De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”

Naționala României va juca pe 26 martie un baraj contra Turciei pentru accederea la Campionatul Mondial din vara acestui an. Andrei Vochin a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care Mircea Lucescu a schimbat data plecării la Istanbul.

Echipa națională a României numără zilele până la marea confruntare cu Turcia pentru avansarea către barajul final pentru prezența la Campionatul Mondial din vară. „Tricolorii” au un prim test dificil, pe 26 martie, cu Turcia. Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, a explicat motivul pentru care selecționerul Mircea Lucescu a modificat data plecării către Istanbul pentru marele meci.

„ . A schimbat data plecării, a optat pentru a mai sta aici o zi, în România. Miercuri plecăm, meciul e joi. Inițial trebuia să plece marți, doar că echipele din străinătate eliberează jucătorii duminică. Asta ar însemna ca luni să ajungă la București. Asta ar însemna ca marți să fi fost singurul antrenament, posibil închis. După care marți după-masă să pleci.

Și atunci a optat pentru, în în ciuda acomodării acolo, a avea încă un antrenament închis la București, pentru a mai rezolva din problemele tactice. Marți se vor face două antrenamente și miercuri dimineață se plecă la Istanbul. A mai căpătat un antrenament la Mogoșoaia în intimitate, să facă, să să le spună ce trebuie să joace!”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu nu poate conta pe Louis Munteanu la barajul cu Turcia

Barajul cu Turcia se apropie, iar Mircea Lucescu primește vești neplăcute dinspre jucătorii aflați în atenția echipei naționale a României. Cel mai recent astfel de exemplu este atacantul Louis Munteanu, legitimat la DC United, în MLS.

Fotbalistul transferat în această iarnă în SUA abia a debutat în MLS, însă nu a apucat să bifeze prea multe minute. Chiar dacă nu a fost mult pe teren,