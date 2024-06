De ce conservele nu trebuie ținute în frigider după ce le-ai deschis. Avertismentul specialiștilor

Românii sunt mari consumatori de conserve, de orice fel, mai ales atunci când se aventurează pe diferite drumeții, în vacanțe sau când au poftă de ceva și nu au chef sau timp să gătească. Mare atenție, căci după ce ai desfăcut o conservă și nu ai terminat-o, nu trebuie să o pui în frigider.

Cum trebuie păstrată o conservă deschisă

Poate părea bizar atunci când afli că . Știai până acum faptul că valorile termice scăzute sunt esențiale pentru a păstra în siguranță alimentele. Însă, nu este așa mereu.

În plus verificați dacă o conservă are vreo fisură înainte de a-i îndepărta capacul. Orice gaură permite pătrunderea bacteriile, care sunt rivali puternici pentru sănătatea noastră, avertizează specialiștii în domeniul Sănătății.

Nu este indicat să introduci o conservă desfăcută în frigider din cauză că . Această ”interacțiune” produce pete de rugină, care te pot îmbolnăvi fără nicio discuție.

Ce putem face, totuși, cu mâncarea din conservă care a mai rămas și vrei să o mănânci mai târziu? Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU) sugerează transferul produsului într-un recipient de plastic.

Cât de bune sunt conservele? Sfatul mediculu nutriționist Mihaela Bilic

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți medici nutriționiști, spune că sunt sănătoase conservele pentru că trec printr-un proces de sterilizare, care favorizează eliminarea bacteriilor. Așadar, oamenii nu ar trebuie să le mai catalogheze nocive.

Mihaela Bilic recomandă în special conservele de pește, mai ales pe cele cu sardine. Asta deoarece oferă o cantitate mare de Calciu. Această vitamină contribuie la întărirea sistemului osos și a întreg sistemului imunitar.

”Conserva de sardine, omega-3 si calciu la un loc (…) Nu cred ca mai e nevoie sa ridic in slavi efectele benefice ale acizilor grasi omega-3: scad inflamatia, reduc trigliceridele si ateroscleroza, fluidifica sangele si sustin functia cerebrala.

Ideal ar fi sa mancam peste gras pentru omega-3, nu sa-l luam din farmacie. Si daca somonul sau tonul nu sunt atat de accesibili ca pret, macroul, heringul, sprotul sau sardina sunt la indemana oricui. Nu e nevoie ca pestele sa fie proaspat, varianta congelata sau in conserva e la fel de sanatoasa.

Vreau sa laud in mod special sardina, un peste mic care se hraneste cu alge si plancton, fara risc de contaminare cu metale grele asa cum se intampla la pestii mari. Varianta in conserva, pentru ca e mancata cu tot cu oase, are si avantajul de a fi o sursa excelenta de calciu”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.