreună.

„Când ies în oraș îmi place să aleg locuri frumoase, deosebite. E un fenomen mai complex la mine: locație, mâncare foarte bună, companie. e un cumul de factori, așa vinul devine special pentru mine. 

Prefer roșu, Margaux sau Pomerol”, a mai spus Ilie Dumitrescu, mai arată sursa citată anterior. Cel mai longeviv analist sportiv nu consumă zahăr și lactate, în timp ce carnea este în cantitate destul de mică.

