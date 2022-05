De ce a renunțat Valentina Pelinel la școală și ce studii are acum. Soția lui Cristi Borcea, viață marcată de drame

Valentina Borcea, fostă Pelinel, este una dintre cele mai cunoscute femei de succes de la noi din țară. Top model internațional care a locuit timp de 10 ani la New York și are în continuare o proprietate în SUA, Valentina trăiește acum în România alături de soțul său, Cristi Borcea, și de familia acestora formată din trei copii, Milan, Rania și Indira.

Valentina Borcea: ”Mi-am lăsat școala să-mi ajut familia”

Valentina a pornit de jos și a avut lipsuri materiale în copilărie, dar a suferit cu adevărat mai ales din cauza pierderii timpurii a tatălui său. Soția lui Cristi Borcea mai are o soră mai mică cu 7 ani, Lavinia.

ADVERTISEMENT

”Ne jucam cu frunze și pietre și eram fericiți”

Valentina, sora sa și prietenii din fața blocului își improvizau jucării și a experimentat toate jocurile generației cu cheia la gât. Își amintește cu drag de aceste momente și spune că, dacă i-a lipsit ceva, atunci acestea au fost păpușile.

”Nu a fost o copilărie ușoară, dar îmi aduc aminte cu plăcere că noi ne jucam pe maidane. Jucam șotronul și ce fericiți eram. Aveam doar o bucățică de cretă și betonul. Săream coarda, elasticul. Asta făceam toată ziua și inevitabil făceam și foarte multă mișcare. Nu aveam gadgeturi, telefoane, n-aveam de niciunele. Ne făceam planuri să ieșim cu preșul. Și ne luam un covoraș sau o pătură în funcție de ce ne dădea mama acasă și ne puneam pe preș și ne jucam de-a magazinul. Frunzele erau bacnotele și pietrele erau monezile. Cu asta ne jucam, dar eram fericiți, ce să vezi?.

ADVERTISEMENT

”Nu aveam păpuși, când m-am făcut mare mi-am făcut colecție”

”Făceam noroi la propriu în căpăcele de la borcane care era vesela. Și amestacam noroi, mai puneam niște nisip deasupra, făceam prăjituri. Când venea ora să ne cheme mama în casă ne striga de la balcon de sus. Wow. Doamne ce mai jucam badminton, făceam competiții. Spiritul ăla de competiție pe care nu-l mai vezi la copii. Noi chiar aveam o copilărie frumoasă, nu prea aveam nici păpuși, existau, dar eu nu aveam. Dar m-am făcut mare și mi-am făcut colecție de păpuși ca să rezolv această problemă”, a dezvăluit vedeta.

Valentina Borcea e invidiată acum de multe femei datorită siluetei de invidiat. În copilărie însă voia să aibă câteva kilograme în plus și spune că se făceau glume pe seama aspectului ei fizic, din cauza înălțimii sale, calități care au făcut-o ulterior celebră.

ADVERTISEMENT

”Dulciuri mâncam, dar eram o slăbănoagă de mică. Puteam să mănânc oricât că tot așa eram. Uneori purtam două perechi de pantaloni să par și eu mai plină. Eram foarte înaltă cum sunt și acum și mă întrebau: ”Cum e aerul pe sus?” Și eu ziceam: ”Hehe…e mai nepoluat ca al vostru”.

Am și purtat ochelari la un moment dat, aragaz cu patru ochi. Și răspundeam: ”Eu văd mai bine ca tine dacă văd cu patru ochi” Eram cu ochii în patru de mică.”, le răspundea colegilor Valentina.

ADVERTISEMENT

”Sora mea a crescut frumos, sunt mândră de ea”

Valentina Borcea mai are o soră mai mică de care a avut grijă în copilărie și acum sunt nedespărțite.

ADVERTISEMENT

”Eu am plecat din țară când eu aveam 17 ani neîmpliniți. Am pierdut o perioadă importantă din dezvoltarea sorei mele ca și copil, ca și adolescent. Dar atâta timp cât am fost lângă ea în țară eram surioara mai mare, o puneam să doarmă, să-i zic când să se trezească. Ea a crescut frumos, e foarte bună, cuminte, silitoare, a studiat, sunt foarte mândră de ea, ea e mai mică cu 7 ani. Dar nu am avut niciuna dintre noi o copilărie ușoară”, spune soția lui Cristi Borcea.

”Tatăl meu a murit când aveam 15 ani”

Cea mai mare durere i-a provocat-o moartea tatălui său la 15 ani. În acel moment, viața ei a luat o cu totul altă întorsătură și a început să devină un model apreciat și să înceapă să-și ajute ea mama și sora mai mică.

”Odată ce am ieșit din țară am început să câștig bani, să fiu independentă, să ajut în felul meu, dar pentru noi nu a fost ușor. Tatăl meu a murit când eu aveam 15 ani și jumătate, apoi eu am câștigat Top Model România la câteva zile după decesul lui. Și de acolo a început să mi se schimbe viața.

Tot ce se întâmplă rau nu e de la Dumnezeu. A fost greu ca și copil să înțelegi așa ceva. În situația în care ne-am trezit imediat mi-a oferit Dumnezeu ceva care să mă țină echilibrată. Pentru că eu îmi doream și visam să devin manechin. Și aveam un caiețel și decupam din ziare modelele celebre ale lumii, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, era preferata mea. Eu tot visam și proiectam.

”Am zis că învăt, zi, noapte”

”Tata știa că visam să devin manechin și râdea de mine. Era un om cum spunem noi românii, de caterincă. Râdeam, ne distram, jucam cărți, ne trișam unul pe altul. Jucam remi, puneam pariuri la televizor, ne uitam la concursuri de mașini, de toate. Nici mama, nici tata, nu m-au luat în serios. Treceau repede peste subiect. Inclusiv când am vrut să dau la Colegiul Național Sfântul Sava mi-au zis: ”Păi e cel mai greu de intrat acolo, n-ai ce căuta acolo. Păi știi că noi nu avem bani de meditații” Și eu le-am zis: ”Lasă, că mă descurc, asta e, învăț zi, noapte”, și-a amintit Valentina Borcea.

Colega sa de bancă din generală i-a fost cel mai mare sprijin pentru a depăși barierile financiare din acea vreme. Rodica îi este prietenă și astăzi.

”Cea mai bună prietena a mea din copilărie, Rodica, a fost cea care m-a ajutat cel mai mult. Pentru că ea își permitea să facă meditații și luam de la ea caietele. Mă ajuta cu rechizite, cu haine, cu tot ce putea ea, având o situație mai bună ca a mea. Am învățat zi, noapte. Și îmi plăcea. Eu sunt o persoană pe cât de puternică, pe atât de sensibilă înauntrul meu. Mi-am dorit să fiu alături de Rodica, că acolo dădea ea. Am stat în aceiași bancă și era cea mai bună din clasă și o adoram, o respectam, mă uitam așa la ea. Întotdeauna mi-a plăcut să mă înconjor de cei mai buni, pe mine nu m-a frustrat chestia asta. Din contră, mi-a plăcut. Am intrat cu cea mai mare notă la limba română din toată școala cu ajutorul ei.

”Am luat 9,35 la limba română și am intrat la Colegiul Național Sfântul Sava”

Mi-aduc aminte când a venit mama acasă și mi-a zis: ”Știi, am luat lista de la coadă în sus. Da, ai intrat. Și știi cât ai luat la limba română? 9,35. Și nu există 10”, a povestit Valentina Borcea.

Vedeta a mai povestit și cum a ajuns să câștige bani pentru a își întreține familia.

”Îmi doream foarte mult să plec, am plecat fără nimic, dar mi se face frică când mă gândesc pentru mine persoana de atunci. Am riscat. Era inconștiența vârstei, nu ești atât de pragmatic și de calculat. N-am avut niciun plan să plec din țară. Eram în al doilea an de liceu lângă Rodica, colega mea, lângă mama, care rămăsese fără tata, lângă sora mea mai mică. Am câștigat Top Model România în 1996, după care m-a chemat doamna Zina în echipa ei de fete cu care făcea prezentările prin țară. Mergeam la contractări cu trenul în gașcă de fete, în diferite localități din țară în care se făceau prezentări de modă. Diverse case de modă își prezentau produsele. Nu eram decât noi, în toată țara. Atât”, a dezvăluit Valentina Borcea.

”Cine avea machiaje? M-a călit”

Valentina Pelinel a pornit în viață fără nimic și a învățat să-și aranjeze singură părul, să se machieze, să se îmbrace frumos.

”Am început să câștig bani și chiar era momentul propice în viața mea, când chiar aveam nevoie și chiar a fost una dintre persoanele care mi-a întins o mână. Plus că am aterizat lângă niște fete care deja erau modele cunoscute aici, mai în vârstă ca mine și imaginează-ți că trebuia să-ți iei la tine, pantofi aurii, negri, argintii, albi sau bej, trebuia să te machiezi, să te aranjezi. Wow, dar cine avea machiaje? Îți dai seama. Și ușor, ușor, am început să-mi procur machiaje, să învăț să-mi aranjez părul, nu știu prea bine nici până în ziua de astăzi. Și să ne schimbăm singure. Ne îmbrăcam, ne schimbam, ne machiam. Făceam tot de la A la Z. M-a călit. După care am mai câștigat câteva concursuri de frumusețe și într-un final am ajuns la New York, unde am reprezentat România tot la un concurs de frumusețe. Și acolo am rămas.

Deja când am ajuns la New York aveam aproape 17 ani. În primul rând am ajuns într-un oraș surprizător de frumos. Am zis, sunt bună, în sinea mea. Hai că mă iubește Dumnezeu, toate merg. Acolo m-a adus o prietenă din România, Ema Gavrilă, care era și în comitetul organizatoric al concursului. Și mi-a zis: ”Toate agențiile vor să vorbească cu tine să rămâi aici. Vrei să negociezi cu ei?”, a spus Valentina Borcea, în timpul podcastului.

500 de dolari pe săptămână și cazare la New York la 17 ani

La New York și-a dat seama că nu poate să reziste fără bani așa că a negociat la sânge cu agențiile de modele care o voiau. Ulterior, banii pe care i-a primit a trebuit să-i returneze din contracte.

”Am început să am interviurile cu agențiile de modele din New York. Și am zis că trebuie să spun ce cerințe am. Și am zis, eu vin din România, nu am bani, nu am să mă îmbrac, haine, unde stau eu aici la voi? Și mi-au zis că sunt apartamente speciale pentru modele. Mi-au prezentat un apartament și le-am spus, știți, mie trebuie să-mi avansați 500 de dolari pe săptămână, pentru că trebuie să trimit și bani la mama acasă, trebuie să mă și îmbrac, să mănânc și așa stau lucrurile. Altfel nu pot să rămân aici.

Și au fost de acord, am semnat un contract, au investit în primii ani foarte mulți bani în mine pentru că îmi ofereau un apartament, acești 500 de dolari pe săptămână. Aveam nevoie să merg la dentist că dantura mea era praf, aveam coșuri pe față, a trebuit să mă trimită la dermatolog. Un an de zile am muncit doar ca să plătesc datoriile acumulate. Că la început nu te plătesc atât de mult, trebuie să faci multe seturi de poze ca să faci acel book pe care îl prezinți. La început e multă investiție după care ai mult de plătit înapoi. Se investesc banii tăi.

A trebuit să decis să rămân acolo, în frumosul New York. Am stat 10 ani și veneam de 2-3 ori pe an acasă. Nu mi-a plăcut nicăieri cum mi-a plăcut în America. Acolo m-am regăsit. Stilul de viață, oamenii, erau foarte sociabili, râdeam, ne distram. Cel mai tare e că această meserie era luată foarte bine definită, foarte clară. Acolo timpul costă bani și e apreciat ca atare”, a mai dezvăluit Valentina Borcea.

”Sunt dovada vie că poți să faci ceva fără să faci compromisuri”

În cadrul interviului, Valentina a spus că este mândră că a ajuns să-și împlinească visul să fie pe același podium cu Naomi Campbell, dar și că a fost afișată o fotografie cu ea pe Time Square din New York.

”Cam atunci când am ajuns pe Time Square am realizat că am făcut cam tot în cariera mea. Sunt foarte mândră că nu am ales calea ușoară. Sunt dovada vie că poți să faci ceva fără să faci compromisuri. A, puteam să fac mult mai mult dacă alegeam calea ușoară.

Eu am fost foarte atentă la fiecare leu pentru că nu i-am avut, aveam liste și eram calculată. Trebuie să respecți banul ca să te respecte. Și uite așa am reușit să îmi cumpăr și o proprietate în New York și să realizez ceva. Pentru mine din punct de vedere material asta a fost realizarea mea, că am reușit să-mi cumpăr un apartament în New York cu credit pe 30 de ani, evident.

Am întâlnit multe persoane. Pe Cindy Crawford nu am văzut-o niciodată. Dar cu Naomi Campbell am și lucrat, am făcut prezentare”, a explicat soția lui Cristi Borcea.

”Mi-am lăsat școala ca să fac bani să-mi ajut familia. Apoi am terminat liceul în America și am absolvit Facultatea de Marketing”

Valentina a trebuit să renunțe la liceul din România unde a reușit să facă doar doi ani pentru a pleca în America. Ulterior și-a terminat studiile peste Ocean.

”Mi-am lăsat școala ca să fac bani să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale poate nu-l prindeam niciodată.

Studiam 5-6 ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare că am lăsat ceva neterminat. Eu am făcut liceul de la 0. Și am studiat 5 ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing de la Facultatea din Cornwell”, a conchis în podcastul Ameritat cu Nasrin, Valentina Borcea.