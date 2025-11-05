Sport

De ce ar putea fi înmormântat Emeric Ienei cu onoruri militare. Distincția pe care a primit-o de la un fost președinte al României

Emeric Ienei ar putea fi înmormântat cu onoruri militare. Fostul mare antrenor de fotbal a primit o distincție extrem de importantă din partea unui fost președinte al României.
Dan Suta
05.11.2025 | 15:15
SPECIAL FANATIK
Emeric Ienei ar putea fi înmormântat cu onoruri militare. Foto-montaj: FANATIK
Emeric Ienei ar putea fi înmormântat cu onoruri militare. Fostul mare antrenor a primit o distincție acordată doar celor mai valoroși oameni din partea unui fost președinte al României. Ce spune legea în legătură cu personalități decorate de șeful statului?

Emeric Ienei ar putea fi înmormântat cu onoruri militare

O recunoaștere a meritelor  lui ”nea Imi” (pentru contribuția sa în reușitele fotbalului românesc la nivel internațional), stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, deschide discuția despre felul în care acesta ar putea fi condus pe ultimul drum.

Emeric Ienei, care se confrunta cu probleme medicale serioase în ultimii ani, fiind operat pe inimă în 2012, iar recent a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, a primit o distincție în luna martie 2017 din partea fostului președinte, Klaus Iohannis. Fostul erou al primăverii din 1986, când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni, a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, „pentru contribuția sa la succesul fotbalului românesc”. 

Distincția primită de la Klaus Iohannis este similară gradului de căpitan în Armata Română

Încă nu există informații oficiale despre cum se va desfășura înmormântarea lui Emeric Ienei, însă, dacă luăm în calcul istoricul său, mai mult ca sigur că fostul antrenor va beneficia de onorurile militare. Potrivit Legii nr. 29/2000, o persoană decorată cu astfel de distincții poate avea parte de funeralii în care se trag salbe de tun. Chiar și fără această decorație, onorurile militare ar putea fi acordate, asta deoarece ex-antrenorul a fost colonel în retragere în cadrul MApN, înaintat la grad de general de brigadă.

Dacă ne referim la gradul de Cavaler, acesta este asimilat cu cel de căpitan. Nu doar persoane care au avut implicații semnificative în politică sau sport au beneficiat, de-a lungul timpului, de onoruri militare. La fel s-a întâmplat și cu personalități care au contribuit la conservarea tradițiilor și culturii românești, cum a fost Marioara Murărescu, care a avut parte de funeralii speciale.

Fostul handbalist Cornel Oțelea a avut funeralii cu onoruri militare la începutul acestui an

Cel mai recent exemplu din lumea sportului al unei personalități care a avut onoruri militare la înmormântare este cel al fostului handbalist Cornel Oțelea. Fostul mare sportiv a fost condus pe ultimul drum la începutul anului 2025, eveniment în care Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a prezentat onorul militar și s-au tras trei salve de artilerie. Oțelea avea gradul de general în Armata Română. La înmormântarea din ianuarie 2025, care a avut loc în Cimitirul Ghencea 3, au participat o serie oameni cunoscuți ai handbalului, printre care Radu Voina, Werner Stockl, Dumitru Berbece, Remus Drăgănescu și Marius Stavrositu.

Belodedici, dezvăluiri despre ultima conversație purtată cu Ienei

Ziua de 5 noiembrie 2025 este una tristă pentru fotbalul românesc, dar și pentru întreg sportul. Moartea lui Ienei lasă durere în urmă, iar oamenii care l-au cunoscut, dar și cei care l-au admirat pentru realizările sale îi vor rămâne recunoscători pentru performanțele sale. Unul dintre cei care a reacționat imediat după aflarea veștii este Miodrag Belodedici. Acesta a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, care a fost ultima conversație purtată cu regretatul antrenor„Ce să facem? Ne ducem cu toții, a murit și Costică Zamfir… M-au sunat toți colegii. Ultima oară am vorbit acum 4-5 luni, dar nu prea auzea, avea probleme. Nu ne mai văzusem de foarte mult timp”, a declarat Belodedici, pentru FANATIK.

