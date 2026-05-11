De ce a schimbat, de fapt, Dinamo sigla! Nicolescu: “UEFA ne-o cere!” Care e statutul juridic al vechii sigle

În ultimele zile, noua siglă a clubului Dinamo, anunțată de conducerea din ”Ștefan cel Mare”, a stârnit reacții adverse în spațiul public. O parte dintre fanii și gloriile echipei alb-roșii au criticat în termeni duri această emblemă. Andrei Nicolescu a făcut lumină în această situație și a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, de ce a fost necesar acest proces de rebranduire.

Ce rol are UEFA în schimbarea siglei de către Dinamo. Care e statutul juridic al vechii sigle

La începutul lunii mai, clubul din ”Ștefan cel Mare” a anunțat schimbarea actualei sigle. Totul s-a întâmplat printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare. Conducerea lui Dinamo puncta faptul că, prin acest pas, se dorește crearea unui simbol stabil care să reziste în timp. Pasul de rebranding nu a fost primit cum se dorea de suporteri. Susținătorii formației nu au agreat deloc grafica noii sigle și au protestat. Duminică, fanii lui Dinamo din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud nu s-au prezentat pe stadion la meciul cu FC Argeș, în semn de protest.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a făcut lumină în acest caz. Acesta a explicat . Un rol important în această chestiune îl are și UEFA. Forul fotbalistic continental cere unui club, din punct de vedere juridic și sportiv, să dețină controlul deplin asupra siglei și asupra logoului.

”Da, are foarte mare legătură. O să explic așa pe scurt să nu fiu nici plictisitor și să nici nu intru în detalii foarte mari juridice. Contractul de cesiune asupra actualei sigle din 2005 nici măcar nu este opozabil din punct de vedere legal terților pentru că el la momentul respectiv n-a fost înscris în registrul oficial în care trebuia înscris respectiv la OSIM. Așa cum o cesiune de părți sociale la o firmă ca să poată să producă efecte trebuie înregistrată la Registrul Comerțului, așa acel document n-a fost depus decât la Federația Română, n-a fost depus și la OSIM. Cred că cu asta am lămurit foarte clar toate speculațiile legate de această problemă”, spune oficialul dinamovist.

Ce spune Andrei Nicolescu despre sigla primită de la Nicolae Badea

Ioan Andone a spus, la FANATIK, că actuala emblemă, sigla de la Nicolae Badea, ar fi fost dată pe termen nelimitat clubului din SuperLiga. ”Contractul de cesiune ne spune, de fapt, că este dată și exclusiv dar între timp s-a mai licențiat o altă companie pentru utilizarea acestei sigle și această licențiere a fost înregistrată la OSIM. Deci, sunt multe chestiuni juridice foarte foarte neclare acolo și nu îndeplineam sub nicio formă criteriile impuse de FIFA pe regulament”, explică Nicolescu.

Cum le răspunde Andrei Nicolescu contestatarilor săi, în războiul cu sigla

Mulți fani l-au criticat direct pe Andrei Nicolescu . Oficialul din ”Ștefan cel Mare” se apără și spune că: ”Aici nu e despre mine, e despre club. Nu e sigla mea. Sunt anumite persoane care au o vendetă personală cu mine și au pus această problemă pe seama mea.

Este un demers al clubului, logic, nu e făcut pe repede înainte. Este asumat. Clubul e deschis. A făcut o chemare pentru un grup de lucru, să facă un proiect împreună. În acest moment avem o siglă, un dosar de licențiere. Lucrurile merg înainte. Interesul clubului e mai presus de orice alt interes”, afirmă Nicolescu.

Andrei Vochin, despre situația de la Dinamo: ”Lucrurile astea s-ar putea să se întoarcă împotriva echipei”

Prezentat în platoul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, s-a pronunțat și el pe chestiunea arzătoare de la Dinamo. Reputatul jurnalist admite că a fost și el martor al unui proces de rebranduire, chiar la Federație Română de Fotbal.

”Am scris și în FANATIK ce înseamnă un rebranding. Înțeleg, am trăit pe pielea mea și la Federație lucrul ăsta, așa că știu care este rezistența la schimbare, știu cum se creează psihologia suporterului și e firesc să se întâmple. Ceea ce mi se pare nefiresc însă e continuarea războiului. Pentru că eu nu înțeleg acum ce e mai important pentru Dinamo, să joace cu o siglă neagreată deocamdată de suporteri în cupele europene sau varianta doi nu mai apare sigla aia dacă Dinamo nu joacă în cupele europene. Dacă fanii vor continua cu protestele așa lucrurile astea s-ar putea să se întoarcă împotriva echipei”, spune jurnalistul.

Ce spune Andrei Nicolescu despre consultarea PCH

Andrei Vochin a vrut să afle de la Andrei Nicolescu, aflat în direct la FANATIK SUPERLIGA, dacă această formă finală a siglei s-a discutat în Consiliul de Administrație de la Dinamo, înainte ca ea să fie înregistrată la OSIM. Întrebarea a venit în contextul în care din CA fac parte și reprezentanți ai suporterilor, în speță cei din PCH.

”În acest Consiliu de Administrație s-a discutat despre rebranding. S-a pus pe masa Consiliului de Administrație forma finală înainte ca ea să fie înregistrată la OSIM?, a întrebat Vochin. / ”În Consiliul de Administrație nu. Dar, ca și procedură, acum un an și ceva noi am demarat niște consultări cu toată lumea și reprezentantul PCH-ului a refuzat să participe. A spus că nu-l interesează, deși am rugat să trimită pe altcineva”, a explicat oficialul de la Dinamo.