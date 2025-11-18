De ce au picat mii de site-uri și ce s-a întâmplat, de fapt, cu Cloudflare. Au fost afectate multe pagini de internet și în România

ADVERTISEMENT

O companie de top în infrastructura digitală globală a suferit o cădere majoră care a blocat mii de site-uri și platforme online, de la X și ChatGPT, la Spotify și aplicații ale primăriilor. Utilizatorii s-au confruntat cu erori și inaccesibilitate, iar impactul a fost resimțit la nivel global.

Căderea Cloudflare: ce s-a întâmplat și ce impact a avut

În decursul zilei de 18 noiembrie 2025, Cloudflare, unul dintre cei mai importanți furnizori de infrastructură web la nivel global, a avut o cădere majoră care a afectat numeroase site-uri și platforme online. Problemele au început în jurul orei 13:40, ora României, când o parte din rețeaua Cloudflare a început să dea erori, iar utilizatorii nu au mai putut accesa serviciile conectate. Incidentul a durat aproximativ trei ore, până când compania a rezolvat majoritatea problemelor.

Impactul a fost resimțit la scară largă, pentru că , livrarea conținutului și protecția împotriva atacurilor. Printre serviciile afectate s-au numărat: X (fosta Twitter), ChatGPT, Canva, Spotify, Grindr, League of Legends, Shopify, Dropbox și Coinbase. Mulți utilizatori au întâmpinat erori, iar unele site-uri au fost complet inaccesibile pentru câteva ore.

Cloudflare a precizat că problema nu a fost un atac cibernetic, ci un vârf neobișnuit de trafic care a suprasolicitat rețeaua.

Internetul a picat! Mii de site-uri la nivel mondial au fost paralizate

În acest context, Alexandru Panait, expert în securitate cibernetică, explică, pentru FANATIK, amploarea incidentului.

„Într-adevăr, problema de la Cloudflare este una de impact global. Chiar și pe noi la Gov-Smart ne-a impactat pentru că folosim serviciile Cloudflare.

În momentul în care un astfel de furnizor, care ține o mare parte din infrastructura de internet online, are probleme tehnici, automat impactul este la scară mondială”, a declarat, pentru FANATIK, Alexandru Panait, expert securitate cibernetică.

Cum s-a rezolvat eroarea Cloudflare?

După câteva ore de întreruperi, , însă impactul s-a resimțit până la sincronizarea completă pe toate serverele globale. Despre modul în care s-a rezolvat incidentul, Panait a explicat: „Am sesizat că problema a fost remediată, s-au mișcat foarte rapid.

Au mai fost, într-adevăr, până la sincronizarea pe toate serverele din întreaga lume, mici probleme și de sincronizări, dar odată ce problema a fost remediată, și erorile respective au dispărut”, a mai adăugat .

Serviciile online din întreaga lume au fost afectate

Panait a mai ținut să precizeze că, deși cauzele exacte nu sunt încă clarificate cu exactitate, efectele sunt evidente: sistarea unor servicii online, inclusiv aplicații ale primăriilor și site-uri ale mai multor instituții media.

„Eu, din păcate, n-am reușit să mă uit peste ce au declarat oficialii de la Cloudflare, ca să știm exact care sunt cauzele. Posibil să fie o eroare tehnică, fie probleme în anumite centre de date.

Efectele sunt clare. Sistarea a foarte multor servicii online care foloseau sistemele lor. Și asta înseamnă, pe exemplu, primăria sectorului 1, care folosea aplica Cloudflare, n-a mai fost accesibilă. Site-urile a mai multor unități de presă nu mai funcționau. Și multe alte servicii”, a menționat Panait, pentru FANATIK.

Ce pagube financiare a provocat căderea Cloudflare?

Pe lângă problemele tehnice și blocajele platformelor online, căderea Cloudflare a avut și posibile efecte financiare, mai ales pentru companiile care depind de tranzacțiile online.

„Există și impact la nivel financiar. Spre exemplu, anumite companii pentru perioada scurtă în care nu au mai fost serviciile, poate au pierdut din potențial clienți sau poate n-au putut fi transferate prin intermediul unor mijloace financiare online, diferite sume de bani, chiar în momentul unei semnări de contract, care trebuiau făcute chiar în momentul respectiv.

Pot fi și astfel de implicații financiare, într-adevăr, dar având în vedere că problema nu a persistat o perioadă foarte lungă de timp, automat toate posibilele daune sunt foarte mici”, a încheiat expertul în securitate cibernetică.