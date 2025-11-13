De ce Bosnia – România este considerat meci cu grad ridicat de risc! Dezvăluiri după 3 ani: „Vă prindem când veniţi la noi”

ADVERTISEMENT

Bosnia şi România se vor întâlni sâmbătă, de la ora 21:45, la Zenica, iar meciul se anunţă unul de foc. Tricolorii au nevoie de o victorie pentru a avea un parcurs mai uşor în barajul pentru un loc la Campionatul Mondial din vara anului viitor.

Cum a ajuns Bosnia – România să fie considerat un meci cu grad ridicat de risc

Autorităţile din Bosnia au anunţat că meciul cu România de la Zenica va fi unul considerat cu grad ridicat de risc. Nu este cazul unei rivalităţi între cele două selecţionate, ci de un conflict aprins între facţiunile de ultraşi.

ADVERTISEMENT

Mai exact este vorba de un scandal monstru de la meciul România – Bosnia 4-1, disputat pe 26 septembrie 2022 în Liga Naţiunilor. Atunci, startul partidei din Giuleşti a fost umbrit de un incident în care au fost implicaţi fanii celor două selecţionate.

Fanii din Bosnia, ameninţări pentru ultraşii din România după scandalul din 2022

Profitând de un moment de neatenţie al stewarzilor din Peluza Sud, ultraşii români au lansat un atac asupra fanilor veniţi din Bosnia. Timp de aproape două minute, suporterii au aruncat cu scaune şi torţe, iar situaţia a fost aproape să degenereze, mai ales că între cele două grupuri se afla doar un gard.

ADVERTISEMENT

Scandalul a fost aplanat abia în momentul în care jandarmii au intrat în forţă între cele două galerii şi au refăcut zona tampon. După ce spiritele s-au calmat, mai mulţi fani din Bosnia au fost scoşi din peluză.

ADVERTISEMENT

Bosniacii i-au ameninţat pe români imediat după meciul din toamna lui 2022. „Vă prindem când veniţi la noi”, a fost ameninţarea lansată atunci, ceea ce, din informaţiile FANATIK, a făcut ca partida de la Zenica să devină una cu grad ridicat de risc.

România caută revanşa cu Bosnia după înfrângerea din primul meci al grupei

, iar tricolorii au început cu stângul campania. Armin Gigovic a înscris singurul gol al partidei, însă jucătorii lui Mircea Lucescu au contestat faptul că nu au primit o lovitură de la 11 metri în a doua repriză.

ADVERTISEMENT

Cu două runde înainte de finalul campaniei, Bosnia ocupă locul 2, cu 13 puncte, în timp ce România se află pe poziţia a treia, cu 3 puncte mai puţin. , adversarii visează la o calificare directă la turneul final, însă pentru asta au nevoie de rezultate pozitive în duelul contra selecţionatei lui Mircea Lucescu şi, apoi, contra Austriei.

4 victorii a obţinut România în meciurile cu Bosnia, în timp ce adversarii au câştigat 3 dueluri direct