De ce Cornel Dinu si Giovanni Becali NU sunt prieteni

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Giovanni Becali a dezvăluit de ce relația sa cu Cornel Dinu s-a răcit de-a lungul anilor, deși cei doi au fost cândva apropiați. Celebrul impresar a vorbit, în exclusivitate la Giovanni Show, despre neînțelegerile cu fostul mare fotbalist al lui Dinamo, dar și despre un episod dramatic care le-a marcat trecutul: accidentul în care și-a pierdut viața Dan Alban, prietenul lui Giovanni. Becali a explicat că ruptura nu a avut legătură cu banii și a făcut dezvăluiri despre viața personală, situația financiară și caracterul fostului internațional român.

De ce Cornel Dinu și Giovanni Becali nu mai sunt prieteni: „A fost o prietenie sinceră, dar m-a supărat de multe ori”

Giovanni Becali a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Cornel Dinu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria lui Dinamo. Deși în trecut au fost apropiați, impresarul a recunoscut că legătura dintre ei s-a deteriorat treptat. Becali susține că l-a apreciat întotdeauna pe Dinu pentru calitățile sale fotbalistice și intelectuale, însă colaborarea dintre ei nu a fost lipsită de tensiuni. În prezent, cei doi nu mai păstrează legătura, chiar dacă fostul internațional ar avea în continuare o relație bună cu Victor Becali.

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„Nu știu nimic, n-am mai vorbit demult cu Cornel Dinu. A fost o prietenie sinceră, deschisă, dar m-a supărat de multe ori. Cu Victor are o relație foarte bună. Eu n-am relație cu el, cu Dinu. Am avut o relație la început, când eram tovarăș cu Dan Alban. Ca fotbalist a fost pe lista mea de simpatii, poate în primii trei. Ca și colaborator, în schimb, mai puțin”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Accidentul tragic care a marcat relația dintre Giovanni Becali și Cornel Dinu. „Am început să mă enervez, să înjur!”

Unul dintre cele mai puternice episoade relatate de Giovanni Becali este legat de o deplasare în Italia, la un meci dintre Genoa și Steaua. Impresarul a povestit că urma să călătorească alături de Dan Alban, fără să știe inițial că din grup avea să facă parte și Cornel Dinu, cu care relația sa era deja tensionată. Potrivit lui Becali, vestea că Dinu urma să li se alăture l-a enervat atât de tare, încât i-a reproșat lui Dan Alban că nu îl informase de la început.

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„Eu cu Dinu am rupt-o puțin mai târziu. Îi trimiteam și costume, lui, soției, erau anii când aveam costume, chiar și președintelui Iliescu. Îi trimiteam prin Dinu. Când a murit Dan Alban, eram deja certat cu Dinu. Când mă ia Alban de acasă să mergem la Genoa, să vedem Genoa – Steaua, nu știam că Dinu merge acolo. După ce am trecut Elveția, am ajuns pe la Basel, mi-a zis așa, ușor: «Vezi că vine și Dinu». Am început să mă enervez, să înjur, că de ce nu mi-a zis, că nu mai veneam”, a povestit Giovanni Becali.

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Impresarul a rememorat apoi circumstanțele în care Cornel Dinu a ajuns să călătorească alături de ei. Deplasarea s-a încheiat tragic, după un accident rutier în care Dan Alban și-a pierdut viața, iar Dinu a fost rănit.

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„Poate nu murea el atunci și nu se mai accidenta nici Dinu. Eu credeam că după meci se întoarce cu Steaua și cu nea Ioan Alexandrescu, că aveau o relație bună, și mă gândeam că se întoarce cu echipa. La două dimineața, la hotel, vine Pavlovici și zice: «Sunt aici cu Dinu». L-am luat cu noi, s-a accidentat și el atunci, că putea să moară, că era în dreapta șoferului, iar Dan a murit direct, frontal”, a continuat impresarul.

Giovanni Becali a explicat de ce s-a rupt relația cu Cornel Dinu

Giovanni Becali a ținut să lămurească un aspect important al relației cu fostul mare dinamovist: neînțelegerile dintre ei nu au pornit de la probleme financiare. Impresarul a explicat că, în perioada în care Cornel Dinu a ocupat funcția de președinte la Dinamo, a continuat să îl respecte, însă apropierea personală nu a mai existat.

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„Deci eu cu Dinu nu ne-am certat de la bani. A fost președinte la Dinamo, i-am dat respect, dar n-am avut o relație prea bună. Și el m-a respectat, dar pur și simplu nu am avut relație de prietenie cu el”, a precizat Giovanni Becali.

În cadrul aceleiași intervenții, Giovanni Becali a vorbit și despre situația patrimonială a lui Cornel Dinu. Acesta a afirmat că . Becali cunoaște proprietatea și estimează că valoarea acesteia s-ar putea situa între unul și două milioane de euro: „Vrea să vândă vila, e veche, o cunosc. La ce știu eu, poate să coste 1-2 milioane. A renovat-o, totul, dar e a băiatului, parcă, nu știu”, a spus Giovanni Becali.

Impresarul a explicat și de ce consideră că comparabilă cu cea a altor personalități din fotbalul românesc: „Nu a făcut bani pentru că a avut o viață tumultuoasă când era tânăr. El n-a câștigat mulți bani pentru că n-a plecat cum a plecat Lucescu afară. A stat aici, în țară. Putea avea conflicte cu oricine, a avut cu conducători din regimul trecut, era prea conflictual. Un băiat deștept, cu școală. El a avut bani, se îmbrăca bine, avea casă bună, mașină”, a declarat Becali.

„A căzut mult după decesul soției”. Giovanni Becali, despre viața personală a lui Cornel Dinu

Giovanni Becali a vorbit și despre impactul pe care moartea soției l-ar fi avut asupra lui Cornel Dinu. Potrivit impresarului, partenera de viață a fostului internațional avea un rol esențial în organizarea familiei și în gestionarea problemelor cotidiene. Becali consideră că dispariția acesteia a reprezentat un moment extrem de dificil pentru fostul mare fotbalist: „A căzut mult după decesul soției. A căzut psihic. Ea era o femeie avocată, știa să conducă ostilitățile casei, în timp ce el era mai boem”, a afirmat Giovanni Becali.

Impresarul a comparat apoi personalitatea lui Cornel Dinu cu cea a lui Mircea Lucescu, subliniind diferențele dintre cei doi în privința disciplinei și a modului de viață: „Nu prea era cu banii, cum era Lucescu, disperat de bani și cheltuitor zero. Eu n-am băut o cafea de la nea Mircea. Eu, care l-am ajutat în atâtea contracte, pe cuvântul meu. Dinu era cu șprițul, cum știm cu toții. Avea mulți prieteni actori, poeți, scriitori, oameni intelectuali, doctori, Dinică, toți. Pe lângă fotbalist extraordinar, că a fost mai mare decât Lucescu, era și inteligent. El n-a avut disciplina lui Lucescu”, a spus impresarul.

În discuția despre relațiile personale ale lui Cornel Dinu, Giovanni Becali a amintit și de neînțelegerile dintre fostul internațional și Cornel Țălnar. Impresarul s-a declarat surprins de faptul că cei doi ar fi ajuns să se certe, în condițiile în care sunt legați și printr-o relație de familie spirituală: „S-a certat cu Țălnar? Și sunt naș-fin, incredibil să ajungi la chestia asta”, a reacționat Giovanni Becali.