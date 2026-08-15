De ce Barcelona și Real Madrid nu joacă în prima etapă din La Liga

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La Liga pornește la drum în cu o situație rar întâlnită: Barcelona și Real Madrid, campioana și vicecampioana din stagiunea precedentă, nu apar în programul primei etape. Astfel, cele mai titrate două cluburi din Spania lipsesc de pe afișul inaugural, iar fanii au început imediat să se întrebe care este motivul. Răspunsul este însă unul extrem de simplu și are legătură directă cu CM 2026, mai exact cu regulile de odihnă impuse jucătorilor și cu un acord semnat între La Liga și sindicatul fotbaliștilor.

Barcelona și Real Madrid nu vor juca în primul weekend competițional din La Liga!

Șefii La Liga au insistat ca sezonul 2026/2027 să înceapă sâmbătă, pe 15 august, adică mai devreme decât toate celelalte campionate europene de top. Problema? Finala Cupei Mondiale s-a jucat pe 19 iulie, adică cu mai puțin de o lună înainte. Astfel, conform acordului semnat între La Liga și AFE (n.r – Asociația Fotbaliștilor Spanioli), jucătorii care au ajuns până în semifinalele turneului final din SUA, Canada și Mexic trebuie să beneficieze de o perioadă mai lungă de odihnă înainte de reluarea competițiilor interne.

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Barcelona și sunt, bineînțeles, printre cele mai afectate cluburi. Catalanii au 10 jucători care au bifat 8 meciuri la Mondial, în timp ce „galacticii” se află la borna cu numărul 5. Prin urmare, cele două forțe ale fotbalului spaniol au solicitat oficial amânarea meciurilor din prima etapă, conform dreptului prevăzut în regulament, iar conducătorii au venit cu o idee ingenioasă.

În loc de cele 10 meciuri obișnuite, runda inaugurală din La Liga a fost împărțită în două blocuri. Primele șase meciuri se joacă în perioada 15–17 august, cu formații care nu au suferit atât de mult din cauza CM 2026. Restul partidelor, unde vor fi prezente cluburile ale căror fotbaliști au fost cei mai solicitați la turneul final, au fost mutate la finalul lunii august. Astfel, Real Madrid va da piept cu Real Sociedad pe 26 august, iar Barcelona o va întâlni pe Athletic Bilbao o zi mai târziu.

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Când va avea loc primul „El Clasico” din acest sezon

Totuși, în mod paradoxal, cele două mari rivale vor debuta în noul sezon din La Liga în etapa a 2-a, înainte de a-și juca meciurile din prima rundă. Real Madrid va juca pe 22 august cu Espanyol, iar Barcelona pe 23 august cu Elche — ambele partide fiind din etapa secundă.

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Primul „El Clasico” din stagiunea 2026/2027 va avea loc pe 25 octombrie 2026, pe Camp Nou, iar returul de pe Santiago Bernabeu este programat pe 9 mai 2027. Pe lângă aceste două meciuri, Real Madrid și Barcelona se vor putea întâlni și în finala Supercupei Spaniei, dacă vor trece de Real Sociedad, respectiv Atletico Madrid, cele două echipe care completează „final four”-ul.