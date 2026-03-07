Sport

De ce au intrat jucătorii de la Celta Vigo cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Și Ionuț Radu a apărut așa pe teren

Moment inedit în Spania: jucătorii lui Celta Vigo, inclusiv Ionuț Radu, au intrat pe teren cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Motivul incredibil.
Alex Bodnariu
07.03.2026 | 17:30
De ce au intrat jucatorii de la Celta Vigo cu tricouri inscriptionate cu numele Madonnei Si Ionut Radu a aparut asa pe teren
ULTIMA ORĂ
Moment neașteptat înainte de Celta Vigo – Real Madrid. Ionuț Radu a intrat pe teren cu numele Madonnei pe tricou
ADVERTISEMENT

Jucătorii lui Celta Vigo au oferit un moment inedit înaintea meciului disputat pe teren propriu cu Real Madrid. Fotbaliștii au intrat pe teren purtând tricouri speciale, inscripționate cu numele Madonnei. Printre ei s-a aflat și portarul român Ionuț Radu.

Moment neașteptat înainte de Celta Vigo – Real Madrid. Ionuț Radu a intrat pe teren cu numele Madonnei pe tricou

Gestul face parte din campania lansată de clubul spaniol pentru a găsi tricoul pe care celebra artistă americană l-a purtat în 1990, în timpul unui concert susținut pe stadionul Balaídos. Imaginea cu Madonna îmbrăcată în tricoul lui Celta Vigo a devenit, de-a lungul anilor, una dintre cele mai cunoscute fotografii din istoria clubului.

ADVERTISEMENT

Înainte de startul partidei, jucătorii au apărut pe gazon cu tricouri personalizate, pe care era trecut numele artistei. Momentul a fost gândit ca un omagiu pentru Madonna, dar și ca o modalitate de a atrage atenția asupra campaniei prin care clubul încearcă să recupereze tricoul dispărut.

Și Ionuț Radu a fost parte din acest moment simbolic. Portarul român a intrat pe teren alături de colegii săi purtând tricoul cu numele Madonnei. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Până acum, însă, nu există vești legate de tricoul buclucaș pe care oficialii clubului vor cu orice preț să îl recupereze.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

Misterul tricoului Madonnei continuă

Clubul din Vigo caută de mai bine de trei decenii acel tricou. Madonna l-a purtat pe scenă pe 29 iulie 1990, în timpul turneului Blond Ambition, iar pe spate se afla numărul 5, purtat la acea vreme de fundașul José Manuel Espinosa. După concert, tricoul a dispărut, iar de atunci nu se mai știe nimic despre el.

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

Pentru conducerea lui Celta Vigo, obiectul are o valoare simbolică uriașă. Oficialii îl consideră o piesă unică, care face parte din istoria și identitatea clubului. Din acest motiv, au lansat un apel public către fani și către Madonna pentru a ajuta la găsirea lui.

Campania a atras rapid atenția în Spania. Înaintea meciului, pe stadion au fost difuzate piese ale artistei, iar pe ecrane au apărut imagini cu momentul din 1990.

ADVERTISEMENT
Liga 2, live video etapa 20. FC Bihor se califică matematic în play-off,...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 20. FC Bihor se califică matematic în play-off, iar Steaua continuă să spere! Cum arată clasamentul și ce gafă a putut face jucătorul lui Sepsi la 2-0 pentru covăsneni
Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate...
Fanatik
Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate debuta chiar în această etapă
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit...
Fanatik
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fără dubii! Alex Chipciu a numit 'cea mai bună' echipă din istoria României:...
iamsport.ro
Fără dubii! Alex Chipciu a numit 'cea mai bună' echipă din istoria României: 'Cât trăim noi ca națiune așa va fi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!