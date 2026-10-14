Sport

De ce cazul Reghecampf vs Craiova se va finaliza prost indiferent de verdict. Ștefan Beldie numește singurul vinovat!

Ștefan Beldie
14.10.2026 | 12:09
De ce cazul Reghecampf vs Craiova se va finaliza prost indiferent de verdict Stefan Beldie numeste singurul vinovat
opiniile fanatik
Ștefan Beldie explică de ce verdictul Comisiei FRF în cazul Reghecampf vs Craiova va fi unul prost. Foto: colaj Fanatik
Un verdict favorabil lui Reghecampf ar produce în același timp un bine pentru fotbal - salvarea unui antrenor - și un dezastru pentru încrederea în regulamente.
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Dacă Laurențiu Reghecampf va fi exclus astăzi din fotbal de Comisia de Disciplină ca urmare a depășirii termenului pentru achitarea datoriei către Craiova lui Mihai Rotaru, decizia va părea multora exagerat de dură. Dacă însă va scăpa de această dramatică sancțiune, regulamentul va fi din nou o simplă glumă.

De ce cazul Reghecampf vs Craiova se va finaliza prost indiferent de verdict

Este sancțiunea excluderii din fotbal una extremă? Absolut. Doar că rațiunea existenței acestei sancțiuni este tocmai ca să penalizeze comportamentele extreme, exact cum a fost și cel al lui Reghecampf în relația sa cu echipa olteană. Altfel, oricine ar putea sfida la nesfârșit deciziile luate de comisii, ceea ce ar duce la un haos absolut în ceea ce privește respectarea contractelor.

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Reghecampf este singurul vinovat din întreaga poveste a clauzei neachitate

Când clubul patronat de Mihai Rotaru a cerut ca Reghecampf să plătească inclusiv dobânda legală pentru suma neachitată în termen – adică 17.000 Euro, Gigi Becali a reacționat în stilul caracteristic. L-a “mărunțit” pe Rotaru pentru c-ar avea pretenții absurde, iar în exterior unora li s-a părut că oltenii vor de fapt doar să-și șicaneze o rivală. Doar că indiferent de intențiile reale ale campioanei, lucrurile sunt în mod real grave.

Până când va exista un verdict și-n privința acestor pretenții suplimentare ale oltenilor însă, Becali trebuie să vadă realitatea acestei probleme – Reghecampf este vinovat pentru întreaga poveste. El a rupt un contract fără să-și asume consecințele gestului său. Pentru că până la urmă, acesta era rolul respectivei clauze de reziliere – îți permite să pleci senin de pe banca unei echipe chiar și după doar 7 etape dacă îți asumi plata. Mai mult, după ce lucrurile au devenit clare în privința respectivului litigiu, adică Reghecampf a pierdut disputa cu Mihai Rotaru și a avut termen clar să se achite de datorie, el a preferat să rămână dator ca și când asta n-ar însemna vreo mare scofală.

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FCSB are deja aura unei echipe pentru care șefii fotbalului produc favoruri cu maximă seninătate

Pentru cei cu ținere de minte, există cazul Edjouma. Atunci, Gino Iorgulescu a propus într-un Comitet de Urgență al FRF o modificare de regulament cu dedicație pentru echipa lui Gigi Becali. În plin campionat, fără să consulte cluburile pe care teoretic le reprezintă, doar ca să servească un interes punctual al FCSB.

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Și tot șeful LPF a fost cel care și-a arătat “imparțiala” îngrijorarea că FCSB ar putea să rateze sezonul trecut play-off-ul. Prin urmare, când vezi că șefului Școlii Federale de Antrenori, intransigentul domn Burchel, îi acordă o dispensă lui Reghecampf să stea pe bancă la meciul cu Oțelul pe considerentul că s-a plătit datoria, evident că te poți întreba dacă genul respectiv de tratament era valabil și pentru alții.

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Dacă Reghecampf scapă astăzi, fotbalul nostru va câștiga și va pierde major în același timp

Evident că inclusiv mie mi se pare o grozăvie absolută să elimini din fotbal un antrenor pentru că nu și-a plătit în termen o datorie. Și o spun chiar ignorând ideea valorii profesionale a lui Reghecampf, mă gândesc pur și simplu la cât de dramatic este să fii exclus dintr-o profesie dintr-o prostie.

Dar dincolo de asta, cum poți să faci oamenii să joace după regulile jocului? Cum le poți arăta celor din interiorul fenomenului că un contract chiar este o “lege între părți”, iar încălcarea legii costă cu adevărat.

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Cum reușești să convingi publicul că ceea ce urmărește cu pasiune este curat, nu mânjit de fiecare dată când sunt afectate interesele celor influenți. Cel mai probabil, Reghecampf va scăpa și-și va face liniștit meseria, atât cât ți-o poți face avându-l pe Gigi Becali ca angajator. Dar cazul său va rămâne să scadă încă un pic din credibilitatea fotbalului nostru.

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Ștefan Beldie
Ștefan Beldie
Un nume important în presa sportivă din România, cu o experiență de aproape 25 de ani, Ștefan Beldie a devenit editorialist la FANATIK începând cu septembrie 2026. A debutat în presă în 2002 la Prosport, a trecut apoi la GSP, a moderat emisiuni tv la Sport.ro și a mai colaborat cu Hotnews și iAM Sport.
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