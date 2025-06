De ce criza din Los Angeles este, de fapt, o luptă pentru putere și cum poate deveni arma secretă a lui Trump pentru alegerile viitoare

Confruntările stradale din Los Angeles sunt departe de a se încheia, . La ordinul lui Donald Trump, dar împotriva dorințelor guvernatorului Californiei, a fost desfășurată în stradă Garda Națională, iar secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, amenință chiar că va trimite armata. Potrivit analiștilor, președintele SUA are o dublă motivație pentru a lua măsuri represive.

Prima desfăşurare a Gărzii Naţionale, după 1965

De 60 de ani niciun președinte american nu a îndrăznit să facă pasul pe care l-a făcut Donald Trump duminică. Lyndon B. Johnson a fost ultimul care a desfășurat Garda Națională, în 1965, pentru a proteja demonstranții pentru drepturile civile conduși de Martin Luther King Jr., dar împotriva dorinței guvernatorului statului Alabama. La fel acum, când trupele Gărzii Naționale au intrat în Los Angeles la ordinul lui Trump, sfidându-l pe guvernatorul Gavin Newsom. Ordinul a venit la două zile după ce metropola de pe Coasta de Vest a fost cuprinsă de demonstrații împotriva autorităților de imigrare (ICE), care au efectuat raiduri în oraș pentru a-i depista și deporta pe imigranții ilegali.

Protestele au devenit violente, manifestanţii incendiind mașini și magazine, aruncând cu pietre în poliție şi chiar atacând clădirea închisorii din centrul orașului. Toate aceste încălcări flagrante ale ordinii publice i-au oferit lui Donald Trump motive suficiente să ia măsuri dure. Cum se întâmplă adesea în cazul politicienilor care au opinii divergente, violenţa stradală s-a transformat într-o bătălie narativă, mai ales că șeful de la Casa Albă este republican, iar primarul din Los Angeles și guvernatorul Californiei sunt democrați. Pentru Trump, cazul este clar: protestele sunt o „insurecție” care trebuie încheiată rapid. Pentru adversarii săi, acestea sunt o îngrădire a libertății de exprimare. Cu toate acestea, narațiunea lui Trump este întărită de imaginile tv transmise în direct din elicoptere, cu Los Angeles-ul cuprins de incendii și acoperit de nori de fum.

Secretarul apărării ameninţă că trimite şi armata în Los Angeles

pentru a aborda situația. „Dacă guvernatorul Gavin Newsom și primarul Karen Bass nu își fac treaba, guvernul federal va interveni și va rezolva problema”, a scris preşedintele pe Truth Social, cu câteva ore înainte de a trimite în stradă trupele Gărzii Naționale. Newsom este guvernatorul Californiei din anul 2019, mandatul său se încheie în 2026, după care nu mai este eligibil să candideze din nou. În vârstă de 57 de ani, acesta se bucură de o bună reputaţie, numele său a fost vehiculat ca înlocuitor al lui Joe Biden în cursa prezidenţială de anul trecut, după retragerea fostului preşedinte, iar părerea unanimă este că se pregătește deja pentru nominalizarea prezidențială democrată din 2028.

Între timp, cu o retorică remarcabilă, Newsom încearcă să se distanţeze de rezultatele acțiunilor propriului guvern, California nefiind în momentul de faţă tocmai modelul unei politici de succes. Statul se luptă cu rate ridicate ale criminalității, explozia prețurilor la imobiliare și infrastructură degradată. Guvernatorul se confruntă cu critici intense din aceste cauze, chiar și în rândurile propriului partid. Editorialistul de stânga Ezra Klein a publicat recent o carte în care explorează eșecul politicii progresiste, folosind California ca exemplu.

Pentru Trump, protestele scăpate de sub control oferă acum o oportunitate binevenită de a-l prezenta pe Newsom drept un lider incompetent și, astfel, de a-i afecta imaginea publică. Președintele republican l-a mai criticat deja la începutul acestui an, când California a fost devastată de cele mai grave incendii din istorie, Trump acuzându-l atunci pe guvernator că nu a trimis aeronave de stingere a incendiilor și că a obstrucționat fluxul de apă pentru stingerea incendiilor. Desfășurarea Gărzii Naționale împotriva voinței guvernatorului este privită ca o demonstrație de forță a lui Trump, care vrea să joace rolul de ofițer de aplicare a legii, faţă de un Newsom prea tolerant. O demonstrează declarațiile lui Trump despre reprimarea protestatarilor care îi scuipă pe poliţişti. „Asta e noua lor chestie. Dar am un mic mesaj: ei scuipă, noi lovim”.

Demonstraţia de forţă nu se opreşte însă aici, fiindcă secretarul Apărării, Pete Hegseth, a sugerat că desfășurarea Gărzii Naționale ar putea să nu fie sfârșitul poveștii. „Dacă violențele continuă, vom mobiliza pușcașii marini”, a scris el pe X. CNN scrie că aceștia sunt deja în alertă maximă, iar 500 de soldați sunt pregătiți să fie desfășurați în Los Angeles.

54% dintre americani susţin raziile şi deportările

În ciuda violenţelor de pe străzi, Newsom încearcă să combată desfăşurările de forţe şi consideră că „Garda Națională nu este acolo pentru a satisface o nevoie neacoperită, ci pentru a crea o criză”. Mai mult, el îl acuză pe Trump speră la haos „pentru a putea lovi și mai tare”. Adresându-se locuitorilor din Los Angeles, guvernatorul Californiei a spus: „Nu-i oferiți spectacolul pe care și-l dorește”.

Și primărița din Los Angeles, Karen Bass, a catalogat acțiunile lui Trump drept „spectacol” şi a afirmat că această criză nu este responsabilitatea autorităților și a politicienilor din California, ci mai degrabă a şefului de la Casa Albă. „Când faci razii la Home Depot, iei la puricat diverse afaceri și circuli cu vehicule blindate pe străzile noastre, provoci frică și panică”, a spus ea.

A doua motivaţie puternică a lui Trump în această chestiune este apărarea agendei sale privind migrația. Preşedintele este acuzat că raidurile ICE au fost punctul de plecare al protestelor, dar la nivel național, eforturile administraţiei Trump de a depista și deporta imigranții ilegali prin astfel de razii se bucură de o largă popularitate. Un sondaj CBS dat publicităţii la începutul acestei luni relevă că 54% dintre americani susțin deportările, iar 46% se opun acestora. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, este sigur că procentul favorabil va creşte considerabil după ce Garda Națională va stopa violenţele.

Criza din Los Angeles a devenit astfel prilej de calcule politice, în urma cărora nu doar că Trump își întărește imaginea de lider autoritar, dar acţionând cu forţă într-un stat cheie al SUA, marcat de probleme structurale grave, îl face pe guvernatorul Newsom să pară tot mai vulnerabil, în perspectiva unei posibile candidaturi în 2028. Iar Los Angeles-ul devine inclusiv scena unei lupte simbolice pentru viitorul Americii.