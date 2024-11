De ce a renunțat Nicolai Tand la cariera de pe ambulanță. Drama unei fetițe care l-a făcut să-și schimbe meseria: „A doua zi mi-am dat demisia pur și simplu!”

și-a deschis sufletul într-un interviu recent despre trecutul său mai puțin cunoscut. Ce l-a făcut să abandoneze cariera de pe ambulanță?

De ce a refuzat Nicoli Tand să mai lucreze ca șofer pe ambulanță

Înainte de a deveni celebru în bucătărie, el a lucrat 13 ani în Franța, unde a avut diverse joburi, inclusiv o experiență marcantă ca șofer de ambulanță. După cazul tragic al unei fetițe bolnave, Nicolai și-a dat seama că nu poate continua pe acest drum.

ADVERTISEMENT

Înainte de a deveni bucătar, Nicolai Tand a fost șofer pe ambulanță în Franța timp de 2 ani, după un scurt stagiu de pregătire în prim ajutor. El lucra mai ales în ture de noapte și weekenduri pentru a câștiga mai bine.

„Eram într-o firmă privată de ambulanță, dar când se întâmplau accidente mergând dintr-un punct în altul după un bolnav la un spital, se întâmpla să ai accidente, în care suna de la 112 și trebuia să te oprești să dai primul ajutor, am făcut asta cu oamenii cu burta afară. Știi ce e greu în meseria asta? Și am respect pentru oamenii care muncesc, că devii profesionist și vrei să ajuți pur și simplu, numai că e greu să vezi numai oameni cu probleme”, a povestit Nicolai Tand, pentru

ADVERTISEMENT

Cazul unei fetițe care l-a marcat profund

Deși era optimist din fire, contactul zilnic cu suferința umană i-a afectat starea de spirit. Cazul care l-a marcat și l-a făcut să renunțe complet la această carieră a fost cel al unei fetițe bolnave de leucemie, care ulterior s-a stins din viață.

„Eu sunt optimist așa de fel și când vezi de dimineața până seara numai oameni betegi cum se zice la noi, oricât de optimist ai fi, la un moment dat îți scade moralul. Și pur și simplu am avut un declic, o fetiță am dus-o la spital de leucemie și e trist. A doua zi mi-am dat demisia pur și simplu. Nu a fost numai acest caz, a fost un cumul de toate, fetița a decedat. Și atunci am zis că nu mai vreau să lucrez.

ADVERTISEMENT

De acolo am schimbat macazul cum s-ar zice, m-am dus către restaurante. Aveam 25 de ani, eram destul de tânăr. Să te duci cu oameni de 20 și ceva de ani în dializă nu-i ușor, să duci copii la institut tot așa de leucemie, rași în cap, nu-i ușor. Trebuie să fii foarte puternic să le duci, sincer. Eram cred că prea tânăr, nu știu. Până la urmă cred că nu a fost vocația mea”, a mai adăugat el, potrivit sursei citate.

Nicolai și-a urmat pasiunea pentru gătit

După această experiență dureroasă, la doar 25 de ani, Nicolai a decis să-și schimbe complet cariera și să se îndrepte spre bucătărie. Se pare că destinul avea alte planuri pentru el, iar pasiunea pentru gătit moștenită de la mama sa avea să-l ducă pe un alt drum.

ADVERTISEMENT

Regretul cel mai mare al lui Nicolai este că mama sa nu a apucat să-i vadă succesul în restaurante, deși a știut că fiul ei se descurcă bine la Paris. De la ea a învățat nu doar dragostea pentru gătit, ci și importanța curățeniei în bucătărie.

„Cât de mândră ar fi fost de mine să știe că muncesc mult, că am restaurante, adică mi-aș dori treaba asta. cred că doar pentru mine, pentru sufletul meu. (…) Da, a fost la Paris la mine și a știut că sunt bine, dar oricum ea a fost mentorul meu în bucătărie”, a mai spus Nicolai.

Acum, ca bucătar renumit, Nicolai păstrează vie moștenirea mamei sale prin rețetele tradiționale pe care le servește în restaurantele lui, de la gogoși și cârnați după rețete speciale până la plăcinta cu mere cu aluat cu untură.

În viața de zi cu zi, Nicolai rămâne la fel de pasionat de gătit, preparând cu drag mâncăruri , celor doi copii, dar și pentru colegii de la emisiunea Neatza.