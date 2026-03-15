Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”

Schimbare de ultim moment decisă de Mircea Lucescu. Care este motivul pentru care selecționerul României a modificat data plecării la Istanbul pentru barajul cu Turcia.
Mihai Dragomir
15.03.2026 | 13:50
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Naționala României va juca pe 26 martie un baraj contra Turciei pentru accederea la Campionatul Mondial din vara acestui an. Andrei Vochin a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care Mircea Lucescu a schimbat data plecării la Istanbul.

Echipa națională a României numără zilele până la marea confruntare cu Turcia pentru avansarea către barajul final pentru prezența la Campionatul Mondial din vară. „Tricolorii” au un prim test dificil, pe 26 martie, cu Turcia. Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, a explicat motivul pentru care selecționerul Mircea Lucescu a modificat data plecării către Istanbul pentru marele meci.

ADVERTISEMENT

Se simte ok, pregătește meciul ăsta. A schimbat data plecării, a optat pentru a mai sta aici o zi, în România. Miercuri plecăm, meciul e joi. Inițial trebuia să plece marți, doar că echipele din străinătate eliberează jucătorii duminică. Asta ar însemna ca luni să ajungă la București. Asta ar însemna ca marți să fi fost singurul antrenament, posibil închis. După care marți după-masă să pleci.

Și atunci a optat pentru, în în ciuda acomodării acolo, a avea încă un antrenament închis la București, pentru a mai rezolva din problemele tactice. Marți se vor face două antrenamente și miercuri dimineață se plecă la Istanbul. A mai căpătat un antrenament la Mogoșoaia în intimitate, să facă, să să le spună ce trebuie să joace!”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu nu poate conta pe Louis Munteanu la barajul cu Turcia

Barajul cu Turcia se apropie, iar Mircea Lucescu primește vești neplăcute dinspre jucătorii aflați în atenția echipei naționale a României. Cel mai recent astfel de exemplu este atacantul Louis Munteanu, legitimat la DC United, în MLS.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul transferat în această iarnă în SUA abia a debutat în MLS, însă nu a apucat să bifeze prea multe minute. Chiar dacă nu a fost mult pe teren, Louis Munteanu s-a accidentat și nu va putea să facă parte din lotul „tricolorilor” pentru barajul cu Turcia.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!