De ce a spus Mircea Lucescu „în primul rând, este victoria mea!”. Selecționerul României a explicat reacția de la conferința de presă

Mircea Lucescu a venit cu explicații după declarația care a stârnit multe polemici în spațiul public la finalul meciului România - Austria 1-0
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.10.2025 | 13:08
Mircea Lucescu, selecționerul României. Foto: colaj Fanatik

Atunci, la conferința de presă, selecționerul a spus la un moment dat că „această victorie este în primul rând a mea”. Imediat, a punctat: „a jucătorilor mei și a mea”. 

Explicațiile lui Mircea Lucescu după declarația controversată de la finalul meciului România – Austria 1-0

Pentru această poziționare, „Il Luce” a fost destul de aspru criticat în ultimele zile de către opinia publică, iar acum, întrebat direct de Horia Ivanovici în legătură cu această chestiune, antrenorul echipei naționale a României a explicat pe larg la ce s-a referit exact în momentele respective.

Mircea Lucescu a dorit să transmită că, în viziunea sa, așa cum un antrenor răspunde întotdeauna pentru rezultatele negative și își asumă criticile din această perspectivă, este normal ca atunci când lucrurile merg bine să își primească și el „doza de aplauze” cuvenită într-un astfel de context.

De ce și-a asumat Mircea Lucescu aproape în totalitate victoria cu Austria

De asemenea, selecționerul a dorit să sublinieze în mod special și faptul că, imediat după ce a rostit acele cuvinte, a făcut totuși și o mențiune vizavi de meritul jucătorilor săi pentru acest succes foarte important pentru echipa națională. În plus, a dezvăluit că la scurt timp chiar le-a transmis fotbaliștilor în vestiar că ei ar fi de fapt artizanii principali ai acestei victorii.

„În primul rând a antrenorului, la asta m-am referit. Pentru că întrebarea a fost pusă cu un sens, a fost pusă de așa natură că m-a enervat în primul rând, și în al doilea rând pentru că eu consider întotdeauna că antrenorul răspunde de rezultat, indiferent ce.

Iar jucătorii răspund de joc. Eu ca antrenor, am dreptul să-i critic pe jucători, să-i cert, pentru că până la urmă eu la rândul meu răspund de rezultat și sunt criticat, așa cum e normal, sunt analizat, și e normal.

Și atunci cum, antrenorul răspunde doar de rezultatul negativ și rezultatul pozitiv nu e al lui? E al altora? M-a supărat, pentru că eu știu cum l-a pregătit. Am repetat imediat, a mea și a jucătorilor mei. După aia m-am dus în cabină și le-am spus: Asta e victoria voastră, inteligența voastră a făcut ca noi să câștigăm acest meci”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA. 

Explicațiile lui Mircea Lucescu după declarația pentru care a fost aspru criticat

