De ce apar cearcănele sub ochi. Remediul natural care te scapă de această problemă

Cearcănele de sub ochi sunt întâlnite la multe persoane, dar puține știu acestea. Cosmeticienii au un remediu natural care te scapă de această problemă. Lucrurile sunt cât se poate de simple și nu este nevoie de o deplasare în saloanele de înfrumusețare.

De ce apar, de fapt, cearcănele de sub ochi

Știi care este motivul pentru care apar cearcănele de sub ochi? În general, doctorii spun că aceste cercuri întunecate au mai multe cauze, cum ar fi oboseala și îmbătrânirea. Pielea pare mai palidă și mai subțire în aceste zone de pe față.

Sunt mai vizibile și atunci când colagenul nu mai este suficient în organism. De asemenea, ele apar când este vorba de o reducere a grăsimii, ceea ce face ca vasele de sânge de sub ochi să fie mult mai accentuate. Genetica joacă un rol foarte important.

Unele persoane sunt mai predispuse la apariția acestor cearcăne din cauza structurii pielii sau a structurii osoase din jurul ochilor. Conform , cearcănele de sub ochi apar în urma unor alergii care pot întuneca pielea de sub ochi.

Totodată, medicii dermatologi susțin că cearcănele de sub ochi apar din cauza expunerii la soare. Razele UV pot crește pigmentarea pielii, contribuind la apariția cercurilor întunecate. Deshidratarea este un alt factor negativ care contribuie la acestea.

Studiile au demonstrat faptul că aportul insuficient de apă poate face ca pielea de sub ochi să pară ternă și obosită. Mai mult decât atât, cei care se freacă sau se scarpină sub ochi tind să irite pielea și să agraveze cearcănele.

Remediul natural pentru a scăpa de cearcănele de sub ochi

Persoanele care se confruntă cu cearcăne sub ochi trebuie să știe că există diverse soluții pentru a le ameliora. Una dintre acestea reprezintă un care se poate face în propria gospodărie. Și nici nu costă mult. Acesta constă în aplicarea de felii de castravete.

Această legătură are proprietăți hidratante și calmante, fiind numai bună în această problemă. Tot ce trebuie să faci este să aplici felii de castravete direct sub ochi. Acestea trebuie să fie neapărat reci, așadar se păstrează puțin la frigider înainte de utilizare.

Castravetele are rolul de a reduce umflarea și de a împrospăta pielea. Un alt truc minune care te ajută să scapi de cearcănele de sub ochi are legătură cu plicurile de ceai care au cofeină în compoziția lor. Cofeina contractă vasele de sânge.

Se aplică plicurile de ceai răcite direct pe piele pentru a ajuta la reducerea cearcănelor. Specialiștii arată faptul că temperatura rece are puterea de a calma pielea. Compresele reci sunt, de asemenea, foarte utile în această situație.