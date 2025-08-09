De ce China sapă o groapă de 10.000 de metri în pământ. Motivul e unul de-a dreptul surprinzător

China forează una dintre cele mai adânci găuri încercate vreodată, prin straturi ale scoarței terestre neatinse de milioane de ani. Care este însă scopul și ce s-ar putea întâmpla mai departe?

ADVERTISEMENT

De ce sapă China o groapă de 10.000 de metri în pământ

În cadrul unuia dintre cele mai ambițioase proiecte geoscientifice din lume de până acum, au început să foreze un puț vertical de 10.000 de metri în scoarța terestră.

Operațiunea, lansată în mai 2024, se desfășoară în bazinul Tarim. Vorbim despre o regiune deșertică din provincia Xinjiang, din nord-vestul Chinei. Aceasta este de altfel cunoscută pentru zăcămintele bogate de petrol și clima extremă.

ADVERTISEMENT

De ce sapă China una dintre cele mai adânci găuri de pe glob? Scopul nu este doar adâncimea în sine. Potrivit Xinhua, agenția de știri de stat din China, echipa își propune să traverseze mai mult de 10 straturi de rocă continentală și să ajungă la sistemul geologic cretacic, care datează de acum 145 de milioane de ani.

Practic experții speră să descopere resurse de combustibili fosili. De asemenea, aceștia își doresc să înțeleagă mai bine activitatea seismică și să aprofundeze cunoștințele lumii despre istoria geologică a Pământului.

ADVERTISEMENT

Cine conduce proiectul și când ar putea fi finalizat

Proiectul este condus de China National Petroleum Corporation (CNPC). Când va fi gata însă? Conform estimărilor, proiectul va dura aproximativ 450-457 de zile. Adâncimea finală va ajunge la 11.100 de metri, puțin sub recordul stabilit de sonda Kola Superdeep Borehole din Rusia, care a atins 12.262 de metri la începutul anilor 1990.

ADVERTISEMENT

Ceea ce face acest efort deosebit de remarcabil este adâncimea pe care China o vizează. Prin atingerea stratului cretacic, oamenii de știință speră să obțină acces la înregistrări sedimentare antice.

ADVERTISEMENT

Practic vorbim despre niște arhive naturale care pot oferi informații despre schimbările climatice, mișcarea plăcilor tectonice și formarea zăcămintelor de petrol și gaze, arată .

Wang Chunsheng, un expert tehnic citat de mass-media chineză, a descris operațiunea ca fiind „o încercare îndrăzneață de a explora ”.

Toți cei implicați speră că sonda ar putea furniza date de înaltă rezoluție despre scoarța terestră și ar putea îmbunătăți modelele utilizate în predicția cutremurelor și gestionarea resurselor.

Cât de complicată este forarea la adâncimi mari

De menționat e faptul că forarea la o adâncime atât de mare nu este doar o chestiune de timp. Un astfel de proiect este în același timp și o încercare pentru materiale și utilaje. Spre exemplu, se preconizează că temperaturile din interiorul forajului vor ajunge până la 200 °C.

În același timp, presiunea ar putea fi de până la 1.300 de ori mai mare decât cea de la suprafața Pământului. Mașinile, care au peste 2.000 de tone de echipamente, trebuie la rândul lor să reziste la solicitări mecanice constante, instabilitatea rocilor și căldura care va fi într-o continuă creștere.

Sun Jinsheng, geolog la Academia Chineză de Inginerie, spune că proiectul e într-adevăr unul complicat. „Dificultatea construcției proiectului de foraj poate fi comparată cu un camion mare care circulă pe două cabluri subțiri de oțel”, a precizat acesta.

Potrivit sursei citate, rezultatul forajului, așteptat undeva la sfârșitul anului 2025, ar putea contribui la clarificarea unor dezbateri de lungă durată în domeniul geologiei.