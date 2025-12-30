De ce apare Lamine Yamal pe teren cu mâinile bandajate. Un cunoscut fizioterapeut are un răspuns surprinzător

ADVERTISEMENT

Atacantul Barcelonei, Lamine Yamal, a fost fotografiat în repetate rânduri în timp ce apare pe teren cu mâinile bandajate. Un cunoscut fizioterapeut explică acum de ce fotbalistul recurge la acest gest. Specialistul are un răspuns surprinzător.

Motivul pentru care Lamine Yamal e surprins cu mâinile pline de bandaje în timpul meciurilor

Lamine Yamal este unul dintre cei mai buni jucători de fotbal. Tânărul de 18 ani care a fost surprins adesea cu mâinile pline de bandaje. La un moment, s-a vehiculat că face asta din motive negative.

Fostul medic al lui Real Madrid, Niko Mihic, a lansat acuzații ieșite din comun legat de acest obicei neașteptat. Doctorul a subliniat că sportivul ar fi recurs la acest lucru pentru a-și îmbunătăți performanța sportivă.

Astfel, a dat de înțeles că ar vrea să ascundă semnele folosite de substanțele interzise folosite de sportivi. Acum, un cunoscut fizioterapeut pe numele său Antonio Perez a dezvăluit care sunt, de fapt, motivele reale, scrie .

Specialistul a transmis că starul celor de la Barcelona folosește aceste bandaje din motive medicale. De asemenea, Lamine Yamal apelează la acest ”truc” atunci când are o mică entorsă la deget sau care îl deranjează pe terenul de fotbal.

„Veți vedea mulți jucători cu degetele bandajate, chiar și împreună, o leziune tipică, o mică entorsă la un deget, care îi deranjează când aleargă, așa că îl bandajează. Dar, ca în cazul lui Lamine, aici intervine postura.

El nu își bandajează doar degetul, ci și mâna. Și, în sfârșit, sunt cei care au avut o leziune, bandajul le-a adus noroc în acea perioadă, au învățat să-l facă și îl poartă întotdeauna când joacă, ca pe un talisman”, susține fizioterapeutul, pe Instagram.

Bandajarea mâinilor, un obicei folosit și în alte sporturi

Bandajarea mâinilor care a fost observată în cazul lui de multe ori nu este străină de alte sporturi. Specialiștii din domeniul medical susțin că acest obicei este practicat și în afara terenului de fotbal.

Jucătorii de baschet se numără printre cei care apelează adesea la mâneci compresive. De asemenea, aceștia mai îmbracă și colanți pe care îi poartă pe sub echipament. Bandajele oferă susținere pentru încheietură și reduc riscul de entorse.

Mai mult decât atât, bandajele sunt folosite pentru stabilitate și suport muscular. Totodată, specialiștii mai subliniază faptul că baschetbaliștii apelează la acest truc pentru că materialele folosite absorb transpirația, împiedicând-o să ajungă pe palmă și să afecteze priza pe minge.