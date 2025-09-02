„De ce ai ales Dinamo?”. Adrian Mazilu rupe tăcerea după ce a semnat pe 4 ani cu roș-albii: „Am simțit că au încredere în mine!”

a explicat că extrem de mult a contat pentru el faptul că a simțit că a fost dorit cu adevărat de către gruparea alb-roșie. De asemenea, a mai transmis și că foarte important a fost și aportul antrenorului Zeljko Kopic, cel care a avut o discuție directă cu jucătorul pe când el se afla încă în Anglia, fiind legitimat la acel moment la Brighton and Hove Albion.

Adrian Mazilu a explicat de ce a decis să semneze cu Dinamo: „Este un club deosebit în România”

Totodată, atacantul dreapta format de Academia Gheorghe Hagi a vorbit și despre faptul că a stat de vorbă în ultima perioadă și cu oficialii „câinilor”, cei care de asemenea l-au făcut să simtă că aceasta este cea mai bună decizie pentru el în actualul punct al carierei sale.

„Am ales Dinamo în primul rând pentru că este un club deosebit în România. Am observat acest lucru din orice punct de vedere. Și în ultimii ani am văzut că este un club destul de măreț, cu fani extraordinari și am ales să fac acest pas.

Am simțit că clubul m-a dorit, clubul a avut aceste intenții și am spus din prima că vreau să vin la Dinamo. Au început discuțiile în jur de iulie, la mijlocul lui iulie. Mereu am încercat să găsim o soluție să fie bine.

Aportul lui Zeljko Kopic a contat enorm: „Mi-a oferit încredere”

Da, am vorbit și cu Mister (n.r. Zeljko Kopic), mi-a oferit încredere, am simțit prin cuvintele lui, prin vorbele lui, am simțit această încredere pe care în timp eu spun că o voi arăta pe teren. Cu restul oamenilor cu care am vorbit, din conducere, am simțit același lucru.

(n.r. Despre momentul în care a ajuns în România) Da, mai erau discuții, încă nu știam sigur ce se va întâmpla, nu era scris nimic, nu era semnat și aveam puține dubii, pentru că nu știam exact ce se va întâmpla. Am venit acasă, am avut această oportunitate și după ușor-ușor s-a și semnat.

Încă nu am apucat (n.r. să discute cu Zeljko Kopic de când a venit în țară), am vorbit cu dumnealui în Anglia. Nu m-am întâlnit cu dumnealui, nu am apucat, dar sper să o fac zilele astea. De joi dimineață mă duc la bază”, a spus la FANATIK DINAMO.