“De ce dă Mirel Rădoi mereu cu pumnul?!” Reacţia fostului coleg de la FCSB: “Pune foarte multă pasiune!”

Mirel Rădoi a trecut cu brio cel mai greu examen ca antrenor de până acum și a calificat-o pe Universitatea Craiova în grupa de Conference League, după ce, în tur, a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Istanbul Bașakșehir, iar la retur s-a impus cu 3-1. Marius Mitran, Marian Aliuță și Robert Niță, analiștii de la FANATIK SUPERLIGA, au analizat în detaliu calitățile antrenorului oltenilor, dar și excesele de furie ale acestuia.

ADVERTISEMENT

Întrebarea zilei: „De ce dă Mirel Rădoi mereu cu pumnul?” și răspunsul unui fost coleg de echipă

Mirel Rădoi a manifestat, de-a lungul timpului, excese violente în momentele de nervozitate ridicată. Este antologic episodul de la Bistrița, când, ca jucător, un geam.

Și, în urmă cu aproximativ o săptămână, deși echipa sa trecea printr-un moment foarte bun. De ce face Mirel Rădoi aceste gesturi? Iată ce au avut de spus analiștii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marian Aliuță a explicat de ce dă Mirel Rădoi cu pumnul la nervi

„Marian, de ce dă, domne’, cu pumnul în alea? Și de ce se enervează? Că tu-l știi mai bine…”, l-a întrebat franc Marius Mitran pe colegul de platou.

„El este un băiat extraordinar, își dorește foarte mult. Este un tip coleric, așa a fost și ca jucător. Dar în afara terenului este un om extraordinar. Chiar e un băiat bun”, a Marian Aliuță, care i-a fost coleg lui Mirel Rădoi la FCSB.

ADVERTISEMENT

Paralelă între ieșirile nervoase ale lui Mirel Rădoi și Sorin Cârțu

„O să fie un alt Rădoi pe la 60 de ani! Domnul Cârțu cum este? Îl mai vezi să spargă geamul cu piciorul cum a făcut?”, a intervenit și Robert Niță în discuție.

ADVERTISEMENT

„Uite, și Șumudică a zis că se va schimba”, a completat Aliuță

„Dar ți-l imaginai pe Rădoi un tip analitic, cartezian, un om care să ducă în niște planuri tactice toată energia asta a lui?”, a întrebat Marius Mitran

„Când jucam, nu! Dar acum îl văd că este dedicat 100%, își dorește foarte mult!”, a concluzionat Aliuță la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT