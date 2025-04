De ce avem senzația că timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația care te pune pe gânduri

Ai observat cu siguranță că, atunci când erai copil, toate lucrurile, toate activitățile parcă durau o veșnicie. Chiar și ziua, care are tot 24 de ore și astăzi, părea mai lungă, nu-i așa?

De ce timpul trece mai repede la maturitate față de copilărie

Ei bine, e vorba despre percepție. Timpul trece mai repede în funcție de experiențele de care avem parte. În realitate, însă, el nu s-a comprimat așa cum ar susține unele teorii fanteziste, altele de-a dreptul apocaliptice și conspiraționiste.

ADVERTISEMENT

Nu este doar o impresie că timpul trece mai repede. Într-adevăr, pe măsură ce îmbătrânim, majoritatea oamenilor au senzația asta, iar explicațiile nu sunt din domeniul fantasticului.

că percepția felului în care trece timpului, inclusiv a modului în care îl măsurăm, empiric sau cu atenție, are legătură strânsă cu experiențele noi de care avem parte. Atunci când ești mic, de pildă, aproape tot ce faci este pentru prima oară. Prima zi de școală, prima excursie, prima ceartă amoroasă… Și așa mai departe. Creierul procesează aceste momente în detaliu, căci se lovește de ele pentru întâia oară, iar asta face ca timpul să pară mai lung.

ADVERTISEMENT

Experiențele noi te scot din rutină și ”prelungesc” timpul

Când creștem, însă, avem deja un bagaj de experiențe de viață și intrăm într-o rutină. Muncă, acasă, cumpărături, , somn. Zilele încep să semene tot mai mult între ele. Creierul nici măcar nu mai încearcă să stocheze amintirile care au aceeași intensitate. Tocmai din acest motiv, uităm repede ce am făcut și ni se pare că a mai trecut o săptămână, o lună, un an ca și cum ar fi fost ieri. Sigur îți este cunoscut acest sentiment!

Apoi, există și raportul dintre vârsta fiecăruia și măsurarea timpului. Atunci când ai 10 ani, de exemplu, un an înseamnă, să zicem, doar 10% din viața ta. La 40 de ani, un an e doar 2,5%. Practic, fiecare an ”contează” mai puțin în funcție de raportul cu întreaga ta existență.

ADVERTISEMENT

Aceste lucruri au fost intens dezbătute într-un studiu realizat de . Cercetătorii arată că metabolismul și activitatea cerebrală încetinesc odată cu înaintarea în vârstă, iar asta duce automat la influențarea perceperii timpului. Tot oamenii de știință vin cu soluția. Poți ”prelungi” timpul, iar asta e posibil doar dacă vei încerca să faci lucruri cât mai diferite, să ai parte de experiențe pe care să nu le repeți des.