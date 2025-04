“De ce ar trebui românii să-l voteze pe Crin Antonescu?” Ministrul PNL al Mediului, la Testul Puterii cu Denise Rifai

Mircea Fechet, ministrul desemnat de PNL pentru șefia Mediului, a vorbit despre motivele pentru care românii ar trebuie să îl voteze pe Crin Antonescu să devină președintele țării.

Ce le va promite Crin Antonescu românilor în campanie

Ministrul susține că fostul șef al PNL și actual candidat susținut de coaliție Crin Antonescu nu le va promite lucruri românilor dintre cele pe care nu ar putea să le îndeplinească. Nu va vorbi nici despre pensii, nici despre salarii, ci doar despre acțiuni reale, departe de lozincile obișnuite.

„Cu siguranță contează ideile, mai ales în acest context atât de încărcat politic în care ne aflăm. Ne uităm la ce se întâmplă peste Ocean, la ce se întâmplă în Ucraina. Ideile fiecărui candidat, care trebuie să răspundă foarte clar în legătură cu direcția în care va menține România, cred că sunt foarte importante, dincolo de toate lozincile și clipurile de campanie.

Așa cum îl cunosc eu pe Crin Antonescu, sunt convins că niciodată nu le va promite românilor lucruri pe care nu le poate îndeplini sau lucruri ce nu țin de fișa postului a președintelui. Dacă vom auzi alți candidați care ne spun că vor umbla câinii cu covrigi în coadă, sunt convins să domnul Crin Antonescu nu va spune nici că va mări pensiile, nici că va mări salariile, nici că va face astfel de lucruri ce țin de o dimensiune populistă.

El este deja, și cred că va rămâne pe tot parcursul campaniei, foarte ferm în legătură cu modul în care explică românilor în legătură cu ce poate și ce nu poate face un președinte, în calitate de șef al diplomației, în calitate de om care desemnează primul ministru, în calitate de garant al Constituției”, a declarat Mircea Fechet la Testul Puterii cu Denise Rifai.

Cu ce este diferit Antonescu de contracandidații săi

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a mai expus și câteva motive pentru care Crin Antonescu este cel mai bun candidat al acestor alegeri prezidențiale și cel mai potrivit politician pentru a conduce țara. El a făcut și o comparație cu ceilalți candidați.

„Românii ar trebuie să-l voteze pe Crin Antonescu din foarte multe motive. Cel mai importante dintre ele cred că se referă la experiența pe care o are și la moment unic și extrem de delicat în care România se află. Daca ne uităm la principalii contracandidați, că e Ponta, Nicușor Dan, George Simion, putem să ne dăm ușor seama ca niciunul nu se ridică la înălțimea lui Crin Antonescu atunci cand vorbim de diplomație, despre experiență de viață, chiar și de numărul de cărți care le-a citit fiecare dintre ei. Nu o spun în calitate de membru PNL. Eu cred că țara are nevoie de înțelepciunea lui Crin Antonescu”, a afirmat ministrul.

Acesta a fost întrebat și dacă va continua alături de Crin Antonescu în cazul în care acesta : „Nu văd unde aș merge mai departe cu domnia sa, așa cum nici pe el nu îl văd făcând parte dintr-un partid politic. Ceea ce pot să spun este că voi merge mai departe cu PNL, așa cum am făcut-o în ultimii 25 de ani”.

Mircea Fechet a pus pe masă motivele pentru care candidatul coaliției ar trebui să devină președinte

Mircea Fechet a mai remarcat și faptul, , Crin Antonescu, șocul va fi unul simțitor pentru PNL, iar prețul va fi plătit de toți membri formațiunii politice.

„Cred că eșecul domnului Antonescu va fi eșecul fiecărui membru al PNL și al celorlalte două partide ce compun această alianță. Cred că va fi de o gravitate așa de mare încât nu va mai conta cine ce decontează pentru că ne vom aduna cu greu de jos. Îmi doresc foarte mult să nu ne aflăm vreodată într-una astfel de scenariu. Bineinteles că vom deconta noi toți cei care facem parte din PNL și am pus pe masă acest proiect politic și sunt convins că ne vom asuma responsabilitatea.

Nu e un lucru bun să fii susținut de toate cele 3 partide. Mă aștept ca fiecare membru să tragă în această campanie. Nu am stat casa nici cand a candidat Nicolae Ciucă. Am fost pe stradă zi și noapte și am vorbit cu mii de băcăuani. Dar uneori nu e suficient mecanismul de partid, numărul de primar, cât de lauzi că ai nu știu câți consilieri locali. În situația în care candidatul în sine nu te ajută, în cabinele de vor oamenii își impun punctul de vedere. Eu cred că noi ne-am învățat lecția, i-am auzit pe români. Lecția a fost că nu putem la nesfârșit să o ținem doar în promisiuni și nu putem la nesfârșit să încercăm să folosim doar lozinci și să ne bazăm doar pe primari. Asta s-a dovedit că nu a fost un argument suficient.

Planul de țară al lui Crin Antonescu

PNL-istul a continuat să vorbească despre candidatul coaliției, spunând că acesta are un plan de țară bine pus la punct. Antonescu a oferit detalii despre acesta, menționând detalii despre acțiunile din politica externă și apărarea națională, lucru care l-a bucurat pe Mircea Fechet, acesta fiind convins că și votanții vor fi convinși de planurile politicianului.

Eu cred că trebuie să te bazezi pe propriul candidat, pe ceea ce spune și mai ales să speri într-o bună conexiune între electorat si candidatul la președinție. Atunci cand vorbim de alegeri prezidențiale trebuie să pui pe masă mult mai mult, un proiect de țară și mă bucur să văd dacă domnul Crin Antonescu are un astfel de proiect. M-am bucurat să văd că vorbește și despre politica externă, securitatea României, despre coeziunea la nivel național, despre cum ne asigurăm că nimeni nu e lasat în urmă și cum îi tratăm pe cei care nu au fost la fel de norocoși”, a mai spus ministrul PNL la Testul puterii, emisiune ce poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, live și în exclusivitate pe FANATIK.ro sau de la ora 21:00 pe canalele oficiale de Facebook și .