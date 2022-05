De ce cred americanii că războiul din Ucraina ar putea avea impact și la București. ”O Moldovă controlată de Rusia ar fi o amenințare pentru România”

Dalibor Rohac este membru senior al Institutului American de Întreprinderi pentru Cercetare în Politici Publice, cunoscut ca Institutul American de Întreprinderi. AIE este un think tank de centru-dreapta cu sediul în Washington, D.C., care cercetează guvernarea, politica, economia și bunăstarea socială.

Republica Moldova e vizată de scenariul folosit în Crimeea?

Editorialul al cărui titlu este ”Putin mizează că Occidentul își va pierde interesul pentru Ucraina. Să-i dovedim că se înșală” începe cu .

ADVERTISEMENT

”Cei care se temeau, nu fără motiv, că președintele rus Vladimir Putin va folosi parada anuală de Ziua Victoriei din Piața Roșie ca fundal pentru o nouă escaladare a războiului său împotriva Ucrainei – poate declarând mobilizarea generală – ar putea răsufla ușurați.

În loc de gesturi politice grandioase, lumea a asistat la multe dintre obișnuitele demonstrații de putere militară, cu excepția notabilă a unui survol în stil Z deasupra Moscovei – care se presupune că a fost anulat din cauza vremii nefavorabile, deși a fost o zi însorită în capitala Rusiei.

ADVERTISEMENT

Absent a fost și Valery Gerasimov, șeful Statului Major General al Rusiei, despre care se spune că a fost rănit de un șrapnel în picior în apropiere de Izyum, Ucraina, și aproape sigur că a ieșit din grațiile lui Putin din cauza planificării și execuției șubrede a “operațiunii militare speciale” din Ucraina”, notează Dalibor Rohac (39 de ani).

Putin rostogolit minciunile spuse deja despre războiul din Ucraina

Mai departe, el observă că la 9 mai, Putin a reluat toate minciunile regimului cu privire la . A fost remarcat și că din mesajele liderului de la Kremlin a lipsit dublarea explicită a planului său de a distruge Ucraina.

ADVERTISEMENT

Și asta s-a întâmplat având în vedere pierderile masive de vieți omenești ale Rusiei și problemele de moral ale trupelor sale din Ucraina. ”Cel puțin deocamdată, planul Kremlinului pare să fie mai mult decât același lucru: eforturi ineficiente de a câștiga teren în Donbas și în sudul Ucrainei, unde rezistența eroică a ucrainenilor continuă în Combinatul Metalurgic Azovstal din Mariupol.

Între timp, armata ucraineană face progrese semnificative în jurul Harkovului, riscând să împingă forțele rusești până în Rusia. Dacă Putin speră să captureze coasta ucraineană a Mării Negre și să stabilească o punte terestră până în Transnistria, teritoriu separatist al Moldovei, este “puțin probabil să aibă succes în acest demers”, potrivit unui raport recent al Critical Threats Projects de la American Enterprise Institute și Institute for the Study of War”, se mai arată în editorialul din ziarul NYP.

ADVERTISEMENT

Atenție la fragilitatea Republicii Moldova

Referindu-se la fragilitatea Republicii , membrul senior al AIE a mai notat că Putin ar putea proceda cu această țară așa cum a procedat în 2014, în Crimeea.

ADVERTISEMENT

”Spre deosebire de Volodimir Zelenski, guvernul pro-occidental al Republicii Moldova și președintele Maia Sandu ar fi în mare parte lipsiți de apărare, în timp ce Putin s-ar putea baza pe o fracțiune considerabilă a publicului moldovean care tânjește după certitudinile din epoca sovietică.

O Moldovă controlată de Rusia, între timp, ar putea fi folosită de Kremlin nu doar ca o piatră de temelie pentru o nouă ofensivă împotriva sudului Ucrainei la un moment mai convenabil pentru Moscova. Ar fi, de asemenea, o amenințare pentru România vecină, ceea ce ar face ca flancul estic și în special cel sud-estic al NATO să fie mult mai dificil și mai costisitor de apărat.

Adăugați la amestec celelalte posibilități de escaladare – de la atacuri cibernetice împotriva Occidentului la utilizarea de arme chimice împotriva ucrainenilor și până la spectrul armelor nucleare tactice – și devine clar că nu este momentul pentru autofelicitare”, a mai notat Dalibor Rohac.

Editorialistul subliniază că având în față această opțiune, Vladimir Putin devine și mai periculos. Astfel, el notează că livrarea sprijinului occidental pentru Ucraina devine și mai importantă în acest context:

”Putin se bazează, la urma urmei, pe Occident și pe înclinația perenă a Americii de a se lăsa distrasă (replică: scurgerile de informații de la Curtea Supremă) în timp ce rușii se raliază în spatele liderului lor autocrat și se adună în timpul unei perioade de adversitate, așa cum au făcut-o de multe ori în trecut. Ar trebui să sperăm că se va dovedi că se înșeală. Cu toate acestea, nu ar trebui să o luăm ca pe un lucru sigur.”