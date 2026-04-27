De ce Costel Gâlcă nu este demis de la Rapid! Dezvăluirea lui Şumudică: “Dan Şucu avea impresia că eu sunt vânătorul de clauze”

Rapid a coborât pe locul 5 în SuperLiga, după încă un eşec. şi ies de pe locurile de cupe europene, la doar cinci etape de la momentul în care era lider în campionat, după prima etapă de play-off. În acest moment, obiectivul de calificare în Europa este în mare pericol.

Costel Gâlcă are o clauză de reziliere de 200.000 de euro! Cum se poate rezilia contractul automat

Din informaţiile FANATIK, Costel Gâlcă are o clauză de reziliere de 200.000 de euro, în oglindă. Astfel, dacă Dan Şucu îl va da afară cât timp mai are şanse să îşi îndeplinească obiectivul va trebui să plătească aceşti bani. Însă, în cazul în care antrenorul nu va fi pe un , contractul se poate rezilia automat. Dănuţ Lupu e de părere că Rapidul nu mai poate să îşi revină în acest final de sezon:

„Are şanse ca locul 6 să fie al Rapidului. Dacă vă aduceţi aminte, v-am spus de când l-au pus că nu e antrenor de Rapid. Ce m-a bucurat aşa, şi-a schimbat complet comportamentul. Era un om domol, aşa. Acum a început să facă declaraţii. După meci a dat în jucători, ca şi cum n-ar fi avut niciun fel de vină. Eu zic că în momentul în care a avut scandalul cu Dobre, s-a rupt şi vestiarul. Şi aici e o problemă. Mi se rupe sufletul de Rapid când văd ce se întâmplă acolo. La atmosfera de acum, următoarele zece meciuri nu le mai câştigă Rapidul. Nu mai are şanse să continue. Şi dacă va fi o minune şi Rapidul va prinde o cupă europeană, eu zic că îl fugăreşte galeria. Rapid trebuie să îşi caute antrenor şi jucători. Rapid e deja terminată, la atmosfera care este”, a spus Dănuţ Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niţă dezvăluie cum poate să rămână Gâlcă la Rapid

Robert Niţă a declarat că atâta timp cât este încă în obiectiv nu se pune problema schimbării lui Costel Gâlcă. Încă există speranţe ca Rapidul să se califice în cupele europene şi dacă se va întâmpla asta sunt şanse foarte mari ca şi în sezonul viitor să continue Costel Gâlcă la cârma echipei giuleştene: „Dacă câştigi patru meciuri, îţi atingi obiectivul. Dar, da, jocul nu îţi dă speranţe. O să jucăm lunea viitoare cu CFR Cluj, pe Giuleşti. Nu vrei să câştigi patru meciuri? Gâlcă are un contract, are clauze… Echipa are şanse să îşi atingă obiectivul. Despre ce vorbim? Ca joc, sunt de acord cu voi (n.r. e de locul 6)” , a spus Niţă la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Şumudică spune că Dan Şucu credea că e vânător de clauze: „Când vorbeşti de suflet, banii îi mai pui şi pe locul 2”

Marius Şumudică a intervenit la FANATIK SUPERLIGA şi a dezvăluit că Dan Şucu credea că el e vânător de clauză, dar s-a dovedit că alţii sunt, fără să dea nume. Fostul antrenor al Rapidului a spus că a pus banii pe locul 2 în momentul în care a semnat cu Rapid, dar acest lucru nu este neapărat valabil şi în cazul lui Costel Gâlcă: „În momentul în care am pierdut mi-am asumat plecând de la Rapid. Ştiţi care era impresia domnului Şucu când eu am semnat cu Rapid? Că sunt vânător de clauze. Ei… eronat. Când vorbeşti de suflet, banii îi mai pui şi pe locul 2. Spre deosebire de alţi antrenori care stau până se fac de ruşine şi stau să îşi ia banii. Eu am avut o clauză infimă care nici nu m-a interesat. Când am semnat contractul cu Rapid, l-am semnat ca primarul.

Nici n-am ştiut ce e trecut în contract. Discutasem doar de salariu, de salariul staff-ului. Mi-au apărut o grămadă de clauze intermediare, de toate felurile. Nici nu m-am uitat pe clauze. M-am dus la domnul Şucu acasă, m-am uitat pe contract şi am semnat, atât de mult mi-am dorit să antrenez Rapidului. Nu m-a interesat. Dacă la început eu nu credeam că Rapidul poate rata cupele europene, în momentul de faţă se bate la locul 5 din punctul meu de vedere. Rapid va avea două jocuri acasă extrem de grele: CFR Cluj şi Universitatea Craiova, în ultima etapă se poate disputa cu titlul pe masă. Are deplasare la U Cluj şi la Piteşti. Nu ştiu câte puncte mai poate acumula. La ce jucători a pierdut, cred că este destul de greu. Dacă nu va prinde cupele europene, ieşind din Cupa României prematur, este o lovitură pentru patronat. Eu în momentul în care am simţit că am pierdut controlul, după semifinala de Cupă, am fost să îmi dau demisia şi nu mi-a fost acceptată.

Am fost la domnul Şucu şi i-am zis că plec, chiar dacă mai aveam şanse în campionat. Iar în momentul în care am pierdut acele şanse eu am plecat. Nu am mai stat. Nu ştiu ce gândeşte domnul Gâlcă, ce contract are sau ce discuţii are cu conducerea clubului. Nu pot să spun dacă ar trebui să plece sau nu. Ei ştiu cel mai bine, dar la cum arată Rapidul acum, se apropie de comă„, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.