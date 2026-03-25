De ce au decis, de fapt, turcii să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Va fi infern! Cea mai bună acustică!”

Echipa națională de fotbal a României are în față un meci extrem de important. Jucătorii convocați de Mircea Lucescu se pregătesc pentru duelul cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Partida va avea loc pe stadionul lui Beșiktaș, iar un fost internațional a explicat de ce turcii au ales această arenă.

Marius Alexe, cuvinte de laudă pentru campionatul turc

Marius Alexe a fost invitatul lui Cristi Coste la „FANATIK Dinamo”. Fostul atacant a fost legitimat în Turcia, la Karabukspor, și a mărturisit că Super Lig este în topul celor mai bune campionate din Europa. Din nefericire, Alexe a întâmpinat probleme de ordin fizic, astfel că s-a retras prematur din cariera profesionistă.

„În Turcia este un campionat bun din Europa. E mereu în primele 6-7! Îmi creasem niște iluzii că pot reveni într-un campionat din vest la momentul în care jucam acolo. Voiam să îmi duc visul mai departe, însă accidentările m-au tras înapoi. Am mers în cantonament după jumătate de sezon, eram alături de Tănase, Grozav, Papp, Latovlevici și Torje. Aveam un grup foarte bun acolo.

Am plecat atunci în Slovacia. Era un parteneriat al lui Karabukspor cu Podbrezova, echipă care juca în Europa și se afla pe locul doi. Am zis să plec, că e liniște, era lângă Viena. Nu am căutat pe internet, iar când am ajuns acolo am aflat că ei joacă pe sintetic. Eu veneam după o accidentare la ligamente la ambele picioare. Au trecut două meciuri și a început să mă doară genunchiul operat”, a declarat Marius Alexe.

De ce au decis, de fapt, turcii să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș

În continuare, Marius Alexe a dezvăluit faptul că, cel mai probabil, turcii au ales stadionul lui Beșiktaș pentru barajul cu România datorită acusticii create. Potrivit atacantului, , acesta fiind principalul motiv pentru care duelul decisiv cu .

„Pe finalul carierei m-am întors la Karabukspor, care era într-o situație ce ducea spre faliment. M-am dus, am zis să mai încerc încă o dată. Am jucat trei meciuri, eram cel mai bun, am fost și în echipa etapei! Am dat gol acasă cu Alanyaspor. După am jucat cu Beșiktaș, acolo era Quaresma.

Am jucat pe stadionul unde urmează să joace echipa națională barajul cu Turcia. E un stadion… Ei spun că acolo e cea mai bună acustică, de asta, cred, că au decis să joace acolo. Nu este foarte mare, dar are o acustică la care nu reușești să te auzi în trei metri. Va fi o presiune imensă! Cred că turcii au cea mai bună echipă din istoria lor!”, a conchis Marius Alexe.