De ce clachează Mitriță în meciurile decisive ale Craiovei? Comparație uluitoare cu unul dintre cei mai mari fotbaliști români: „La fel se întâmpla și cu Dobrin!”

Evoluția lui Alex Mitriță în fața lui CFR Cluj, atât în sfertul de Cupa României, cât și în campionat, a fost analizată în detaliu la FANATIK SUPERLIGA. Cristi Coste, Marius Mitran și Robert Niță au găsit o posibilă explicație pentru lipsa de reușite a piticului oltean.

Cum l-a anihilat Dan Petrescu pe Alex Mitriță

Alex Mitriță a fost complet neutralizat de defensiva lui Dan Petrescu, care în anumite momente ale jocului a pus nu mai puțin de trei jucători să-l atace pe starul oltenilor. De altfel, .

Marius Mitran: Sigur că e spectaculoasă poza cu cei trei (n.r. – Mitriță atacat de 3 jucători de la CFR Cluj simultan).

Cristi Coste: Da, de ce nu a putut Mitriță. Dar asta poate să fie doar o poză, un flash din tot meciul.

Robert Niță: Dar e un moment de joc care…

Cristi Coste: Un flash dintr-un moment de joc. Dar el a pierdut foarte multe mingi. Nu am cifrele exact. Dribblinguri care, în mod normal, îi ieșeau și nu i-au ieșit aseară.

Robert Niță: Dar e greu, în momentul când e și dublaj și mai vine și ăla…

Marius Mitran: Triplaj…

Cristi Coste (râzând): Filaj…

Marius Mitran: Dacă asta e o lege, ca o teoremă, înseamă că de acum înainte toată lumea știe și aplică varianta asta.

Robert Niță: Da, dar pe de altă parte, dacă dă o pasă bună deja ai superioritate în altă a terenului.

Marius Mitran: Asta așteptam și aseară. Pasa aia bună, deschiderea…

Robert Niță: Când ai trei jucători pe unul singur și scoți mingea din zona aia, automat destabilizezi în altă parte.

Marius Mitran și comparația dintre Alex Mitriță și Nicolae Dobrin

Dincolo de planul tactic pus la punct de Dan Petrescu, Marius Mitran a mai propus o variantă pentru care Alex Mitriță a fost șters contra lui CFR Cluj. El a rememorat o discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu referitor la cel mai talentat fotbalist român din istorie. Iar actualul selecționer l-a indicat pe Nicolae Dobrin, care, însă, avea o slăbiciune. Același defect, crede Marius Mitran, îl urmărește și pe Mitriță.

„Eu cred că mai e ceva pe lângă asta. Este evident că Mitriță e un jucător de moral, de mental. Cred că acasă e alt gen de jucător. Se întâmplă asta. Lucescu mi-a spus odată, acum vreo 30 și ceva de ani, apropo de cei mai buni fotbaliști din istoria României… L-am întrebat, și pentru că eram foarte tânăr am avut și neobrăzarea să public articolul acela, deși mi-a spus să n-o public.

Dar mi s-a părut atât de bună, încât mi-am asumat, că așa se spune acum. Cum spunea Costel Gâlcă după fiecare… (n.r. – rezultat negativ). Și mi-am asumat! Și Lucescu mi-a spus: Dumitrache, Hagi, Dorbin, Balaci. Despre fiecare. Cu doi jucase, pe doi îi antrenase. Și mi-a spus așa: ‘Dobrin a avut cel mai mare talent dintre ei, fără discuție. Dar nu putea juca decât cu un public favorabil. Dacă nu avea atmosfera favorabilă, nu mai era Dobrin’. Mi-e teamă că acest lucru se întâmplă și aici, cu Mitriță. Mai ales că e un jucător de aceeași factură”, a povestit Marius Mitran.

În sprijinul acestei idei a venit și Cristi Coste: „Ai dreptate! Dacă privim meciurile din deplasare cu FCSB, ultimele două-trei, în care, pe Arenă, pe Ghencea, aproape că n-a existat. Dacă privim meciul de aseară de la Cluj… Nu e căldura aia de pe Oblemenco…”

„Și cu Dinamo, la București, cu doi oameni în plus… Și așa mai departe”, l-a completat Mitran. Și totuși, „un fel de Dobrin, ai dus comparația la extrem”, a concluzionat moderatorul.

Legătura dintre orgoliul oltenilor și

Comparațiile lui Marius Mitran nu s-au oprit însă aici. Jurnalistul a scos în evidență cea mai importantă schimbare la Universitatea Craiova odată cu numirea lui Mirel Rădoi ca antrenor. Rădoi a reușit să readucă spiritul oltenesc, să înlocuiască abordarea așezată de pe vremea lui Costel Gâlcă. Asta se poate dovedi, însă, o armă cu două tăișuri, iar Marius Mitran a explicat de ce:

„Să termin ideea cu determinarea. Eu cred că Rădoi a înlocuit stilul acela moale, neoltenesc al echipei – sigur, studiată de Gâlcă și pusă de multe ori bine în teren, în cele mai multe jocuri. Și a adus ceea ce i s-a cerut, deși nici nu trebuia să i se ceară, că Rădoi avea el asta, o avea în venă. D-aia a fost adus el și nu altcineva. Determinare, ambiție, o spune și la conferințe. E laitmotivul.

Numai că se întâmplă ceva. Și mă gândeam, că am văzut zilele trecute că a murit George Foreman, care a fost după Ali cel mai mare boxer al tuturor timpurilor. Cel mai mare meci din epoca în care exista sport a fost ‘Bătălia din junglă’, ‘Rumble in the Jungle’, Foreman cu Clay. Erau trei mari! Frazier îl bate pe Clay și îi ia titlul mondial după niște ani. După care își pune centura în joc cu Foreman și Foreman îl trimite de 13 ori la podea, îl bate măr. După care urmează din nou confruntare cu Clay, care fusese bătut clar de Frazier, la puncte. Și care Frazier fusese călcat în picioare.

Și Clay spune așa, apropo de determinare și unde vreau să ajung… Clay câștigă, considerat cel mai frumos meci din istoria boxului. Șapte reprize, Foreman a dat în el cât a putut și s-a dus peste el din primul moment. Și Clay declară după meci ‘mă bucur că am reușit să-l dau jos în repriza a opta, pentru că n-aș mai fi rezistat mai mult de atât. Știam că trebuie să îl las să-și verse ambiția, determinarea, să vină peste mine, așteptând un moment de lipsă de luciditate din partea lui’.

Cred că Dan Petrescu, păstrând proporțiile, asta a vrut aseară. Știa că oltenii-s orgolioși, că au fost eliminați din Cupă, că intră și Bancu, și Mitriță, că-i Rădoi… Și și-a zis ‘vor veni, vor încerca, trebuie să-i păcălim undeva’. Și i-a păcălit! Teamă mi-e că scenariul seamănă atât de mult cu ce se poate întâmpla duminică (n.r. – la U Craiova – FCSB)”

„ , despre care povestești tu…”, a punctat Cristi Coste.