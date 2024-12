De ce apar dungile albe pe carnea de pui vândută în mai multe magazine, precum Lidl, Kaufland sau Carrefour. Ce arată analizele

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) a dezvăluit de ce apar dungi albe pe carnea de pui vândută în mai multe magazine, precum Lidl, Kaufland sau Carrefour. Ce arată analizele care au fost efectuate destul de recent.

Ce sunt dungile albe de pe carnea de pui din supermarketurile românești

Multe dintre caserolele cu carne de pui vândute în supermarketurile românești prezintă niște . Acestea se găsesc la produsle care se pot achiziționa din multe puncte din țară, cum ar fi Lidl, Kaufland sau Carrefour.

Cu siguranță ai observat și tu vinișoarele care apar pe carnea de pasăre, însă știi care este motivul pentru care este așa? Ei bine, un studiu realizat de asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) a arătat despre ce este vorba.

Oamenii de știință au scos la iveală lucruri îngrijorătoare despre acest aspect neplăcut la prima vedere. În plus, este vorba de calitatea alimentului care rezultă din creșterea rapidă a puilor, în comparație cu cei crescuți în mod convențional.

Aceștia sunt selectați genetic pentru a produce mai multă carne, într-un timp cât mai scurt. Creșterea accelerată predispune puii la numeroase afecțiuni, printre care se numără și apariția dungilor albe. Ele afectează calitatea cărnii.

Mai exact, sistemul vascular al puilor nu poate furniza suficiente resurse necesare dezvoltării optime. Studiul arată că în locul țesutului muscular ajunge să se formeze un țesut fibros și grăsimi, care duce ulterior la formarea dungilor albe.

Acest lucru indică o calitate inferioară a cărnii de pui, indiferent din ce magazin este achiziționată. Dungile albe de pe mai sunt cunoscute și drept striații sau fâșii, gustul și valoarea nutritivă a produsului fiind afectate.

Ce spune studiul despre dungile albe de pe carnea de pui

Asociația F.R.E.E. a declarat că Olanda este un exemplu de țară pentru că a renunțat la administrarea de antibiotice în cazul puilor și păsărilor crescute pentru carne. În plus, proiectul organizației își propune să motiveze companiile din industria alimentară.

Astfel, recomandările sunt făcute pentru a motiva tendința de a renunța la producția și comercializarea de pui care aparțin raselor cu creștere rapidă. Aceste rase de păsări pot fi înlocuite cu pui cu creștere lentă.

„Aceste demersuri nu vor îmbunătăți doar calitatea vieții puilor, ci vor diminua și riscurile de sănătate ale acestora, reducând nevoia de administrare a antibioticelor și îmbunătățind calitatea cărnii.

Prin proiectul Pui Convențional, asociația își propune să crească nivelul de bunăstare al puilor crescuți pentru carne în industria avicolă românească pentru a reduce semnificativ suferința acestora.

Obiectivele principale ale proiectului sunt de a oferi informații exacte și de a crește nivelul de conștientizare a industriei și a consumatorilor privind practicile din fermele industriale, oferind alternative viabile”, au transmis reprezentanții asociației F.R.E.E., scrie .