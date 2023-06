De ce a renunțat Simona Gherghe la Acces Direct: “Le-am explicat că asta a fost”

Simona Gherghe (45 ani), până să modereze emisiunea ”Mireasa”, a prezentat ”Acces Direct”. Timp de 9 ani a apărut pe micile ecrane ale românilor în această postură. Ulterior, a fost înlocuită de Mirela Vaida, care la bază este artist de folclor.

Adevăratul motiv care a determinat-o pe Simona Gherghe să renunțe la ”Acces Direct”

Simona Gherghe a vorbit la un moment dat despre motivul real care a făcut-o să renunțe la rolul de prezentatoare a ”Acces Direct”. Deși la acea vreme a invocat faptul că era însărcinată și că alt lucru se afla la mijloc.

Jurnalista a mărturisit că, chiar dacă era însărcinată, această situație a fost un pretext pentru a putea să plece din emisiunea urmărită de milioane de români. Adevăratul motiv era acela că se simțea foarte obosită, fiindcă formatul presupune multă muncă .

”Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc.”, preciza Simona Gherghe pentru

Producătorii au înțeles-o pe Simona Gherghe și i-au găsit rapid o înlocuitoare. Pe Mirela Vaida. Până ca aceasta să fie moderatoare, publicul o cunoștea ca artistă de muzică populară. Mai târziu, la 3 ani după abandonarea ”Acces Direct”, Simonei Gherghe i s-a ivit o altă oportunitate.

Simona Gherghe a plecat de la Acces Direct din cauza oboselii. Cum a ajuns să prezinte ”Mireasa”

Jurnalista a acceptat propunerea celor de la Antena 1, de a fi prezentatoarea formatului despre iubire și cupluri, ”Mireasa”. Aici vin diferiți tineri pentru a-și căuta sufletul pereche, dar până să-l descopere, trec prin diferite provocări.

”Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o.

Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii”, a mai detaliat Simona Gherghe.

În prezent, este căsătorită din 2013 cu Răzvan Săndulescu, iar alături de acesta are doi copii, un băiat pe nume Vlad și o fetiță pe nume Ana Georgia.