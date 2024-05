De ce autoritățile britanice cer expulzarea unei fetițe de un an, născută chiar în Marea Britanie. Chichița legislativă care a dus la un caz absurd

Deși Massah, o fetiță în vârstă de doar 13 luni, este născută în Marea Britanie ea riscă acum să fie deportată după ce a fost dusă în străinătate de către părinții ei înainte ca statutul ei să fie confirmat, ceea ce înseamnă că a reintrat în țară ca turist.

De ce autoritățile britanice cer expulzarea unei fetițe de un an

Tatăl ei a venit în Marea Britanie în 2021 pentru a studia pentru un doctorat, iar mama ei i s-a alăturat ca persoană în întreținere. Cu toate acestea, când familia a plecat împreună în străinătate pentru prima dată în luna ianuarie, statutul micuței Massah nu fusese încă confirmat și, prin urmare, ea a reintrat, din punct de vedere tehnic, în țară ca turist.

ADVERTISEMENT

Acum, părinții lui Massah că fiica lor “va trebui să părăsească imediat Regatul Unit”, după cum a transmis, în urmă cu două zile, . Amenințarea de expulzare vine în ciuda faptului că cei doi încercat să solicite o viză de copil pentru Massah din Regatul Unit.

De asemenea, cuplului i s-a spus că va trebui și că necesitatea de a “menține integritatea legilor privind imigrația este mai importantă decât posibilul efect asupra dvs. și a copiilor dvs.”.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Massah, Mohammad, a declarat că a avut nopți nedormite în legătură cu situația vizei fiicei sale și că în acest caz s-a implicat și parlamentarul său, dar nici acesta nu făcut niciun progres până acum. Cuplul este îngrijorat în legătură cu întoarcerea în Iordania din cauza instabilității actuale din Orientul Mijlociu și se teme că viza lui Massah ar putea fi refuzată în continuare.

„Nu-mi pot imagina cum îi voi putea spune în viitor povestea că țara în care te-ai [născut] ți-a cerut să pleci în timp ce [aveai] un an. Încerc să repar totul. Nu am nevoie să consider un copil de un an ca fiind o persoană care a depășit termenul de ședere aici”, a declarat, pentru Sky News, Mohammad.

ADVERTISEMENT

Autoritățile britanice, impasibile

„Toate cererile de viză sunt examinate cu atenție în funcție de meritele lor individuale, în conformitate cu regulile de imigrare. Lucrăm îndeaproape cu părinții acestui copil pentru a ne asigura că primesc sprijinul și direcția de care au nevoie în ceea ce privește cererea”, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, citat de presa din Regatul Unit.

Amenințarea cu deportarea vine în contextul în care guvernul s-a angajat să reducă atât imigrația legală, cât și cea ilegală în Marea Britanie.

ADVERTISEMENT

Cifrele publicate săptămâna trecută de autoritățile britanice au arătat că migrația netă globală a scăzut ușor. Migrația netă – numărul de persoane care se mută în Marea Britanie minus cele care pleacă – a scăzut de la un nivel record de 764.000 în 2022 la 685.000, au arătat datele Oficiului Național de Statistică (ONS).

Experții au spus că acest lucru a fost determinat de sosirea mai puțin studenților străini, precum și de mai multe persoane care emigrează, dar au remarcat că imigrația rămâne “neobișnuit de ridicată” și peste nivelurile de dinainte de pandemia Covid.

Sunt așteptate noi scăderi în acest an, după ce miniștrii au restricționat numărul de membri de familie pe care migranții îi pot aduce să locuiască cu ei. Cu toate acestea, premierul Rishi Sunak a declarat că primele zboruri către Rwanda nu vor avea loc decât după alegerile generale din 4 iulie.