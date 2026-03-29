De ce a vrut să renunțe la carieră cea mai frumoasă jucătoare de fotbal. Și-a implorat mama să o lase să ia această decizie

Alisha Lehmann nu s-a ferit de vorbe și a spus de ce a vrut să renunțe la carieră. Tânăra considerată drept cea mai frumoasă jucătoare de fotbal sau regina rețelelor sociale a recunoscut că a avut momente în care și-a implorat mama să o lase să ia această decizie în ceea ce privește dezvoltarea profesională.

Cea mai atrăgătoare fotbalistă, despre renunțarea la carieră

E numită cea mai atrăgătoare fotbalistă din lume. Alisha Lehmann (27 ani) depune o muncă foarte grea într-un domeniu destinat bărbaților. A reușit să aibă o carieră de succes în sport, dar și datorită unor pe care le realizează în afara terenului de fiecare dată când are timp liber.

Frumoasa blondină este una dintre cele mai apreciate, dar asta nu înseamnă că nu a avut clipe grele. Într-un interviu pe care l-a acordat recent, a recunoscut că a fost la un pas să renunțe la tot. Și-a dorit să lase în urmă fotbalul, având inclusiv o discuție pe această temă cu femeia care a adus-o pe lume.

A implorat-o pe mama ei să o lase să renunțe, simțind că nu mai poate evolua din cauza criticilor venite din partea celor din jur. Internauții au pus-o la zid în repetate rânduri, majoritatea catalogând-o drept superficială. Comentariile negative și-au pus serios amprenta asupra psihicului său.

În continuare este afectată de răutățile gratuite venite din partea celor care nu o cunosc cu adevărat. Alisha Lehmann a mai subliniat că se simte subapreciată pentru realizările sale pentru că sunt multe voci care susțin că pune pe primul plan viața socială, nicidecum sportul pe care-l practică.

„Au existat momente în care eram foarte tristă și o întrebam pe mama dacă nu aș putea să nu mai joc fotbal. Fotbalul este lucrul pe care îl iubesc cel mai mult și în care am investit cel mai mult timp. Îmi pasă enorm de mult”, a spus sportiva, relatează .

”Oamenii nu văd munca pe care o depun”

„Oamenii nu știu cât efort depun de fapt atunci când spun «Oh, ea nu e fotbalistă». Dar acum sunt bine. Îmi iubesc viața și oamenii din jurul meu și nu mă mai afectează. Uneori, este frustrant. Oamenii nu văd munca pe care o depun.

Cred că doar mă antrenez și apoi merg acasă să fac TikTok-uri, nu este adevărat. Sunt foarte profesionistă. Dau întotdeauna totul pe teren și vreau să fiu cea mai bună. Dacă nu am dat tot ce am putut când îmi verific datele după antrenament.

Fac ture suplimentare ca să mă îmbunătățesc. Oamenii pot crede ce vor, dar tot ceea ce fac este concentrat pe a fi cea mai bună jucătoare posibilă”, a completat Alisha Lehmann, mai arată sursa menționată anterior.

Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal joacă în prezent pe poziția de atacant la Leicester City, ultima clasată din Women’s Super League. Sportiva originară din Elveția este extrem de populară în mediul online, unde oferă informații despre viața din afara terenului de fotbal.

Recent, a dezvăluit că are o Se iubește cu unul dintre starurile reality-show-ului care se difuzează în Marea Britanie, și anume Montel McKenzie. Anterior, a format un cuplu vreme de 4 ani cu Douglas Luiz.

De ce poartă machiaj la meciuri

Unul dintre cele mai frecvente reproșuri pe care le primește Alisha Lehmann este legat de felul în care se prezintă pe terenul de fotbal. Blondina este văzută purtând mereu machiaj atunci când joacă, lucru care i-a adus numeroase critici de-a lungul timpului.

„Mereu oamenii mă întreabă de ce port machiaj. Sunt femeie, dacă vreau să port machiaj, o să port! Dacă vreau să-mi fac unghiile, mi le fac. E parte din ceea ce sunt. Nu bag în seamă lucrurile astea, pentru că nu vreau să le dau importanță.

Am încredere în mine, sunt fericită, zâmbesc în fiecare zi, mă trezesc fericită. Dar evident că e o problemă, pentru că nu e foarte plăcut să ai parte de astfel de comentarii”, a spus Alisha Lehmann, conform presei din Anglia.