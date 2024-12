De ce ar fi murit, de fapt, Mircea Diaconu. Actorul suferea de o boală cruntă

Mircea Diaconu a trecut în neființă 14 decembrie 2024, cu doar câteva zile înainte de a împlini 75 de ani. Actorul a fost răpus de o boală cruntă cu care se lupta de câteva luni. Deși spera că va scăpa, afecțiunea a fost mai puternică decât el.

Mircea Diaconu, răpus de cancer

Anunțul că actorul a murit a fost făcut chiar de către , femeia alături de care Mircea Diaconu și-a petrecut cea mai mare parte din viață, respectiv 44 de ani.

Actorul fusese internat la din București unde primea tratament pentru cancerul de colon de care suferea. Tot aici și-a dat și ultima suflare, alături de familie. Din păcate, organismul său nu a mai rezistat și a cedat sub presiunea bolii mult prea violente.

Din cauza bolii, Mircea Diaconu se retrăsese în mare parte a timpului la țară, în județul Argeș, unde locuia în casa părintească. A îngrijit locul său de naștere alături de fratele lui, plătind oameni să îngrijească gospodăria. El a vorbit, anul trecut, despre amintirile avute cu această casă.

„Fiind la mine în sat, cu treabă, un băiat tinerel, care nu știa mai nimic despre mine, m-a întrebat: „V-ați mutat la noi, la țară?. Și eu i-am zis: „Măi băiatule, eu nu am plecat niciodată de aici. Pentru că, oriunde m-am dus, m-am reîntors aici, cât de des am putut”, a povestit Mircea Diaconu, spunând că a continuat să vină aici și după ce părinții lui au murit: „Și pe vremea cealaltă veneam aproape săptămânal acasă, și aduceam ce nu aveau ai mei – câte un sac cu pâine pentru porci – și plecam înapoi cu ouă, cărniță de pui, tăiam porcul și toate celelalte, iar gospodăria noastră funcționează la fel. Am păstrat-o”.

Actorul va fi depus la „a doua lui casă”

Trupul lui Mircea Diaconu va fi depus luni la Teatrul Nottara din Capitală, acolo unde , dar pe care l-a și condus o bună perioadă, rămânând în sufletul său drept teatrul unde și-a exercitat meseria cel mai mult. Cei care vor să își ia rămas-bun de la actor o pot face între orele 12:00 și 16:00.

Ulterior, înmormântarea se va face marți, la cimitirul din Săftica, într-un cadru restrâns, doar cu familia și cei mai apropiați prieteni.

Mircea Diaconu a fost o figură marcantă pentru cultura românească. Acesta a debutat în lumea filmului în 1971, când a jucat în filmul „Nunta de piatră”. Ulterior a primit și alte roluri emblematice în producții memorabile ca „Filantropica”, „De ce trag clopotele, Mitică” sau „Buletin de București”.

A fost chiar și cadru didactic la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București.