De ce a renunțat Mircea Lucescu la unul dintre favoriții săi, neconvocat pentru meciul de baraj cu Turcia

Mircea Lucescu a stabilit lotul României, pe care îl va deplasa la Istanbul. Tricolorii joacă joi, 26 martie, de la ora 19.00, contra Turciei, cel mai important meci al anului, care ne poate trimite în finala barajului de calificare la turneul final al Campionatului Mondial.

Mircea Lucescu e renunțat la Lisav Eissat

Selecționerul a renunțat la șase dintre stranierii anunțați inițial a fi pe lista lui. Marius Marin (Pisa) și Louis Munteanu (DC United) sunt accidentați, Adrian Șut (Al Ain) și Marius Corbu (Fenerbahce) au fost lăsați acasă, iar Ioan Vermeșan (Verona) și Lisav Eissat (Maccabi Tel Aviv) au fost trimiși la naționala U21.

Ultimul s-a numărat printre favoriții lui Il Luce, care l-a chemat la ultimele acțiuni și i-a oferit și două meciuri la prima reprezentativă.

Eissat este victima războiului din Orientul Mijlociu. Conflictul armat dintre Iran vs Israel&SUA a anulat campionatul din Țara Sfântă. Ultima etapă s-a jucat pe 21 februarie, cu o săptămână înaintea izbucnirii bombardamentelor.

Războiul din Orientul Mijlociu a întrerupt campionatul Israelului

Fără meci jucat de o lună de zile, Lisav nu putea fi chemat la echipa națională, pentru meciul cu Turcia. În locul lui a fost preferat Andrei Coubiș, de la Universitatea Cluj, fotbalist cu evoluții foarte bune pentru liderul Superligii, format în Italia, la AC Milan.

Selecționerul a decis să-l trimită pe Lisav Eissat la tineret, unde naționala lui Costin Curelea are două meciuri relativ mai ușoare și ar putea primi niște minute de joc. Tricolorii mici întâlnesc Kosovo (27 martie – deplasare) și San Marino (31 martie – acasă).

Eissat se afla oricum în vizorul staffului de la tineret, cel care de altfel l-a remarcat în Israel. Cei de acolo l-au recomandat lui Mircea Lucescu, care a decis să sară o etapă cu el și să-l cheme în toamnă la prima reprezentativă, considerând că la 20 de ani poate să-i dea încredere.

Fotbalistul a jucat pentru Israel U21

Acum fotbalistul va ajunge la U21, nivel la care a mai evoluat, dar pentru naționala Israelului. La jumătatea preliminariilor, România Under 21 ocupă locul 4 în grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la trei puncte în urma Finlandei și la 8 puncte distanță de liderul Spania.

Mircea Lucescu a fost nevoit să opereze ieri o schimbare de ultim moment. Acesta a gafat însă impardonabil în meciul pierdut de echipa sa, 0-1 cu Universitatea Cluj.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).