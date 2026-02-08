De ce a rupt Giovanni Becali colaborarea cu Grameni, aflat pe val la Rapid: „Mie nu îmi plac jucătorii ăștia”

CE TREBUIE SĂ ȘTII De ce a rupt Giovanni Becali colaborările cu Alexi Pitu și Constantin Grameni

Ioan Becali a explicat la GIOVANNI SHOW de ce s-a ajuns ca firma sa de impresariat să rupă în urmă cu ceva timp colaborările cu Dina Grameni, aflat în prezent la Rapid, și Alexi Pitu.

Totul a început atunci când Girondins de Bordeaux a ajuns în ligile inferioare franceze din cauza problemelor financiare, iar astfel Pitu a rămas liber de contract, asemenea coechipierilor săi din perioada respectivă, fiind deci nevoit să își caute o nouă echipă.

Tatăl fotbalistului nu a fost de acord cu varianta propusă atunci de și colaboratorii săi, iar ulterior au apărut anumite nemulțumiri și din partea familiei lui Grameni, în sensul că ei și-ar fi dorit atunci să i se caute și lui un club în străinătate.

„Grameni a fost cu noi patru ani, a terminat, nu mai e cu noi. Și el, și Pitu, au fost patru ani cu noi, pe Pitu l-am dus la Bordeaux. Am avut alte oferte, când nu îl mai voia nimeni, nu a vrut taică-su, e machidon, amândoi sunt machidoni. Da, părinții la ei influențează, știi cum e.

Nicio problemă, nu mai avem cu ei nicio… Nu știu cu cine e, mi se pare că e cu Manea. Da, au fost patru ani cu noi, pe Pitu l-am dus… Nu că nu ne-am înțeles. Când noi am avut ofertă de exemplu. La Pitu s-a desființat echipa, Bordeaux, pentru un singur meci, dacă făcea un meci egal era în Ligue 1. Bordeaux, care e în istoria fotbalului francez. Probabil viitorul lui era altul.

Dar când să cadă din divizia B în C, din cauza finanțării, jucătorii au rămas liberi, deci el a rămas liber. Am încercat, nu a jucat prea multe meciuri acolo, dar jucător tânăr, talent. Talentul fără muncă, știi cum e. Încă mai era cu noi sub contract, i-am găsit la Ljubljana, unde aveam director sportiv și antrenor spaniol.

Îi dădeau 25.000 de euro pe lună net. Cât lua și la Bordeaux adică. Taică-su a zis nu, că cine e Ljubljana. Din Slovenia știi cum pleacă jucătorii? Ca din Croația sau din Serbia. În Austria, Italia, Germania, Elveția. Nu încăpățânat, că e echipă mică, el vrea din top.

Nu mai știu pe unde e. Am auzit că era pe la, spuneau ăștia ai mei pe la birou, Vejle, o echipă din Danemarca. Dar nici acolo nu joacă. Nu știu, s-a ales praful. După care Grameni probabil s-a supărat că de ce l-am dus pe ăla și pe ăsta nu l-am dus. Și am zis: ‘Bă, vrei să îți spun ceva? Mie nu îmi plac jucătorii care… Hai să încheiem contractul’. Telefoane, că băiatul meu… Cam așa ceva (n.r. reproșuri din cauza faptului că pe Grameni nu l-a dus în străinătate)”,