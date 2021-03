De ce Cosmin Olăroiu este cea mai bună soluție de selecționer pentru România în acest moment. „Nu voi spune nu!”

Mirel Rădoi a avut un mic acces de demnitate și a declarat după rușinea de la Erevan, 2-3 cu Armenia, că se gândește să-și dea demisia. Doar a declarat. Rădoi trebuie să plece! FANATIK îi propune președintelui Răzvan Burleanu cel mai indicat nume de selecționer în actuala criză a fotbalului românesc. Dacă se mai poate salva ceva!

Lista pe care probabil și Răzvan Burleanu și-o face în intimitate, pentru că e conștient că a pariat greșit și de această dată, trebuie să înceapă cu Cosmin Olăroiu. Nimeni altul decât mentorul lui Mirel Rădoi, omul care ar fi venit și după plecarea lui Contra, dar nu a vrut să-i taie aripile protejatului său.

Aducerea acum a lui Olăroiu ar fi o ușurare pentru toți cei implicați, de la Mirel, la „Oli”, la Burleanu, cel care pierde vot după vot după fiecare rușine a echipei naționalei. Iar Burleanu are destule defecte, dar nu acela că nu-și cunoaște interesul…

De ce Cosmin Olăroiu, mentorul lui Mirel Rădoi, este cea mai bună soluție de selecționer pentru România în acest moment

Cosmin Olăroiu, 51 de ani, este într-un moment al carierei în care ar putea face pasul mult visat la echipa națională. Este liber de contract după despărțirea de chinezii de la Jiangsu, pe care i-a făcut campioni, iar Mirel Rădoi a dovedit, încă o dată, că prima reprezentativă e o căciulă prea mare pentru el.

„Oli” tocmai din „motivul Rădoi” a evitat să discute despre preluarea naționalei, știut fiind că Mirel este unul dintre copiii săi de suflet. Dar „copilul” face boacănă după boacănă și e pe punctul de a sparge toate ulcioarele și de a duce fotbalul românesc la nivel de Luxemburg sau Gibraltar. „Am emoții și cu Liechtenstein!”, e formularea șocantă a lui Rădoi după 2-3 la Erevan.

Burleanu va trebui să ia o decizie. Are și timp, pentru că următorul meci oficial al nostru este în septembrie în Islanda. Deși te gândești ce șanse să mai ai la locul 2 după ce Macedonia bate în Germania! Cu Olăroiu trebuie făcut un plan, iar momentul e oportun. Cu atât mai mult cu cât acesta a lăsat de înțeles că vine la națională dacă nu ar mai fi Rădoi.

Cosmin Olăroiu a ratat în două rânduri preluarea echipei naționale a României: „Dacă se ivește posibilitatea, nu voi spune nu!”

„În momentul acesta nu mă pot gândi! Știți foarte bine de ce! N-am cum să mă gândesc! Dar dacă se va ivi această posibilitate, nu voi spune nu”, e declarația recentă a lui „Oli”. Iar „știți foarte bine de ce” e cheia care trebuie introdusă în broască de această dată.

Deci, Olăroiu! A mai fost aproape de echipa națională în două rânduri, amănunte pe care presa le-a dezvăluit, iar el le-a confirmat ulterior.

„M-a tentat echipa națională! Am renunțat la contractul din Qatar ca să vin antrenorul echipei naționale a României când era Răzvan Lucescu. Comitetul Executiv a decis să-l mai lase un meci. Între timp am primit o ofertă, i-am spus președintelui de atunci, Mircea Sandu, că nu mai am cum să aștept. Atunci am fost aproape, mi-aș fi dorit foarte mult”, a spus „Oli” despre propunerea din 2011 a lui Mircea Sandu.

„Când a venit președinte domnul Burleanu, au venit și la Dubai. Nu mă feresc să o spun. Andrei Vochin a fost la Dubai și a vorbit cu mine. Aveam contract. După ce-a plecat Daum, m-au sunat, am discutat cu ei. Am mers la conducerea clubului și le-am spus că mai am contract cu ei cinci luni, să accepte să mă lase la echipa națională în paralel cu Al Ahli. Aveam două acțiuni, în noiembrie și martie, după care terminam contractul și puteam să vin la echipa națională. N-au vrut! Apoi am mers în China” – Cosmin Olăroiu

Există și alte nume spre care Răzvan Burleanu se poate orienta dacă nu-l aduce pe Olăroiu: Petrescu, Hagi, Răzvan Lucescu. Toți pe bară!

Dacă Burleanu se desparte de Mirel Rădoi și nu izbutește să bată palma, finalmente, cu Olăroiu, președintele FRF nu rămâne fără soluții. Și sunt destule la îndemână, cu atât mai mult cu cât antrenorii cu greutate din fotbalul nostru sunt liberi de contract în acest moment.

Burleanu ar putea să-l aleagă pe Dan Petrescu, care și-a exprimat de mai multe ori dorința de a fi selecționer. La fel de dispus să se apuce de treabă e și Gică Hagi, care parcă a dat impresia că refuză să plece „afară” și așteaptă semnul de la FRF. Răzvan Lucescu ar putea fi o variantă pentru Burleanu, dar parcă nu mai e valabilă reciproca. Cum de altfel Șumudică spune că nici nu se gândește la fotoliul de selecționer, dar sigur verifică telefonul când și când să nu cumva să aibă vreun apel pierdut de la Burleanu.

Până atunci, problema arzătoare pe care trebuie s-o rezolve președintele FRF este încheierea, bineînțeles amiabilă, cum altfel?, a contractului cu Mirel Rădoi. Mult succes amândurora!