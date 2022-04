De ce are Regina Elisabeta două zile de naștere? Tradiția a început cu peste 250 de ani în urmă

Majestatea Sa marchează ziua în care s-a născut, motiv pentru care primește numeroase mesaje și urări de la oameni de pe tot globul. Suverana are parte de momente frumoase în ziua în care a venit pe lume în urmă cu 96 de ani.

De ce își serbează Regina Elisabeta a II-a ziua de naștere de două ori pe an? Când mai este sărbătorită Suverana

Regina Elisabeta are două zile de naștere. Prima dintre ele are loc pe 21 aprilie, când este născută în realitate. A doua a monarhului are loc peste câteva luni, în iunie, când va avea loc un eveniment la Palatul Buckingham.

Parada de naștere a Suveranei, intitulată Tropping the Colour, se va desfășura anul acesta pe data de 2 iunie, în loc de 11 iunie, așa cum a avut loc în anii trecuți. Schimbarea a fost făcută pentru a coincide cu Jubileul de Platină.

Cel mai probabil Majestatea Sa nu va fi prezentă prea mult la evenimentul din vară din cauza problemelor sale de sănătate, dar cu siguranță va fi alături de familia regală în timpul salutului din balconul Palatului Buckingham.

Regina Elisabeta, dublă aniversare. Când a pornit tradiția Familiei Regale Britanice

În trecut, în Marea Britanie, monarhii obișnuiau să fie sărbătoriți în zile care nu aveau legătură cu data nașterii lor. Practic, tradiția în urma căreia și Regina Elisabeta beneficiază de dublă aniversare a luat naștere în urmă cu peste 250 de ani, scrie .

Unul dintre strămoșii Reginei, Regele George al II-lea s-a născut în noiembrie 1683, când în Marea Britanie nu este deloc o vreme bună. Acesta este motivul pentru care în 1748 a ales să fie sărbătorit într-o perioadă mai frumoasă din an.

Așadar, a ales să combine o paradă militară care avea loc în fiecare an, în timpul verii, cu o paradă dedicată zilei sale de naștere. De aici a plecat întreaga istorie care ține de cele două aniversări ale Reginei din prezent.

Cum își sărbătorește Regina Elisabeta a II-a ziua de naștere

Regina Elisabeta a II-a își petrece ziua de naștere cu familia, în timp ce a doua aniversare este descrisă ca fiind cea oficială și are loc în a doua zi de joi a lunii iunie, aceeași în care tatăl ei, regele George al VI-lea, își sărbătorea ziua de naștere, în timpul domniei sale.

Cu toate acestea, a fost schimbată în 1959, la șapte ani după ce Regina Elisabeta a II-a a urcat pe tron și a fost aleasă ziua de 11 iunie. Parada Trooping the Color este cea care marchează ziua oficială de naștere a monarhului britanic de peste 250 de ani.

Este cunoscută și sub numele de Parada de ziua Reginei, la eveniment fiind prezenți peste 1.400 de soldați, 200 de cai și 400 de muzicieni, momentul fiind un adevărat spectacol pentru britanici și nu numai.

Cei care care asistă la eveniment obișnuiesc să fluture steaguri în fața Palatului Buckingham. Înainte de pandemia de coronavirus, Familia Regală Britanică mergea odată cu parada militară, apoi se întorcea la palat, de unde era salutat fiecare participant la eveniment.

Regina Elisabeta a II-a își aniversează pentru a doua oară ziua de naștere fără prințul Philip, cel care i-a fost consort timp de 73 de ani. Ducele de Edinburgh a murit la vârsta de 99 de ani, pe 10 aprilie 2021.