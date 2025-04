De ce au, de fapt, prosoapele o linie ciudată pe ele. Așa sunt și la hotel, dar și cele pe care le cumperi pentru casă

De ce toate prosoapele, fie ele de la hoteluri, sau aflate la vânzare în magazine, au o linie ciudată pe ele? Poate credeai că e vorba de un design aparte, însă adevărul s-ar putea să te surprindă.

De ce prosoapele au o linie ciudată

, ori materiale, nu sunt întâmplătoare. Acestea au deseori un scop destul de clar, însă puține persoane stau să înțeleagă aceste lucruri.

Cel mai bun exemplu poate fi chiar acea linie ciudată pe care prosoapele o au. Fie că le cumperi de la Ikea, Lidl, Kaufland, ori din alte magazine, sigur o vei observa și tu. Totodată, sunt șanse mari să o vezi .

Unele persoane trec cu vederea acest detaliu, în timp ce altele se întreabă dacă este, de fapt, ceva mai mult. Și se pare că aceste linii, banale la prima vedere, se numesc ”dobby border”.

Ce însemnă asta și ce rol are această linie ciudată de pe prosoapele tale? Nu este invenția unui brand și nu este nici măcar o strategie de marketing. Această bandă textilă, care are un material diferit de cel al prosopului, are mai multe funcții.

Ce rol are ”dobby border”

În primul rând ea poate să întărească prosopul și previne și destrămarea lui. Mai exact, dobby border-ul acționează ca o barieră structurală. Linia fină întărește marginile prosopului și previne ca acestea să se destrame după numeroase spălări.

Ce mai face această linie ciudată pentru prosoapele tale? Sigur ai observat că după spălare, prosopul trebuie să își păstreze forma. Iar asta cu atât mai mult dacă este și băgat în uscător de o mulțime de ori.

În acest caz, dobby border-ul contribuie la menținerea structurii uniforme a prosopului. Practic acesta nu se umflă la capete, nu se strâmbă și totodată nu ajunge să fie dificil de împăturit după spălare.

Și, evident, pe lângă aspectul funcțional, această linie oferă și un aer de finisaj elegant. Mulți asemănă linia cu o bordură, iar în funcție de model, poate fi chiar o margine mai sofisticată. Adevărul este însă că această linie banală are numeroase funcții, după cum am menționat anterior.