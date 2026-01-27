De ce au ales ultrașii echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, să meargă la Lyon prin România. Grupurile mari de suporteri iau mereu o astfel de decizie

ADVERTISEMENT

Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața într-un tragic accident lângă Lugoj, în timp ce se îndreptau spre meciul cu Olympique Lyon din UEFA Europa League. Modul în care au ales să parcurgă traseul, prin România, a ridicat numeroase întrebări. FANATIK a analizat drumul și a calculat cu exactitate câți kilometri au făcut fanii în plus față de ruta directă prin Balcani.

De ce au ales ultrașii lui PAOK să meargă la Lyon prin România

Suporterii echipei PAOK Salonic, care și-au pierdut viața într-un tragic accident lângă Lugoj, se îndreptau spre Franța pentru a-și susține echipa în meciul cu Olympique Lyon. Alegerea traseului a surprins însă. În loc să meargă pe ruta directă prin Balcani, care ar fi scurtat distanța, fanii au optat să traverseze România, Bulgaria și Ungaria, toate țări membre ale Spațiului Schengen. Motivația care ar sta la bază ar putea fi trecerea granițelor fără controale și întârzieri, un aspect esențial pentru grupurile mari de suporteri care călătoresc cu microbuzuri sau autobuze.

ADVERTISEMENT

Distanța de la Salonic până în București este de aproximativ 652–682 de kilometri, după care drumul continuă spre nord‑vestul României până la granița cu Ungaria. Odată intrați în Ungaria, fanii urmau să continue pe autostrăzi către Austria sau Slovacia și apoi spre Franța, ajungând în Lyon după o călătorie de peste 2.050 de kilometri.

În comparație, ruta directă prin Balcani ar fi însumat aproximativ 1.900 de kilometri, ceea ce ar fi fost mai scurt din punct de vedere geografic. Asta însă ar fi implicat treceri prin state non‑Schengen precum Serbia și Macedonia de Nord, cu posibile controale la frontieră și întârzieri în trafic. Traseul ales de suporteri a ocolit astfel peste 150 de kilometri pentru a rămâne în interiorul granițelor Schengen și pentru a evita problemele administrative.

ADVERTISEMENT

Șapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu și-au pierdut viața în drum spre meci

, 27 ianuarie 2026, pe drumul european E70 — DN6, în apropiere de Lugojel, în județul Timiș, în vestul României. Microbuzul în care se aflau cei zece bărbați, cu vârste între 28 și 30 de ani, se îndrepta spre Franța pentru a asista la meciul din ultima etapă a grupelor Europa League dintre Olympique Lyon și PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Potrivit poliției, în jurul orei 13:05 șoferul microbuzului, un bărbat de 29 de ani care conducea dinspre Caransebeș spre Lugoj, a încercat o depășire pe DN6. În timp ce revenea pe banda sa de circulație, vehiculul ar fi acroșat o cisternă, după care a intrat violent în coliziune frontală cu un TIR care circula din sens opus. În urma impactului, șapte persoane, inclusiv șoferul, au murit. Șase pe loc și o a șaptea ulterior la spital. Alte trei pasageri au fost rănite și transportate de urgență la unități medicale.

Autoritățile din Timiș au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar investigațiile continuă pentru a stabili cu precizie circumstanțele exacte ale accidentului.

ADVERTISEMENT

Conducerea PAOK, mesaj de solidaritate după tragedie

Incidentul a provocat emoție în lumea fotbalului, iar e pentru familiile victimelor și cei răniți.

„PAOK FC face apel la calm și responsabilitate în acest moment. Clubul ‘alb-negru’ subliniază că informațiile neconfirmate nu trebuie diseminate și pot provoca panică sau confuzie, mai ales într-un moment atât de delicat.

În același timp, se știe că PAOK este în contact permanent cu autoritățile competente, atât la nivelul Greciei, cât și european, pentru a avea o imagine clară a ceea ce s-a întâmplat și a situației persoanelor implicate. Clubul subliniază că orice informație oficială va fi comunicată numai atunci când va exista o informație sigură și verificată”, a transmis conducerea clubului PAOK.