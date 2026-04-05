De ce Andrei Rațiu e altul la națională față de Rayo. Fostul selecționer dă verdictul: „Relaxare, poate. De ce să-i dăm în cap?”. Exclusiv

Andrei Rațiu, 27 de ani, este unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Rayo Vallecano, echipă cu rezultate bune în ultimii ani în La Liga și în cupele europene. Din păcate, când vine la națională, fundașul pare altul. Cosmin Contra, fost jucător important în Spania, a încercat să ofere explicații legate de forma fotbalistului în cele două ipostaze: sub tricolor vs la echipa de club.

Explicații privind forma modestă a lui Andrei Rațiu la echipa națională și cea bună de la Rayo Vallecano

Cosmin Contra, 50 de ani, fost selecționer al României între 2017 și 2019, a avut o intervenție în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Guriță” a fost întrebat, la un moment dat, despre Andrei Rațiu, un jucător extrem de important în angrenajul tricolorilor, dar care în barajul cu Turcia a fost modest și a comis numeroase erori.

Contra este de părere că , iar acest lucru îi aduce unele probleme lui, dar și echipei naționale. „(n.r. De ce vedem un Andrei Rațiu cu prestații bune spre foarte bune spre la Rayo Vallecano și un Rațiu care are anumite minusuri la echipa națională?) Asta trebuie să îl întrebați pe el, de ce randamentul lui scade un pic în ultimele meciuri la echipa națională. Asta nu pot să răspund eu în locul lui Andrei. (n.r. Dar ce vezi tu ca antrenor? Parcă pare așa o indisciplină, niște lucruri care vrea să le facă mai mult decât cere fișa postului).

Eu cred că nu e o disciplină. E mai multă relaxare decât indisciplina. Eu cred că e un pic mai relaxat din punctul ăsta de vedere și crede că poate să facă lucruri într-o parte a terenului în care un apărător nu ar trebui să facă lucrurile alea. Și atunci nu știu dacă e lipsă de concentrare sau de motivație sau el pur și simplu se crede foarte puternic în momentul de față și crede că poate să facă anumite lucruri care, ca nivel de echipă națională, poate nu ies ca în La Liga”, spune Contra.

Cosmin Contra crede că Rațiu trebuie susținut necondiționat: „Trebuie să-l mobilizăm”

Cosmin Contra mai spune că Rațiu nu trebuie pus la zid și nu trebuie să i se dea în cap pentru meciurile mai slabe. Dimpotrivă, fundașul are nevoie de încredere totală și, viitorul selecționer, va trebuie să lucreze la unele aspecte în acest sens. „Eu cred că e un jucător important al echipei naționale. A avut un meci mai puțin reușit în baraj (n.r. vs Turcia), dar asta nu înseamnă că trebuie să-i luăm gâtul lui Andrei Rațiu.

Dimpotrivă, trebuie să-l mobilizăm, să-i arătăm… cine va fi antrenor la echipa națională să-i arate anumite lucruri. Să-i explice că ele nu se pot întâmpla și pe viitor la echipa națională. Trebuie să încercăm să credem că pe viitor va fi mult mai bun în randamentul de la echipa națională”, adaugă fostul selecționer.

Ce se întâmplă cu Rațiu la Rayo: „I se dă o încredere foarte mare”

a contat mult și contextul, mai crede Contra. A fost vorba de tensiunea meciului cu Turcia, apoi starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. În schimb, la Rayo, crede „Guriță”, fundașul are parte de un colectiv mult mai pozitiv. Asta explică faptul că Rațiu a jucat foarte bine vineri, în La Liga, în meciul Rayo – Elche 1-0.

„Am văzut o echipă resemnată, o echipă care era dărâmată din punct de vedere. Contextul că ajungi la echipa ta de club în care, eu știu, jucătorii îți dau poate un pic mai mult energie pozitivă și el se simte foarte bine în momentul de față în angrenajul lui Rayo. I se dă încredere foarte mare să facă lucruri pe care le încearcă la națională dar nu îi reușesc.

Și atunci eu un pic și contextul ăsta de echipă, de încredere, de valul cu care îți vine echipa. Rayo vine după o perioadă proastă, acum își revine. Și atunci sunt multe lucruri de pus în balanță de ce Rațiu a jucat bine după trei zile la echipa de club”, mai punctează Contra.