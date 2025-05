De ce au numit o Aheea pe fata lor, Nicușor Dan și Mirabela. De unde s-au inspirat

Nicușor Dan și soția sa au vorbit, la un post de televiziune, despre cum au ales numele celor doi copii ai lor, Aheea și Antim. Ambele au o semnificație aparte și la fel a fost și apariția primului copil în viața lor.

Nicușor Dan și soția sa au dezvăluit de unde s-au inspirat pentru numele copiilor

Primarul general al a povestit cum atunci când a venit pe lume fiica lui Aheea. Potrivit acestuia, împreună cu partenera sa, au întocmit o listă lungă de nume și, în final, au ajuns la Zaheea, femininul unui personaj biblic important.

„Aheea a fost primul copil, vă daţi seama o schimbare fundamentală în viaţa noastră, şi responsabilitate şi o redescoperire a miracolului vieţii (…) În lunile alea de aşteptare am avut o listă lungă cu nume, am tot progresat. Am ajuns la Zaheea, după aceea ni s-a părut că Zaheea e femininul de la Zaheu, personaj biblic nu foarte pozitiv şi atunci a rămas Aheea”, a povestit Nicuşor Dan la Antena 1.

Despre numele fiului lor, Antim, a vorbit Mirabela Grădinaru, partenera de viață a edilului. Și aici este o poveste interesantă. Deși mai erau câteva zile până la naștere, cei doi nu aveau ales încă un nume.

„Ţin minte şi acum, mai aveam câteva zile, ştiam că va fi o naştere prematură şi nu aveam încă numele pentru băieţel, iar Nicuşor, după ce studiase mai multe nume, i-am zis «Calendarul ortodox cu siguranţă te va ajuta». A luat calendarul, s-a uitat în calendar şi la final a zis «Antim». Şi Antim a rămas. L-am botezat, am avut şi această şansă să-l botezăm chiar pe 27 septembrie când sărbătorim Sfântul Antim Ivireanul”, a povestit soția lui Nicușor Dan.

Cei doi formează un cuplu de 20 de ani și au împreună doi copii, o fetiță în vârstă de 9 ani și un băiețel în vârstă de 3 ani.

Partenera primarului general a fost victima atacatorilor cibernetici

Recent, Mirabela Grădinaru a afirmat că și informații personale i-au fost făcute publice. Este vorba despre un anunț prin care oferea meditații la geografie și franceză care a fost reactivat pe data de 14 mai 2025. Acest anunț conținea mai multe date personale ale partenerei lui Nicușor Dan, printre care adresa și numărul de telefon.

„Nu mai ofer meditații de mulți ani. Nu l-am actualizat eu, înseamnă că mi-a spart cineva contul pentru că meditații nu mai ofer din 2010. Până în 2010 am avut timpul necesar să ofer meditații. Din 2010 nu îmi mai permite timpul. O să încerc să îmi caut parola sau să recuperez parola pentru a-mi închide contul”, a declarat partenera lui Nicușor Dan pentru FANATIK.