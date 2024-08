De ce boală suferă, de fapt, cântăreața Mira: ”E mai greu de depistat, într-adevăr”

De ce suferă, de fapt, cântăreața Mira. Tânăra în vârstă de 29 de ani, pe numele real Maria Mirabela Cișmaru, susține că este mai greu de depistat, într-adevăr, pentru că nu este foarte des întâlnită.

Care este afecțiunea pe care o are, în realitate, Mira. Fosta concurentă de la X Factor a spus adevărul despre ea, după ce a făcut mai multe vizite în cabinetele medicilor de specialitate din țara noastră.

Îndrăgita cântăreață a adunat foarte multe analize de-a lungul timpului, ținându-i mereu la curent pe fanii săi cu evoluția. Totul a început în clipa în care i-au ieșit bubițe pe buze, crezând inițial că este vorba de o alergie.

Multă vreme a crezut că produsele cosmetice și de înfrumusețare pe care le folosește sunt cauza, însă era vorba de altceva. Acum tânăra a reușit să afle diagnosticul care este de eritem fix medicamentos, o reacție adversă la pastilele pe care le lua lună de lună.

„Am mers la foarte mulți medici, am făcut foarte multe analize, am primit diagnostice greșite. Cumva, această boală pe caree eu o am acum, eritem fix medicamentos, îți dai seama de ea și prin excludere.

E mai greu de depistat, într-adevăr. Este, practic, o reacție alergică la un medicament pe care eu îl luam lună de lună și nu știam. Nimeni nu și-a dat seama, am primit foarte multe diagnostice.

Am învățat multe din experiența aceasta”, le-a spus Mira internauților care o urmăresc pe contul de . În prezent, cântăreața urmează un tratament pentru a scăpa de petele care i-au rămas pe piele.

Mira, explicații despre boala de care suferă

Mira le-a mărturisit fanilor că în perioada următoare va face un material mai amplu în care va discuta deschis despre afecțiunea de care suferă. Vedeta este convinsă că va ajuta și alte persoane aflate într-o situație similară.

Mai mult, speră că în felul acesta oamenii vor conștientiza problemele de sănătate și se vor duce la doctori. În altă ordine de idei, artista susține că este foarte important ca pacienții să își înțeleagă rolul, dar și medicii să își face treaba ca la carte.

Cântăreața are și alte probleme medicale, prin care se numără o hernie hiatală. Mira se confruntă cu reflux, tuse și un nod în gât care îi afectează corzile vocale, motiv pentru care a fost nevoită să facă o endoscopie pentru a afla ce se întâmplă.