De ce arată atât de rău gazonul pe care joacă FCSB și Dinamo. Administratorul Arcului de Triumf dă cărțile pe față: „Zero lei!”

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Pe scurt, cei care administrează Complexul din care face parte și stadionul „Arcul de Triumf” au exact ZERO lei pentru mentenanța gazonului, în timp ce costurile necesare ar fi de minimum 25.000 de euro. Cu toate acestea, alte arene care alungă fotbalul primesc subvenții mult mai mari.

Cât costă mentenanța gazonului pe „Arcul de Triumf?”. Costurile alocate sunt fix ZERO lei

„În ultimele zile, gazonul Stadionului Național „Arcul de Triumf” a devenit subiect de dezbatere publică. Critica este legitimă. Întrebările sunt legitime. Iar noi nu am ascuns niciodată problemele pe care le avem. Dar, dacă discutăm despre starea unui stadion public, atunci trebuie să discutăm până la capăt și despre resursele publice alocate pentru întreținerea lui.

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Iar aici există o cifră pe care orice analiză corectă ar trebui să o menționeze: 0 LEI. Aceasta este alocarea bugetară distinctă de care CSN „Arcul de Triumf” a beneficiat, atât anul trecut, cât și anul acesta, pentru întreținerea gazonului terenului central. Zero lei pentru întreținerea unei suprafețe de joc care trebuie să răspundă exigențelor sportului profesionist”, au transmis reprezentanții Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

Bugetul pe anul 2026 al Arcului de Triumf a fost de 1,3 milioane de lei, sumă care nu ajunge pentru gazon

, sumă care nu ajunge așadar pentru funcționarea întregului Complex, de la tilități, pază, securitate la incendiu, instalații, mentenanță, hotel, terenuri de antrenament, spații tehnice, bazin de recuperare, sală de forță și întreaga infrastructură aferentă. În aceste condiții, bugetul pentru menținerea gazonului este zero.

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„Și există un fapt care face situația cu atât mai greu de explicat: costul real al mentenanței profesioniste a gazonului este de aproximativ 25.000 de euro pe lună, cost pe care autoritatea centrală din domeniul sportului îl cunoaște foarte bine, întrucât chiar aceasta a contractat serviciul de mentenanță, contract transferat ulterior către CSN „Arcul de Triumf”, odată cu responsabilitatea plății lui, fără asigurarea finanțării necesare”, au mai transmis reprezentanții Complexului Sportiv.

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FCSB și FC Botoșani se vor duela pe „Arcul de Triumf” luni seară de la ora 21:30

Chiar și în aceste condiții, în condițiile în care Arena Națională e ocupată cu alt tip de evenimente, lucru remarcat și de Radu Popa, directorul CSN „Arcul de Triumf”.

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„Nu fug de responsabilitate și nu voi spune niciodată că gazonul nostru este perfect atunci când nu este. Eu răspund pentru stadionul pe care îl administrez. Dar tocmai de aceea cer ca discuția să fie completă. Este foarte simplu să fotografiezi gazonul, să-l critici și să ceri explicații administratorului. Este ceva mai greu să întrebi instituția care finanțează Complexul ce resurse a alocat efectiv pentru întreținerea acestui gazon. Răspunsul este simplu: zero lei.

Nu o lună. Nu două luni. Vorbim despre faptul că nici anul trecut și nici anul acesta CSN „Arcul de Triumf” nu a beneficiat de o alocare bugetară distinctă pentru întreținerea terenului central. Tot ceea ce am reușit să facem a fost realizat prin eforturile instituției, cu resursele pe care am reușit să le identificăm și cu munca oamenilor noștri”, a declarat Radu Popa.

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Conducerea „Arcului de Triumf” lansează săgeți spre Arena Națională și spre cei care au în grijă fotbalul românesc

Așadar, reprezentanții Complexului „Arcul de Triumf” îi întreabă pe cei care conduc Agenția Națională pentru Sport: „Ce standard de performanță poate pretinde finanțatorul de la o infrastructură pentru care alocă zero lei la capitolul respectiv? Arcul de Triumf nu este un stadion mai puțin stadion pentru că are o capacitate mai mică. Instalațiile sale nu consumă energie proporțional cu numărul de locuri din tribună, iar gazonul nu costă mai puțin pe metrul pătrat pentru că arena este mai mică”.

Mai mult, oficialii Complexului „Arcul de Triumf” amintesc că au ținut mereu stadionul deschis pentru orice club sportiv și pentru orice sport, aluzie la Arena Națională care în ultima perioadă pare destinată mai degrabă concertelor.

„De aceea mi se pare profund incorect ca exact instituția care ține stadionul deschis, care preia meciuri atunci când alte arene nu sunt disponibile și care încearcă să mențină funcțională această infrastructură în condiții de subfinanțare să fie cea trasă permanent de urechi”, mai transmit oficialii Complexului, reamintind tuturor că în mod normal costurile de mentenanță pentru acest tip de gazon sunt 25.000 de euro pe lună, în timp ce bugetul alocat este ZERO.

FCSB și Dinamo joacă unele meciuri de „acasă” pe Arcul de Triumf, din lipsă de opțiuni viabile

FCSB și Dinamo București joacă de obicei partidele importante considerate „acasă” pe Arena Națională, însă stadionul „Arcul de Triumf” este considerat varianta B pentru meciurile mai puțin interesante. Cu toate acestea, în ultima perioadă ambele echipe au început să strâmbe din nas din cauza calității gazonului de pe această arenă micuță.

De exemplu, la cel mai recent FCSB – Farul, gazonul s-a prezentat foarte prost cu multe porțiuni afectate, denivelări și zone în care iarba lipsea complet. În aceste condiții, cei de la FCSB încearcă să găsească variante alternative pentru a juca în altă parte meciurile considerate „acasă”. Același lucru îl face și Dinamo, care a preferat să dispute derby-ul cu FCSB la Cluj-Napoca pe Cluj Arena.

Desigur, a contat și faptul că stadionul Universității Cluj are o capacitate mult mai mare, deci o rețetă financiară mult mai bună pentru cei de la Dinamo. În mod normal, acest meci ar fi trebuit să se dispute pe Arena Națională, însă principalul stadion al țării este ocupat cu diverse evenimente și concerte car nu au legătură cu fotbalul.