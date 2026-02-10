Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”

Gigi Becali a vrut să mai facă două transferuri pe ultima sută de metri a perioadei de mercato. Motivele pentru care jucătorii doriți la FCSB nu au mai venit.
Traian Terzian
10.02.2026 | 11:33
Motivele pentru care au picat transferurile pe care Gigi Becali voia să le facă la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit din ce cauză nu au mai fost aduși cei doi jucători pe care a încercat să-i transfere la FCSB în ultimele momente ale perioadei de mercato.

Gigi Becali a explicat de ce au căzut transferurile pe care voia să le mai facă la FCSB

Patronul campioanei României a mărturisit că venirea atacantului pe care ”roș-albaștrii” îl aveau în vizor nu s-a mai realizat din cauza faptului că impresarii acestuia au dorit semnarea contractului înaintea efectuării vizitei medicale.

”S-a întâmplat că au tărăgănat-o ăia, impresarii jucătorului, că o fi, că o împărți, să vină marți. Păi, cum să vină marți? Păi ce noi luăm jucători… Îi punem la analize medicale, ce luăm jucătorul așa? Că să facem actele luni și să vină marți. Du-te, bă de aici.

Noi dăm banii și să vină marți? Nu. Vine aici, semnăm actele, dar nu le depunem și nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul. Suntem club profesionist. Ce, suntem cioflingari? Nu voiau banii înainte, voiau să facem actele, să semnăm. Păi dacă ai semnat actele trebuie să-i dai banii.

Și să vină marți. Cum să vină marți? Vino acum, facem vizita medicală, facem actele, dar nu le semnăm, nu le depunem până nu vedem analizele. Povestea asta e cu atacantul. Suma nu era mare, dar nu dai banii. Avea și contract pe doi ani și jumătate”, a declarat Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce s-a renunțat la aducerea unui fundaș central

Omul de afaceri a explicat că în ceea ce privește transferul unui fundaș central afacerea nu s-a mai realizat după ce oamenii din club l-au informat că Mihai Popescu este gata să revină după accidentare, iar Daniel Graovac este refăcut complet și va putea juca în următorul meci din SuperLiga.

(n.r. – Ziceați că poate mai luați un fundaș central) Poate, dar mi-au zis că deja de luni intră Mihai Popescu la antrenamente cu echipa. Vine și Graovac, poate să joace duminică, și atunci avem 4. Poate să joace și Lixandru și atunci nu mai are rost”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Ordinul lui Gigi Becali după succesul cu Oțelul

Imediat după victoria pe care FCSB a obținut-o cu Oțelul Galați, scor 4-1, Gigi Becali a anunțat că își dorește întărirea lotului și l-a însărcinat pe Mihai Stoica să realizeze rapid transferurile unui atacant și unui fundaș central.

”Mâine (n.r. – luni) o să luăm un atacant, i-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Ne trebuie, ca să avem, poți să știi ce se întâmplă? În play-off ai nevoie. I-am mai dat o misiune pentru un jucător, să vedem dacă poate să o rezolve. Am pus eu ochii pe el demult. Acum a fost și el de acord că acum așa e cum am zis eu”, a afirmat Becali.

Mihai Stoica, veste mare pentru suporteri

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, a mărturisit la FANATIK SUPERLIGAtransferul atacantului nu mai este de actualitate, deoarece acesta nu poate ajunge la timp pentru vizita medicală, și a anunțat revenirea lui Mihai Popescu.

”Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, faptul că el a jucat în ultimul meci în echipa la care evoluează și nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală. Eu am considerat că nu are niciun sens ca să riscăm să aducem un jucător un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci, a picat.

Fundaș central o să aducem. Pe Mihai Popescu (…). Arată foarte bine. Lovește mingea, pune forță, nu are niciun fel de problemă. Eu cred că poate să fie variantă și pentru… dar hai să nu vorbim și de echipă națională. Mai e o lună și jumătate până când naționala joacă. La noi, se estimează chiar ca în două săptămâni să se antreneze cu prima echipă”, a precizat Stoica.

