De ce au intrat jucătorii de la Celta Vigo cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Și Ionuț Radu a apărut așa pe teren

Jucătorii lui Celta Vigo au oferit un moment inedit înaintea meciului disputat pe teren propriu cu Real Madrid. Fotbaliștii au intrat pe teren purtând tricouri speciale, inscripționate cu numele Madonnei. Printre ei s-a aflat și portarul român Ionuț Radu.

Moment neașteptat înainte de Celta Vigo – Real Madrid. Ionuț Radu a intrat pe teren cu numele Madonnei pe tricou

Gestul face parte din campania lansată de clubul spaniol pentru a găsi tricoul pe care celebra artistă americană l-a purtat în 1990, în timpul unui concert susținut pe stadionul Balaídos. Imaginea cu îmbrăcată în tricoul lui Celta Vigo a devenit, de-a lungul anilor, una dintre cele mai cunoscute fotografii din istoria clubului.

Înainte de startul partidei, jucătorii au apărut pe gazon cu tricouri personalizate, pe care era trecut numele artistei. Momentul a fost gândit ca un omagiu pentru Madonna, dar și ca o modalitate de a atrage atenția asupra campaniei prin care clubul încearcă să recupereze tricoul dispărut.

Și Ionuț Radu a fost parte din acest moment simbolic. Portarul român a intrat pe teren alături de colegii săi purtând tricoul cu numele Madonnei. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. Până acum, însă, nu există vești legate de tricoul buclucaș pe care oficialii clubului vor cu orice preț să îl recupereze.

Misterul tricoului Madonnei continuă

caută de mai bine de trei decenii acel tricou. Madonna l-a purtat pe scenă pe 29 iulie 1990, în timpul turneului Blond Ambition, iar pe spate se afla numărul 5, purtat la acea vreme de fundașul José Manuel Espinosa. După concert, tricoul a dispărut, iar de atunci nu se mai știe nimic despre el.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Celta de Vigo has asked pop icon Madonna for help finding a jersey. · Madonna wore a Celta kit in a concert of hers in 1990, during the first major concert in their city. · Celta Vigo has now revealed that it had been searching for it privately for years,… — KING OF GOALS (@KingUnited100)

Pentru conducerea lui Celta Vigo, obiectul are o valoare simbolică uriașă. Oficialii îl consideră o piesă unică, care face parte din istoria și identitatea clubului. Din acest motiv, au lansat un apel public către fani și către Madonna pentru a ajuta la găsirea lui.

Campania a atras rapid atenția în Spania. Înaintea meciului, pe stadion au fost difuzate piese ale artistei, iar pe ecrane au apărut imagini cu momentul din 1990.