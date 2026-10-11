De ce au jucat slab Korenica și Garita! MM Stoica, dezvăluiri din vestiarul FCSB

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Fotbaliștii lui Laurențiu Reghecampf nu au făcut un joc extraordinar împotriva Oțelului Galați, însă tot au reușit să smulgă cele trei puncte. Mai mulți dintre titulari nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, însă Mihai Stoica a explicat că Arnold Garita și Meriton Korenica au scuze bune pentru care nu au putut fi la capacitate maximă în meciul de pe Arena Națională.

De ce Arnold Garita și Meriton Korenica au evoluat sub așteptări în FCSB – Oțelul 1-0

Ofri Arad, David Miculescu, Arnold Garita și Meriton Korenica au fost fotbaliștii care nu au avut cea mai bună seară împotriva Oțelului Galați. Aceștia nu au avut foarte multe realizări, însă în emisiunea „MM la FANATIK” managerul general al FCSB a explicat de ce Garita și Korenica, doi fotbaliști veniți la echipă în această vară, au făcut un joc atât de slab.

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Mihai Stoica a dezvăluit că vârful de atac camerunez are o problemă fizică ce nu l-a lăsat să joace la capacitate maximă, în timp ce Korenica nu are ritm de joc după ce a prins foarte puține minute la naționala statului Kosovo:

„Garita în ultima săptămână nu s-a antrenat. A fost un contact foarte dur între el și Dawa. Și când te lovești cu Dawa, ai o problemă, indiferent ce fizic ai. Nu s-a antrenat și s-a văzut. Korenica a fost la echipa națională. El s-a antrenat doar ultimele zile cu noi. La echipa națională au fost patru meciuri. Kosovo a avut patru meciuri. Primul meci n-a fost în lot. Al doilea meci n-a fost în lot, al treilea meci a fost pe bancă și al patrulea meci a intrat în minutul 88. Ritm zero. Korenica e un jucător care are nevoie de ritm. Plus deplasările, nu mai spun. La echipa națională fotbaliștii, de regulă, nu se antrenează. Ăia care joacă vin binișor, dar nu bine. Niciunul nu vine bine. Am văzut Bayern München că s-a chinuit, 2-2 cu Augsburg”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”.

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Care a fost cel mai mare minus al lui Garita și cine ar fi trebuit să joace în locul său

Mihai Stoica a explicat în cadrul emisiunii că cea mai mare problemă în jocul lui Garita a fost lipsa demarcărilor, lucru ce a îngreunat misiunea roș-albaștrilor de a crea pericol la poarta lui Dur-Bozoancă. Totuși, MM a dezvăluit că nu Garita ar fi trebuit să fie titular, însă accidentarea lui Aymen Boutoutaou i-a dat peste cap planurile lui Laurențiu Reghecampf, care cel mai probabil l-ar fi folosit acolo pe Cisotti sau Stoian.

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„De Garita am vorbit, a fost accidentat. E o problemă, există o scuză. Într-adevăr, n-a avut nicio demarcare în 45 de minute. E o problemă. Și atunci, în momentul în care atacantul nu se mișcă, e foarte complicat și pentru mijlocași să iasă în evidență, pentru că nu au cui să paseze dacă atacanții stau în marcaj. Singurul a fost Cisotti, care a încercat niște demarcări și s-a mișcat permanent. Pentru că de Korenica am spus: omul a venit stând în afara lotului sau pe bancă și intrând în minutul 88 într-un meci.

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Garita este un jucător care are nevoie de spații. Împotriva unei echipe care se apără supraaglomerat este foarte greu să-l pui în valoare, pentru că nu este genul de fotbalist cum era, de exemplu, Compagno, care să joace cu spatele la poartă și să poată să devieze. Nu avea pe cine să pună (n.r. – Reghecampf). Aymen, care probabil era titular în locul lui Garita. (n.r. – cine ar fi jucat atacant) Unul dintre jucătorii care au jucat în spatele lui Garita. Atacant, la momentul ăsta noi avem doi atacanți care, chiar dacă nu sunt nouă, sunt nouă jumătate sau zece. La momentul ăsta sunt Stoian și Cisotti. Stoian abia venise, a avut un antrenament cu echipa”, a mai declarat Mihai Stoica.